Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» одержал победу над «Бураном». Это уже пятый успех команды подряд. Хоккеисты «Лада» открыли счёт уже на 6-й минуте.
В середине периода счёт стал равным, однако до конца первого периода тольяттинцы успели отправить в ворота противника ещё одну шайбу — 2:1. К окончанию второго периода «Лада» закрепила своё превосходство, оформив ещё одно очко — 3:1.
В начале третьего периода «Буран» смог отыграться, но хозяева не уступили. В итоге встреча закончилась со счётом 6:2 в пользу «Лады».
— Ребят — с победой. Играли терпеливо, хотя и не без ошибок. Матч был напряженный, в конце удалось забить в большинстве, — Анатолий Емелин, главный тренер «Лады».
|
На площади Куйбышева в Самаре могут устроить хоккейный матч
|
27 ноября 2018, 09:38
|
Тольяттинская «Лада» обыграла «Саров» на своем льду
|
26 ноября 2018, 09:30
|
Тольяттинская «Лада» обыграла «Металлург» и стала лидером Высшей хоккейной лиги
|
7 ноября 2018, 10:24
|
У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы
Очередной скандал в хоккейном клубе "Лада". По результатам плановой прокурорской проверки в отношении ряда тренеров возбуждены уголовные дела. Процедура мониторинга соответствия документов об образовании занимаемым должностям прошла летом этого года.
Выяснилось, что в детско-юношеской школе "Лада" работают 4 тренера, …
|
31 октября 2018, 10:43
|
Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина
Некоторое время назад в полицию поступило сообщение о том, что житель Похвистнево занимается сбытом наркотиков в Самарской области. По информации силовиков, 38-летний мужчина приобретал оптовые партии запрещенных веществ, разбавлял их для увеличения массы различными добавками и продавал. Продажа осуществлялась через …
|
31 октября 2018, 03:41
|
Тольяттинская «Лада» в овертайме победила ЦСК ВВС
|
31 октября 2018, 09:09
|
«Полиция, примите меры!»: Тольяттинский живодер «Мальвина» снова «напомнил» о себе
|
28 октября 2018, 02:59
|
«ГАЗель» сбила 12-летнего мальчика в Тольятти
|
25 октября 2018, 10:25
|
В Тольятти «обитатель» колонии-поселения постоянно сбегал с рабочего места
Тольяттинская прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях провела проверку в колонии-поселении №1. Ее руководство привлекло одного из заключенных к выполнению оплачиваемых работ за пределами КП. Он трудился над реконструкцией одного из торговых центров Автограда. При этом, сотрудники …
|
3 октября 2018, 10:15
|
В Ульяновске состоится международный форум «Россия – спортивная держава»
|
20 сентября 2018, 03:31
|
ЦСК ВВС уступил «Горняку» с разгромным счетом 2:9
|
11 сентября 2018, 08:22
|
Самара принимает заключительный этап Кубка России по пляжному футболу
|
2 августа 2018, 09:32
|
Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре
|
13 июля 2018, 09:42
|
3 тысячи человек поучаствовали в акции «Забей гол, фанат!»
|
28 июня 2018, 05:24