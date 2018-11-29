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На площади Куйбышева в Самаре могут устроить хоккейный матч

На площади Куйбышева в Самаре могут устроить хоккейный матч

Руководство хоккейного клуба ЦСК ВВС объявило о том, что «Русская классика ВХЛ» могла бы пройти в Самаре. Как заявил генеральный директор ЦСК ВВС Михаил Ничепуренко, отличным местом для игры может стать площадь Куйбышева. Здесь, по его мнению, могла бы пройти 
27 ноября 2018, 09:38
Тольяттинская «Лада» обыграла «Саров» на своем льду

Тольяттинская «Лада» обыграла «Саров» на своем льду

В воскресенье, 25 ноября, тольяттинская «Лада» принимала на своем льду «Саров». Матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги завершился в пользу хозяев со счетом 3:2.

В первом периоде обошлось без заброшенных шайб, а голевых моментов конкуренты не создали. В самом 
26 ноября 2018, 09:30
Тольяттинская «Лада» обыграла «Металлург» и стала лидером Высшей хоккейной лиги

Тольяттинская «Лада» обыграла «Металлург» и стала лидером Высшей хоккейной лиги

Во вторник, 6 ноября, тольяттинская «Лада» в очередном матче ВХЛ встречалась с новокузнецким «Металлургом». С начала игры волжане были очень активны, на 7-й минуте капитан тольяттинской команды Константин Майоров открыл счет — 1:0. В начале второго периода «Лада» забросила две 
7 ноября 2018, 10:24
У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы

У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы

Очередной скандал в хоккейном клубе "Лада". По результатам плановой прокурорской проверки в отношении ряда тренеров возбуждены уголовные дела. Процедура мониторинга соответствия документов об образовании занимаемым должностям прошла летом этого года.

Выяснилось, что в детско-юношеской школе "Лада" работают 4 тренера, 
31 октября 2018, 10:43
Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина

Слесарь прятал под капотом машины почти полкило героина

Некоторое время назад в полицию поступило сообщение о том, что житель Похвистнево занимается сбытом наркотиков в Самарской области. По информации силовиков, 38-летний мужчина приобретал оптовые партии запрещенных веществ, разбавлял их для увеличения массы различными добавками и продавал. Продажа осуществлялась через 

31 октября 2018, 03:41
Тольяттинская «Лада» в овертайме победила ЦСК ВВС

Тольяттинская «Лада» в овертайме победила ЦСК ВВС

Во вторник, 30 октября, в ледовом дворце спорта «Лада-Арена» в Тольятти за победу в матче регулярного чемпионата ВХЛ сразились две хоккейные команды нашего региона - «Лада» и ЦСК ВВС. 
 
В первом тайме тольяттинские хоккеисты больше атаковали, но по-настоящему опасных моментов 
31 октября 2018, 09:09
«Полиция, примите меры!»: Тольяттинский живодер «Мальвина» снова «напомнил» о себе

«Полиция, примите меры!»: Тольяттинский живодер «Мальвина» снова «напомнил» о себе

На этот раз молодой человек, позиционировавший себя как Юля Ильина, раскрутил кота в «авоське», кинул его в стену, а затем постирал в тазу. И выложил видео в сеть. В прошлом году «Юля» уже делал подобное. И попал в федеральные ленты 
28 октября 2018, 02:59
«ГАЗель» сбила 12-летнего мальчика в Тольятти

«ГАЗель» сбила 12-летнего мальчика в Тольятти

24 октября в Тольятти произошла авария с участием ребенка. Около 17:00 в районе дома №125 по ул. Ларина под колесами «ГАЗели» оказался 12-летний подросток. По информации тольяттинской ГИБДД он переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате аварии подросток получил травмы. В 

25 октября 2018, 10:25
В Тольятти «обитатель» колонии-поселения постоянно сбегал с рабочего места

В Тольятти «обитатель» колонии-поселения постоянно сбегал с рабочего места

Тольяттинская прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях провела проверку в колонии-поселении №1. Ее руководство привлекло одного из заключенных к выполнению оплачиваемых работ за пределами КП. Он трудился над реконструкцией одного из торговых центров Автограда. При этом, сотрудники 

3 октября 2018, 10:15
В Ульяновске состоится международный форум «Россия – спортивная держава»

В Ульяновске состоится международный форум «Россия – спортивная держава»

С 10 по 12 октября в Ульяновске пройдет международный форум «Россия – спортивная держава». По традиции в нем примут участие эксперты, руководители федераций, олимпийские чемпионы и многие другие. Ожидается, что мероприятие посетит президент России Владимир Путин и руководители регионов страны, 

20 сентября 2018, 03:31
ЦСК ВВС уступил «Горняку» с разгромным счетом 2:9

ЦСК ВВС уступил «Горняку» с разгромным счетом 2:9

В понедельник, 10 сентября, самарский ЦСК ВВС во втором матче ВХЛ – Кубке Шёлкового пути принимал у себя  учалинский «Горняк». На  игре в Ледовом дворце «Кристалл» присутствовали 310  зрителей. Гости разгромили  «летчиков» с большим преимуществом 2:9. У  самарской команды шайбы 
11 сентября 2018, 08:22
Самара принимает заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

Самара принимает заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

Со 2 по 5 августа 2018 года на второй очереди Набережной реки Волги (спуск улицы Первомайской) в Самаре состоится заключительный, четвёртый этап-чемпионата России по пляжному футболу. Самара примет крупнейшие всероссийские соревнования по пляжному футболу уже девятый год подряд. Каждый из 
2 августа 2018, 09:32
Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

18 июля в столице губернии начнется фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» . Мероприятие развернется на набережной Волги. Всего в нем ожидается до 1000 участников.

Соревнования будут проходить в четырех дисциплинах: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжное регби. 

13 июля 2018, 09:42
3 тысячи человек поучаствовали в акции «Забей гол, фанат!»

3 тысячи человек поучаствовали в акции «Забей гол, фанат!»

На самарской набережной полным ходом идет спортивная акция «Забей гол, фанат!». Она стартовала с первых дней начала чемпионата мира по футболу. Каждый день с 16:00 до 20:00 все желающие могут поиграть в пляжный футбол, волейбол, теннис.

За две недели в акции 

28 июня 2018, 05:24
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