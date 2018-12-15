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Крупное ДТП возле Кирыча: Трамваи встали на путях
Сегодня, 15 декабря, днем в Самаре произошло ДТП, которое парализовало движение трамваев, передает 63.ru со ссылкой на очевидцев.
«ДТП возле Кировского рынка, прямо на трамвайных путях. «Десятка» превратилась в «двенашку», - утверждают очевидцы. - Скорая и МЧС на месте».
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