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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти

Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти

В Тольятти возле остановки общественного транспорта произошло ЧП – пожар. Сгорел автобус №73. Видео появилось в социальной сети. Инцидент произошел на Автозаводском шоссе недалеко от Детской многопрофильной больницы во вторник, 3 июля. По предварительной информации, пострадавших нет, предположительно возгорание могло 
4 июля 2018, 09:47
Более 3 миллиардов рублей направят на улучшение условий труда работников АвтоВАЗа

Более 3 миллиардов рублей направят на улучшение условий труда работников АвтоВАЗа

Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис подписал программу по улучшению условий труда работников автогиганта. Она рассчитана до 2020 года и на ее реализацию планируется направить более 3 миллиардов рублей. 969 миллионов из этой суммы направят в этом году.

Как отмечает пресс-служба «АвтоВАЗа», в 

3 июля 2018, 02:35
Семь несанкционированных свалок ликвидируют в июле в Тольятти

Семь несанкционированных свалок ликвидируют в июле в Тольятти

Семь несанкционированных свалок уберут в Тольятти в течение июля. Об этом на аппаратном совещании рассказал руководитель департамента по городскому хозяйству Вадим Ерин. По его словам, четыре скопления мусора будут убраны в рамках заключенного госконтракта. По его условиям, подрядчик должен завершить 
3 июля 2018, 02:08
KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти

KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти

Утром 3 июля под Тольятти произошло ДТП с участием двух легковушек. Около 7:30 водитель KIA выезжала с дачного массива на трассу «Тольятти-Ташелка». При этом, иномарка не пропустила вазовскую «шестерку», которая двигалась по дороге. Произошло столкновение.

В результате аварии оба 
3 июля 2018, 11:38
Хищение бензина на 2 миллиона рублей раскрыли в Тольятти

Хищение бензина на 2 миллиона рублей раскрыли в Тольятти

В Тольятти полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 37-летнего самарца, руководителя коммерческой фирмы. По версии следствия, он получил 60 тонн бензина, но полученный товар не оплатил, и распорядился им по своему усмотрению. Сумму ущерба оценивают в 2 миллиона рублей.

«В настоящее 

18 мая 2018, 02:41
В Жигулевске заведующая медучреждением получала зарплату вместо своего знакомого

В Жигулевске заведующая медучреждением получала зарплату вместо своего знакомого

В Жигулевске на мошенничестве попалась заведующая одним из медучреждений. По версии следствия, она устроила на работу своего знакомого. Фактически своих обязанностей мужчина не исполнял. При этом предполагаемая злоумышленница получала вместо него зарплату. Так продолжалось с декабря 2016 года по июль 

15 мая 2018, 11:29
Задержан экс-главврач районной больницы в Самарской области

Задержан экс-главврач районной больницы в Самарской области

В Самарской области полицейские задержали бывшего главного врача районной больницы. Мужчину 1963 года рождения подозревают в трех эпизодах мошенничества и превышении должностных полномочий. СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело соответственно по части третьей статьи 159 и по 

10 мая 2018, 01:38
Мошенничество с техникой для выращивания цифровых денег раскрыто в Самаре

Мошенничество с техникой для выращивания цифровых денег раскрыто в Самаре

В Самаре полицейские задержали предполагаемых мошенников, которые обманули продавца техники для «выращивания цифровых денег». Подозреваемые – двое жителей Саратовской области 1992 и 1995 года рождения. По данным силовиков, в марте 2018 года злоумышленники нашли в Сети объявление о продаже в 

18 апреля 2018, 02:26
В центре Самары могут вырасти 60-метровые новые дома

В центре Самары могут вырасти 60-метровые новые дома

Мэрия Самары согласовала компании «Трансгруз» отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Ленинском районе города. Застройщик получил право построить жилые дома высотой 60 метров на земельном участке площадью 14 тысяч квадратных метров в границах улиц Ленинской, Маяковского и Братьев Коростелевых. Такое 

27 февраля 2018, 12:19
Азаров в третий раз встретился с обманутыми дольщиками‍: подробности

Азаров в третий раз встретился с обманутыми дольщиками‍: подробности

Глава региона Дмитрий Азаров снова встречался с обманутыми дольщиками. Это уже третье подобное мероприятие за последние четыре месяца. Напомним, первое прошло в ноябре и длилось около 9 часов, второе - почти 5 часов. В этот раз речь шла о 5 

21 февраля 2018, 02:43
Жителей самарской новостройки оставили без отопления

Жителей самарской новостройки оставили без отопления

К компании «Форра», которая собирается реализовать масштабный девелоперский проект в Самаре и застроить территорию бывшего девятого хлебозавода высотками от 16 до 25 этажей, возникли очередные претензии. Застройщика, которого связывают с именем экс-главы банка «Солидарность» Михаила Калмыкова, граждане снова обвиняют в 
12 октября 2017, 02:01
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