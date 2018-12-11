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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

Тольяттинского маньяка, который резал женщин, поймали в Москве

Тольяттинского маньяка, который резал женщин, поймали в Москве

Подозреваемого в серии нападений на женщин в Тольятти задержали. 22-летний Артем Семенов уже успел покинуть Самарскую область и его нашли на одном из вокзалов в Москве. Операция проводилась совместными усилиями оперативников Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами 

6 декабря 2018, 09:16
Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти

Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти

Полиция установила личность предполагаемого злоумышленника, который нападал на женщин с ножом в Тольятти. Им оказался некий 22-летний. Кроме того, правоохранители уточнили приметы подозреваемого. На вид ему около 20 лет, рост 182 см, телосложение худощавое, темные волосы средней длины с челкой 

5 декабря 2018, 09:29
Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин

Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин

Во вторник, 4 декабря, на внеочередном заседании думы Новокуйбышевска депутаты утвердили нового главу города.
 
- Главой городского округа Новокуйбышевск на внеочередном заседании Думы г.о. Новокуйбышевск единогласно избран Фомин Владимир Николаевич, - сообщили в Думе городского округа Новокуйбышевск.

Ранее до конкурса на 
4 декабря 2018, 08:34
ХК «Лада» одержал пятую победу подряд

ХК «Лада» одержал пятую победу подряд

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» одержал победу над «Бураном». Это уже пятый успех команды подряд. Хоккеисты «Лады» открыли счёт уже на 6-й минуте.

В середине периода счёт стал равным, однако до конца первого периода тольяттинцы успели отправить в ворота противника ещё одну шайбу — 2:1. К окончанию второго периода 

29 ноября 2018, 10:50
Игроки

Игроки "Новы" получат зарплату

Волейболисты "Новы", написавшие письмо губернатору, получат свою зарплату, сообщает региональное министерство спорта. "В бюджет региона на 2018 год внесли изменения, согласно которым из казны будут выделены средства спортивной команде. Сейчас готовится пакет заявочной документации на предоставление субсидии. После необходимых согласований 
16 ноября 2018, 10:35
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra сыграют в Новокуйбышевске и Тольятти

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra сыграют в Новокуйбышевске и Тольятти

В 2018 году группа D’Black Blues Orchestra во главе с Владимиром Аветисяном празднует свое десятилетие. В честь юбилея коллектив даст два концерта (6+). 13 декабря музыканты выступят в новокуйбышевском Дворце культуры, а 14 декабря - в тольяттинском Дворце культуры, искусств 
8 ноября 2018, 11:32
Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина

Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина

Некоторое время назад в полицию поступило сообщение о том, что житель Похвистнево занимается сбытом наркотиков в Самарской области. По информации силовиков, 38-летний мужчина приобретал оптовые партии запрещенных веществ, разбавлял их для увеличения массы различными добавками и продавал. Продажа осуществлялась через 

31 октября 2018, 03:41
Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии

Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra направят сборы от концерта на лечение Юлии Сабировой, 22-летней жительницы Новокуйбышевска.

Спустя месяц после свадьбы она попала в автомобильную аварию. Когда девушка пришла в 
29 октября 2018, 04:47
Выяснилось, почему лес и землю в Гранном залило мазутом

Выяснилось, почему лес и землю в Гранном залило мазутом

Жители поселка Гранный под Новокуйбышевском бьют тревогу: в районе назрела локальная экологическая катастрофа - лес и приусадебные участки залило мазутом. Глава города Сергей Марков обсудил проблему с генеральным директором Новокуйбышевского НПЗ Робертом Хусаиновым. Они договорились, что завод поможет городским службам 
27 сентября 2018, 09:42
«D’Black Blues Orchestra» выступили в Самаре

«D’Black Blues Orchestra» выступили в Самаре

Накануне в самарском культурно-развлекательном центре «Звезда» известный интернациональный коллектив «D’Black Blues Orchestra», лидером которого является российский музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян, представил гостям и жителям города свою новую программу - грандиозное светомузыкальное шоу «Антология блюза», в которое вошли самые 

13 ноября 2017, 01:31
В самарском КРЦ «Звезда» D’Black Blues Orchestra представит новую программу

В самарском КРЦ «Звезда» D’Black Blues Orchestra представит новую программу

В эти минуты в самарском культурно-развлекательном центре «Звезда» известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которого является российский музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян, представляет гостям и жителям города свою новую программу - грандиозное светомузыкальное шоу The Anthology Of Blues 
12 ноября 2017, 08:14
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