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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 мая 2018г  
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В Самаре 18-летний парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку

В Самаре 18-летний парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку

12 мая в Самаре произошла кража. На улице Стара-Загора молодой парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку и скрылся.

Потерпевшая не стала терять время, и сразу сообщила о преступлении в полицию. Прибывший экипаж ДПС собрал приметы злоумышленника и отправился за молодым 

14 мая 2018, 10:41
В Тольятти раскрыли убийство, совершенное два месяца назад

В Тольятти раскрыли убийство, совершенное два месяца назад

Тольяттинская полиция раскрыла убийство, совершенное два месяца назад. В марте около одного из магазинов на улице Кулибина был обнаружен труп 30-летнего мужчины. Тогда было известно, что его убил посетитель одного из местных баров.

Полицейские предприняли ряд мер для изобличения злоумышленника. В 

14 мая 2018, 01:23
Два игорных клуба накрыла полиция в Самаре

Два игорных клуба накрыла полиция в Самаре

В Самаре полицейские закрыли два подпольных игорных клуба, выявленных в Советском и Кировском районах. В операции также приняли участие следователи и бойцы СОБР «Омега» регионального управления Росгвардии. Силовики изъяли оборудование, с помощью которого посетители клуба играли в азартные игры в 

14 мая 2018, 11:50
Сельчанин украл у предпринимателя бензопилу в Самарской области

Сельчанин украл у предпринимателя бензопилу в Самарской области

Сотрудники полиции в Безенчукском районе раскрыли кражу бензопилы. О преступлении сообщил местный предприниматель. Мужчина пояснил, что обнаружил пропажу во время проверки сохранности имущества в гараже после увольнения водителя. Ущерб он оценил в 10 тысяч рублей.

Предполагаемый 21-летний преступник был задержан по 

11 мая 2018, 03:16
Задержан экс-главврач районной больницы в Самарской области

Задержан экс-главврач районной больницы в Самарской области

В Самарской области полицейские задержали бывшего главного врача районной больницы. Мужчину 1963 года рождения подозревают в трех эпизодах мошенничества и превышении должностных полномочий. СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело соответственно по части третьей статьи 159 и по 

10 мая 2018, 01:38
Парня, обокравшего инвалида, будут судить в Жигулевске

Парня, обокравшего инвалида, будут судить в Жигулевске

В Жигулевске завершено расследование в отношении 20-летнего парня, которого обвиняли в краже денег у инвалида.

Потерпевший познакомился со злоумышленником на остановке общественного транспорта в марте этого года. Мужчина пояснил, что хочет продать магнитофон. Молодой человек, в свою очередь, заявил, что готов 

7 мая 2018, 11:39
Мошенничество с техникой для выращивания цифровых денег раскрыто в Самаре

Мошенничество с техникой для выращивания цифровых денег раскрыто в Самаре

В Самаре полицейские задержали предполагаемых мошенников, которые обманули продавца техники для «выращивания цифровых денег». Подозреваемые – двое жителей Саратовской области 1992 и 1995 года рождения. По данным силовиков, в марте 2018 года злоумышленники нашли в Сети объявление о продаже в 

18 апреля 2018, 02:26
Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей

Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей

11 января 2013 года за помощью в полицию обратился житель Тольятти. Он сообщил, что стал жертвой мошенника. Он перевел посреднику 245 тысяч рублей на покупку автомобиля, но своей машины так и не дождался.

Правоохранители установили личность подозреваемого. 4,5 года мужчина скрывался 

18 апреля 2018, 11:45
Фура снесла бетонное ограждение при подъезде к Жигулевской ГЭС

Фура снесла бетонное ограждение при подъезде к Жигулевской ГЭС

Вчера, 13 апреля, на улице Магистральная Комсомольского района Тольятти случилось серьёзное ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях при подъезде к плотине Жигулевской ГЭС фура налетела на бетонное ограждение, после чего сдвинула защитные блоки и смяла забор. Сообщение о ДТП 

14 апреля 2018, 03:01
На мошенничестве с соцвыплатами попалась жительница Самарской области

На мошенничестве с соцвыплатами попалась жительница Самарской области

Уголовное дело возбуждено на жительницу Сергиевского района. Женщину подозревают в мошенничестве с социальными выплатами.

Предполагаемая злоумышленница предоставила в органы соцзащиты справки о своей зарплате и доходах супруга. У работников госорганов никаких вопросов не возникло и документы они приняли. Мошенничество вскрылось спустя 

13 апреля 2018, 06:21
Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске

Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске

В Жигулевске раскрыто ограбление табачного киоска. Преступление произошло в конце марта. Неизвестный злоумышленник взломал рольставни на входе в торговую точку, а потом открыл замок. Добычей преступника стали 13 тысяч рублей и 8 пачек сигарет.

Под подозрения попала бывшая 25-летняя работница киоска. 

11 апреля 2018, 09:37
Мужчина обокрал знакомую на дискотеке в Жигулевске

Мужчина обокрал знакомую на дискотеке в Жигулевске

В полицию поступило сообщение о краже, совершенной на территории одного из кафе в Жигулевске. 44-летняя женщина решила отдохнуть со своими друзьями, а когда вернулась с танцпола, обнаружила, что из ее сумки исчезли кошелек и мобильный телефон. Ущерб она оценила в 

3 апреля 2018, 11:43
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