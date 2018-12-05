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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре ищут мужчину с тигром на груди и черепом на руке

В Самаре ищут мужчину с тигром на груди и черепом на руке

В Самарской области продолжается розыск бесследно пропавшего 41-летнего Вячеслава Лапшина. Напомним, что 11 апреля 2016 года мужчина выехал на своей машине ГАЗ 2217 с регистрационным знаком У544УН 56 регион из Бугуруслана в Оренбургской области в Смышляевку под Самарой. 21 апреля 
4 декабря 2018, 11:55
Появились фото и приметы маньяка, который режет женщин в Тольятти

Появились фото и приметы маньяка, который режет женщин в Тольятти

ГУ МВД России по Самарской области сообщило приметы мужчины, который подозревается в нападении на женщин в Тольятти. Предполагаемому злоумышленнику на вид около 30 лет, рост 165-170 см., худощавого телосложения, одет в куртку коричневого (ближе к горчичному) цвета, синие джинсы и 

3 декабря 2018, 03:20
ХК «Лада» одержал пятую победу подряд

ХК «Лада» одержал пятую победу подряд

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» одержал победу над «Бураном». Это уже пятый успех команды подряд. Хоккеисты «Лады» открыли счёт уже на 6-й минуте.

В середине периода счёт стал равным, однако до конца первого периода тольяттинцы успели отправить в ворота противника ещё одну шайбу — 2:1. К окончанию второго периода 

29 ноября 2018, 10:50
Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина

Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина

Некоторое время назад в полицию поступило сообщение о том, что житель Похвистнево занимается сбытом наркотиков в Самарской области. По информации силовиков, 38-летний мужчина приобретал оптовые партии запрещенных веществ, разбавлял их для увеличения массы различными добавками и продавал. Продажа осуществлялась через 

31 октября 2018, 03:41
«Полиция, примите меры!»: Тольяттинский живодер «Мальвина» снова «напомнил» о себе

«Полиция, примите меры!»: Тольяттинский живодер «Мальвина» снова «напомнил» о себе

На этот раз молодой человек, позиционировавший себя как Юля Ильина, раскрутил кота в «авоське», кинул его в стену, а затем постирал в тазу. И выложил видео в сеть. В прошлом году «Юля» уже делал подобное. И попал в федеральные ленты 
28 октября 2018, 02:59
«ГАЗель» сбила 12-летнего мальчика в Тольятти

«ГАЗель» сбила 12-летнего мальчика в Тольятти

24 октября в Тольятти произошла авария с участием ребенка. Около 17:00 в районе дома №125 по ул. Ларина под колесами «ГАЗели» оказался 12-летний подросток. По информации тольяттинской ГИБДД он переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате аварии подросток получил травмы. В 

25 октября 2018, 10:25
Отморозок с ножом напал на журналистку в Самаре

Отморозок с ножом напал на журналистку в Самаре

По-настоящему жутким выдалось утро понедельника для самарской журналистки Инги Пеннер. Она поднималась на лифте в редакцию, когда ее «сосед» по кабинке достал нож и направил его на девушку. Неизвестный потребовал, чтобы она вышла вместе с ним на 9 этаже. Только 

22 октября 2018, 03:30
В Чапаевске ищут пропавшую 15-летнюю девочку

В Чапаевске ищут пропавшую 15-летнюю девочку

Чапаевская полиция разыскивает пропавшую девочку-подростка. 15-летняя Виктория Задорина ушла в школу 27 сентября и с тех пор не выходила на связь. Как отмечает ГУ МВД России по Самарской области, она уже не раз покидала дом. У девочки при себе имеется 

28 сентября 2018, 03:42
В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал

В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал

Самарская полиция разыскивает водителя, который сбил человека. Авария произошла В 6 часов утра 27 сентября на пересечении улицы Пугачевской и проспекта Металлургов. Неизвестный автомобилист на неизвестной машине сбил 43-летнего мужчину. Пострадавший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но виновник ДТП 

28 сентября 2018, 01:51
Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре

Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре

На днях экипаж ДПС в составе инспекторов Алексея Матюшина и Николая Федюнина стал свидетелем потасовки, которая произошла около сквера на улице Некрасовской. Один мужчина стоял с двумя ножами и размахивал ими перед лицом своего оппонента.

Стражи порядка немедленно обезоружили нарушителя. После 

28 сентября 2018, 10:51
Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Утром, 6 сентября в Сызрани местные медики едва не стали жертвами буйного местного жителя. Пациенты поликлиники на улице Советской заметили мужчину, лежавшего без сознания на асфальте и вызвали «скорую». Когда приехавшие на место врачи попытались оказать пострадавшему помощь, он накинулся 
6 сентября 2018, 10:35
Цветы и кровь: неизвестный отморозок ударил самарчанку по голове и скрылся

Цветы и кровь: неизвестный отморозок ударил самарчанку по голове и скрылся

В Самаре ищут преступника, напавшего на женщину в подъезде. ЧП произошло вечером 4 сентября в Советском районе Самары по адресу ул. Антонова-Овсеенко, 59Б. Неизвестный мужчина напал на женщину, когда она заходила в подъезд, ударил по голове и скрылся.

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4 сентября 2018, 07:55
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