В Тольятти раскрыли убийство, совершенное два месяца назад Тольяттинская полиция раскрыла убийство, совершенное два месяца назад. В марте около одного из магазинов на улице Кулибина был обнаружен труп 30-летнего мужчины. Тогда было известно, что его убил посетитель одного из местных баров. Полицейские предприняли ряд мер для изобличения злоумышленника. В …