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Крупное ДТП возле Кирыча: Трамваи встали на путях

Крупное ДТП возле Кирыча: Трамваи встали на путях

Сегодня, 15 декабря, днем в Самаре произошло ДТП, которое парализовало движение трамваев, передает 63.ru со ссылкой на очевидцев.
«ДТП возле Кировского рынка, прямо на трамвайных путях. «Десятка» превратилась в «двенашку», - утверждают очевидцы. - Скорая и МЧС на месте».
15 декабря 2018, 02:17
Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

В четверг, 13 декабря, произошла трагедия на трассе в Кинель-Черкасском районе. В 9:40 33-летний водитель «Лады Приоры»  ехал по 12 километру автодороги Кинель-Черкассы Урал в направлении села Сергиевск. Внезапно он выдвинулся на встречную полосу, где врезался в грузовик «Скания» с 
14 декабря 2018, 11:55
В Сызрани «Калина» залетела под грузовик: пострадала пассажирка

В Сызрани «Калина» залетела под грузовик: пострадала пассажирка

Накануне утром, 13 декабря, произошла авария на проспекте 50 лет Октября в Сызрани. По информации областного Главка полиции, столкнулись «Лада Калина» и грузовик ЗИЛ-130. По официальным данным, 58-летний водитель легковушки ехал со стороны Уваровки, и в какой-то момент разогнался. Но 
14 декабря 2018, 10:41
В Сызрани случилось массовое ДТП с двумя иномарками и «Калиной»

В Сызрани случилось массовое ДТП с двумя иномарками и «Калиной»

В четверг вечером, 13 декабря, в Сызрани случилось массовое ДТП. Около моста через реку Крымза на улице Рабочей столкнулись три машины - Nissan Qashqai, BMW X5 и отечественная «Лада Калина».

По словам очевидца, водитель немецкого внедорожника, ехавший со стороны 
14 декабря 2018, 09:17
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