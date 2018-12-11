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Тольяттинского маньяка, который резал женщин, поймали в Москве
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6 декабря 2018, 09:16
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Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти
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5 декабря 2018, 09:29
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Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин
Во вторник, 4 декабря, на внеочередном заседании думы Новокуйбышевска депутаты утвердили нового главу города.
- Главой городского округа Новокуйбышевск на внеочередном заседании Думы г.о. Новокуйбышевск единогласно избран Фомин Владимир Николаевич, - сообщили в Думе городского округа Новокуйбышевск.
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4 декабря 2018, 08:34
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ХК «Лада» одержал пятую победу подряд
Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» одержал победу над «Бураном». Это уже пятый успех команды подряд. Хоккеисты «Лады» открыли счёт уже на 6-й минуте.
В середине периода счёт стал равным, однако до конца первого периода тольяттинцы успели отправить в ворота противника ещё одну шайбу — 2:1. К окончанию второго периода …
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29 ноября 2018, 10:50
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Игроки "Новы" получат зарплату
Волейболисты "Новы", написавшие письмо губернатору, получат свою зарплату, сообщает региональное министерство спорта. "В бюджет региона на 2018 год внесли изменения, согласно которым из казны будут выделены средства спортивной команде. Сейчас готовится пакет заявочной документации на предоставление субсидии. После необходимых согласований …
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16 ноября 2018, 10:35
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra сыграют в Новокуйбышевске и Тольятти
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8 ноября 2018, 11:32
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Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина
Некоторое время назад в полицию поступило сообщение о том, что житель Похвистнево занимается сбытом наркотиков в Самарской области. По информации силовиков, 38-летний мужчина приобретал оптовые партии запрещенных веществ, разбавлял их для увеличения массы различными добавками и продавал. Продажа осуществлялась через …
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31 октября 2018, 03:41
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Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии
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29 октября 2018, 04:47
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Выяснилось, почему лес и землю в Гранном залило мазутом
Жители поселка Гранный под Новокуйбышевском бьют тревогу: в районе назрела локальная экологическая катастрофа - лес и приусадебные участки залило мазутом. Глава города Сергей Марков обсудил проблему с генеральным директором Новокуйбышевского НПЗ Робертом Хусаиновым. Они договорились, что завод поможет городским службам …
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27 сентября 2018, 09:42
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«D’Black Blues Orchestra» выступили в Самаре
Накануне в самарском культурно-развлекательном центре «Звезда» известный интернациональный коллектив «D’Black Blues Orchestra», лидером которого является российский музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян, представил гостям и жителям города свою новую программу - грандиозное светомузыкальное шоу «Антология блюза», в которое вошли самые …
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13 ноября 2017, 01:31
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В самарском КРЦ «Звезда» D’Black Blues Orchestra представит новую программу
В эти минуты в самарском культурно-развлекательном центре «Звезда» известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которого является российский музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян, представляет гостям и жителям города свою новую программу - грандиозное светомузыкальное шоу The Anthology Of Blues …
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12 ноября 2017, 08:14