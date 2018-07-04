Полиция Тольятти все-таки возбудила уголовное дело в отношении застройщика жилого массива «Березовка» в Ставропольском районе. Руководителей фирмы ИК «Недвижимость» подозревают в мошенничестве в крупном размере. В рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи», компания взяла на себя обязательства построить в семи километрах от Тольятти вблизи села Выселки жилкомплекс из многоквартирных домов и отдельных таунхаусов. Проблемы у застройщика возникли после отзыва лицензии у «ФИА-банка» в апреле 2016 года, где организация брала кредит. Оказалось, что земля под «Березовкой» была в залоге, а потому на нее наложили арест. Также выяснилось, что стройка велась без разрешения. Вскоре все работы заморозили.. Одно здание осталось на этапе котлована, коробка другого - возведена, но коммуникации не подведены. Заморозилось и строительство почти 50 таунхаусов. После этого ИК «Недвижимость» обанкротилась, люди остались ни с чем. Пострадавшие стали писать во все инстанции, но полицейские долгое время не видели нарушений в действиях строителей. По предварительной оценке долги фирмы превышают 500 миллионов рублей. Тогда как балансовая стоимость имущества почти на 300 миллионов меньше.
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