Полиция установила личность предполагаемого злоумышленника, который нападал на женщин с ножом в Тольятти. Им оказался некий 22-летний. Кроме того, правоохранители уточнили приметы подозреваемого. На вид ему около 20 лет, рост 182 см, телосложение худощавое, темные волосы средней длины с челкой на правую сторону. Был одет: куртка тканевая коричневая без капюшона, черные ботинки на шнурках, джинсы синие на резинке на щиколотке, шапка вязаная черного цвета. При себе у молодого человека может иметься синяя спортивная сумка, синяя куртка с капюшоном и черное трико. Гражданин может передвигаться на попутном транспорте.
Напомним, нападения на женщин произошли 30 ноября и 1 декабря в Автозаводском районе Тольятти. Первой жертвой преступника стала 20-летняя девушка, а на следующий день он порезал 46-летнюю женщину. Обеих пострадавших пришлось госпитализировать.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить информацию по телефонам: (8482) 93-46-27, (8482) 93-46-02, 93-45-45 или по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), или в ближайший отдел полиции.
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