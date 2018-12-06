Подозреваемого в серии нападений на женщин в Тольятти задержали. 22-летний Артем Семенов уже успел покинуть Самарскую область и его нашли на одном из вокзалов в Москве. Операция проводилась совместными усилиями оперативников Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из города Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Злоумышленник подстерегал потерпевших в безлюдных местах, в подъездах, набрасывался на них, а затем, нанеся телесные повреждения, скрывался. В трех случаях в качестве оружия он использовал нож», - говорится в сообщении силовиков.
Сейчас на молодого человека заведены уголовные дела по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Следствие продолжается.
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