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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти

Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти

Полиция установила личность предполагаемого злоумышленника, который нападал на женщин с ножом в Тольятти. Им оказался некий 22-летний. Кроме того, правоохранители уточнили приметы подозреваемого. На вид ему около 20 лет, рост 182 см, телосложение худощавое, темные волосы средней длины с челкой 

5 декабря 2018, 09:29
Появились фото и приметы маньяка, который режет женщин в Тольятти

Появились фото и приметы маньяка, который режет женщин в Тольятти

ГУ МВД России по Самарской области сообщило приметы мужчины, который подозревается в нападении на женщин в Тольятти. Предполагаемому злоумышленнику на вид около 30 лет, рост 165-170 см., худощавого телосложения, одет в куртку коричневого (ближе к горчичному) цвета, синие джинсы и 

3 декабря 2018, 03:20
ХК «Лада» одержал пятую победу подряд

ХК «Лада» одержал пятую победу подряд

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» одержал победу над «Бураном». Это уже пятый успех команды подряд. Хоккеисты «Лады» открыли счёт уже на 6-й минуте.

В середине периода счёт стал равным, однако до конца первого периода тольяттинцы успели отправить в ворота противника ещё одну шайбу — 2:1. К окончанию второго периода 

29 ноября 2018, 10:50
В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»

В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»

В Тольятти искали режиссера и актера Олега Куртанидзе. Он исчез 15 ноября и больше не выходил на связь с семьей и коллегами. Обеспокоенные родственники мужчины написали заявление в полицию. Силовикам удалось отследить передвижения пропавшего. По словам директора Тольяттинского молодежного драматического 
21 ноября 2018, 02:34
Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя

Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя

В Самарской области к поискам грибника пришлось подключиться полицейским. Вызов в дежурную часть пункта полиции Волжского района поступил по экстренной линии 112. Мужчина рассказал, что приехал в гости к матери из Самары, зашел в лес и потерялся. В лесной массив 
12 ноября 2018, 12:42
В Самарской области свой профессиональный праздник отметили сотрудники полиции

В Самарской области свой профессиональный праздник отметили сотрудники полиции

В преддверии профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел, который традиционно отмечается в России 10 ноября, в столице 63-го региона наградили наиболее отличившихся полицейских. Торжественные мероприятия прошли в Самарском театре оперы и балета. 
 
Начальник Тольяттинского Управления МВД Хейрулла Ахмедханов работает в органах 
9 ноября 2018, 11:30
Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина

Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина

Некоторое время назад в полицию поступило сообщение о том, что житель Похвистнево занимается сбытом наркотиков в Самарской области. По информации силовиков, 38-летний мужчина приобретал оптовые партии запрещенных веществ, разбавлял их для увеличения массы различными добавками и продавал. Продажа осуществлялась через 

31 октября 2018, 03:41
«Полиция, примите меры!»: Тольяттинский живодер «Мальвина» снова «напомнил» о себе

«Полиция, примите меры!»: Тольяттинский живодер «Мальвина» снова «напомнил» о себе

На этот раз молодой человек, позиционировавший себя как Юля Ильина, раскрутил кота в «авоське», кинул его в стену, а затем постирал в тазу. И выложил видео в сеть. В прошлом году «Юля» уже делал подобное. И попал в федеральные ленты 
28 октября 2018, 02:59
В Швейцарии мужчина с бензопилой напал на прохожих, есть раненые

В Швейцарии мужчина с бензопилой напал на прохожих, есть раненые

Неизвестный напал с бензопилой на людей на улице города Шаффхаузен в Швейцарии. Как пишет газета Blick, трамвы получили пять человек, двое из них тяжело ранены.

СМИ сообщают, что маньяку с бензопилой удалось скрыться с места преступления. Район, в котором произошло чрезвычайное 

24 июля 2017, 03:50
В дело серийного маньяка могут включить убийство чиновницы

В дело серийного маньяка могут включить убийство чиновницы

Мигранту, задержанному в Самаре по подозрению в убийстве двух самарских пенсионерок, могут предъявить еще одно обвинение. По версии смоленских следователей, мужчина причастен к убийству чиновницы – сотрудницы администрации города Ярцево (Смоленская область). Женщину зарезали в начале марта. У следствия есть 
12 апреля 2017, 11:22
В Самаре задержан предполагаемый «Приволжский маньяк», которого искали 6 лет

В Самаре задержан предполагаемый «Приволжский маньяк», которого искали 6 лет

Появилась информация о возможном задержании предполагаемого «Приволжского маньяка», которого искали с 2011 года. Силовики полагают, что на его счету не менее 30 убийств пожилых женщин в разных регионах Приволжского и Уральского федеральных округов. Подозреваемого задержали 27 марта, после убийства 66-летней 
29 марта 2017, 05:41
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