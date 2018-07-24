|
В Самаре поймали члена ОПГ с 9 кг героина
В областной столице вынесли приговор мужчине, которого задержали с 9 килограммами героина. В прошлом году региональное управление ФСБ России получило информацию о членах преступной группы, которая промышляла поставкой в область наркотиков в особо крупном размере. 26 октября 31-летнего жителя Самары …
|
24 июля 2018, 12:36
|
Пенсионерку, которая выкинула 5-летнюю девочку с балкона в Самаре, признали вменяемой
В Самаре продолжается расследование уголовного дела женщины, которая едва не угробила пятилетнюю девочку. Следователи получили заключение психолого-психиатрической экспертизы пенсионерки. По мнению специалистов, агрессивная женщина вменяема и может отвечать за свои поступки, пишет «Волжская коммуна».
Напомним, что 21 июня …
|
24 июля 2018, 08:28
|
Под Самарой подростков придавило плитой в заброшенных гаражах: есть жертвы
|
23 июля 2018, 10:08
|
23 июля вкладчикам самарского «Газбанка» начали возвращать деньги
23 июля вкладчикам самарского «Газбанка» начали выплачивать компенсации, сообщает «Агентство по страхованию вкладов». Согласно реестру обязательств кредитной организации, за деньгами на общую сумму около 17 миллиардов 800 млн рублей могут обратиться порядка 47,5 тысяч клиентов. Страховое возмещение будут предоставлять в …
|
23 июля 2018, 05:49
|
У водителя муниципального предприятия из Самары нашли 7,7 кг наркотиков
|
23 июля 2018, 02:45
|
В блогах: Жители Октябрьска начали получать «чёрные метки»
Владислав Токарев, директор МУП "Жилищное управление" из Октябрьска, сообщил в "Твиттере", что сразу 20 жителей этого города получили «чёрные метки». На двери их квартир коммунальщики прилепили наклейку "Стоп. Здесь живут неплательщики".
Под действие резонансной акции попали должники за …
|
19 июля 2018, 09:59
|
В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи
|
19 июля 2018, 03:22
|
Выбран банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Газбанка»
|
19 июля 2018, 02:38