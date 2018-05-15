В Жигулевске на мошенничестве попалась заведующая одним из медучреждений. По версии следствия, она устроила на работу своего знакомого. Фактически своих обязанностей мужчина не исполнял. При этом предполагаемая злоумышленница получала вместо него зарплату. Так продолжалось с декабря 2016 года по июль 2017-го. Таким образом, подозреваемая присвоила 77 тысяч рублей.
На 68-летнюю женщину заведено уголовное дело. Ей может грозить до шести лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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