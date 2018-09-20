С 10 по 12 октября в Ульяновске пройдет международный форум «Россия – спортивная держава». По традиции в нем примут участие эксперты, руководители федераций, олимпийские чемпионы и многие другие. Ожидается, что мероприятие посетит президент России Владимир Путин и руководители регионов страны, в том числе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В этом году основными темами форума станут: создание комплексных условий для развития массового спорта, конкурентоспособность российских спортсменов, реализация механизма государственно-частного партнерства в спорте, привлечение инвестиций, развитие спортивной инфраструктуры.
Программа форума включает в себя пленарные заседания, дискуссии, спортивные активности и насыщенную культурную составляющую.
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