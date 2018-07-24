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В Самаре поймали члена ОПГ с 9 кг героина

В Самаре поймали члена ОПГ с 9 кг героина

В областной столице вынесли приговор мужчине, которого задержали с 9 килограммами героина. В прошлом году региональное управление ФСБ России получило информацию о членах преступной группы, которая промышляла поставкой в область наркотиков в особо крупном размере. 26 октября 31-летнего жителя Самары 
24 июля 2018, 12:36
Пенсионерку, которая выкинула 5-летнюю девочку с балкона в Самаре, признали вменяемой

Пенсионерку, которая выкинула 5-летнюю девочку с балкона в Самаре, признали вменяемой

В Самаре продолжается расследование уголовного дела женщины, которая едва не угробила пятилетнюю девочку. Следователи получили заключение психолого-психиатрической экспертизы пенсионерки. По мнению специалистов, агрессивная женщина вменяема и может отвечать за свои поступки, пишет «Волжская коммуна».

Напомним, что 21 июня 
24 июля 2018, 08:28
Под Самарой подростков придавило плитой в заброшенных гаражах: есть жертвы

Под Самарой подростков придавило плитой в заброшенных гаражах: есть жертвы

В понедельник, 23 июля, случилось ЧП в заброшенных колхозных гаражах в селе Чубовка Кинельского района. В 19:30 там нашли тело 11-летнего мальчика. По данному факту началась доследственная проверка.
 
По предварительным данным, пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет играли 
23 июля 2018, 10:08
23 июля вкладчикам самарского «Газбанка» начали возвращать деньги

23 июля вкладчикам самарского «Газбанка» начали возвращать деньги

23 июля вкладчикам самарского «Газбанка» начали выплачивать компенсации, сообщает «Агентство по страхованию вкладов». Согласно реестру обязательств кредитной организации, за деньгами на общую сумму около 17 миллиардов 800 млн рублей могут обратиться порядка 47,5 тысяч клиентов. Страховое возмещение будут предоставлять в 
23 июля 2018, 05:49
У водителя муниципального предприятия из Самары нашли 7,7 кг наркотиков

У водителя муниципального предприятия из Самары нашли 7,7 кг наркотиков

В воскресенье, 22 июля, в четвертом часу ночи около дома № 6 на улице Солнечной полицейские задержали 38-летнего водителя самарского муниципального предприятия "Самарагорсвет". На рабочем месте этого человека на проспекте Ленина, 10 силовики изъяли семь пакетов с наркотиком N-метилэфедрон общей 
23 июля 2018, 02:45
В блогах: Жители Октябрьска начали получать «чёрные метки»

В блогах: Жители Октябрьска начали получать «чёрные метки»

Владислав Токарев, директор МУП "Жилищное управление" из Октябрьска, сообщил в "Твиттере", что сразу 20 жителей этого города получили «чёрные метки». На двери их квартир коммунальщики прилепили наклейку "Стоп. Здесь живут неплательщики".

Под действие резонансной акции попали должники за 
19 июля 2018, 09:59
В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи

В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи

Зачастую, ходить через трамвайные пути в Самаре надо с осторожностью. Причиной является смазка, которой испачканы рельсы и шпалы. Из-за этого есть большой риск испортить свою одежду. Жители Самары решили поинтересоваться у ТТУ, насколько это нормально? Оказалось, что дело в неисправности 

19 июля 2018, 03:22
Выбран банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Газбанка»

Выбран банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Газбанка»

Стали известны подробности встречи главы региона Дмитрия Азарова с директором агентства по страхованию вкладов Юрием Исаевым. Накануне в Москве они обсудили, как будут идти выплаты вкладчикам «Газбанка», лишенного лицензии 11 июля. Проблем с этим быть не должно. Выплаты начнутся уже 
19 июля 2018, 02:38
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