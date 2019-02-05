Самару с рабочим визитом посетил Министр спорта России Павел Колобков. Он провел совещание с губернатором Дмитрием Азаровым по реализации национального проекта «Спорт — норма жизни». Его цель — доведение к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%. В Самарской области этот показатель пока составляет 34%.
Также глава Минспорта осмотрел несколько спортивных объектов, среди которых спорткомплексы «Орбита» и «Молодежный». В последнем ему продемонстрировали работу центра по тестированию детей, который позволяет определить, какой вид спорта лучше всего подходит для ребенка. Колобков предложил совместить эту площадку с центрами по сдаче нормативов ГТО.
«Тут можно выявлять потенциально перспективных спортсменов, рекомендовать молодым ребятам, девчонкам определенные виды спорта, которым имеет смысл им заниматься и где возможен прогресс», — заключил Министр спорта Российской Федерации, Павел Колобков.
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