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Каждого третьего школьника

Каждого третьего школьника "травят" одноклассники

В России почти 30 процентов школьников подвергаются травле со стороны одноклассников. К такому выводу пришли ученые из Института образования при Высшей школе экономики. В группу риска чаще всего входят дети из семей с «рассогласованным» стилем воспитания, когда отец вообще не 

5 февраля 2019, 02:22
В Москву из Самары доехать можно будет дешевле

В Москву из Самары доехать можно будет дешевле

РЖД анонсировало расширение списка поездов, на которые можно будет купить так называемый «невозвратный билет». Сдать его будет нельзя, кроме исключительных случаев, но и обойдется пассажиру он дешевле стандартного проездного.
Эксперимент стартовал 20 января с продаж таких проездных за 90 дней 

5 февраля 2019, 01:27
В Самаре ограничат движение транспорта

В Самаре ограничат движение транспорта

В субботу, 9 февраля, в день проведения 37-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» временно ограничат движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского до улицы Сергея Лазо и по дороге на Лесное кладбище от Красноглинского шоссе до учебно-спортивного центра «Чайка», 

5 февраля 2019, 11:08
В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения

В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения

В Самарской области нашли трех подростков, которые сбежали из социального учреждения. Педагог рассказала, что 15-летний и двое 17-летних воспитанников спокойно играли в настольные игры, а затем ушли из комнаты в заведении. Воспитатель обнаружила, что они покинули здание через окно — 
4 февраля 2019, 04:11
Изменился график работы колеса обозрения в Самаре

Изменился график работы колеса обозрения в Самаре

Изменился график работы колеса обозрения, расположенного в парке имени Гагарина. Об этом сообщает сайт муниципального предприятия «Парки Самары».

Итак, с понедельника в будние дни аттракцион будет открыт для посетителей с 13:00 до 22:00. Функционировать он будет с перерывом, который 
4 февраля 2019, 11:36
Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду

Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду

В воскресенье, 3 февраля, спасатели из Сызрани пришли на помощь мужчине с ребенком. Глава семейства сам обратился к сотрудникам оперативной службы и поведал свою печальную историю. Вместе с шестилетним сыном он отправился покататься по Волге на снегоходе, но между островами 
4 февраля 2019, 07:32
Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас

Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас

В Самаре на 8-й и 9-й просеках с сентября 2018 года начали стабильно фиксировать кражи. Полицейские по почерку преступлений поняли: «работает» один и тот же грабитель, передает ГУ МВД по Самарской области
 
«Злоумышленник действовал нагло, - сетуют полицейские. - 
2 февраля 2019, 03:08
Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

В пятницу, 1 февраля, три 11-летние самарские школьницы решили прогуляться пешком через Волгу. Сейчас на поверхности реки образовалась вода со снегом. Когда любительницы экстремальных развлечений дошли от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), то промокли и порядком замерзли. Девочки 
1 февраля 2019, 05:27
Дмитрий Азаров: «газовый вопрос» в Самарской области улажен

Дмитрий Азаров: «газовый вопрос» в Самарской области улажен

29 января состоялось пленарное заседание Самарской Губернской Думы, на котором присутствовал глава региона Дмитрий Азаров. На нем был поднят и так называемый «газовый вопрос». В общественные приемные депутатов поступила масса обращений от граждан, связанных с тем, что они могут получить 

29 января 2019, 11:56
Дмитрий Азаров раскритиковал работу по устранению последствий коммунальных аварий в Самаре

Дмитрий Азаров раскритиковал работу по устранению последствий коммунальных аварий в Самаре

Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию, связанную с двумя подряд крупными коммунальными авариями, которые произошли в Самаре. По его словам, к проблемам с теплоснабжением в городе привели действия энергокомпании. Кроме того, глава региона остался недоволен и работой оперативного штаба, созданного для 

23 января 2019, 11:21
Кадровая политика, развитие инфраструктуры, «Крылья Советов»: о чем говорил губернатор Дмитрий Азаров на своей первой пресс-конференции

Кадровая политика, развитие инфраструктуры, «Крылья Советов»: о чем говорил губернатор Дмитрий Азаров на своей первой пресс-конференции

Свою первую пресс-конференцию губернатор Дмитрий Азаров начал с подведения итогов прошлого года. Главными задачами стали проведение выборов президента и Чемпионата мира по футболу. И с тем, и с другим удалось справиться на отлично.  Явка на участки была примерно равна среднероссийской, 
18 января 2019, 06:34
Пресс-конференция с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым || Материал обновляется

Пресс-конференция с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым || Материал обновляется

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров начал пресс-конференцию. В зале присутствуют представители более сотни региональных СМИ. 

12:22 - Глава региона начал с подведения итогов года, в первую очередь с проведения выборов президента России. Явка была на уровне среднероссийской, количество жалоб значительно снизилось.

12:25 

18 января 2019, 12:37
На полигоне «АВТОВАЗа» состоялись «Гонки чемпионов»

На полигоне «АВТОВАЗа» состоялись «Гонки чемпионов»

В 

14 января 2019, 06:05
ХК «Лада» одержал пятую победу подряд

ХК «Лада» одержал пятую победу подряд

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» одержал победу над «Бураном». Это уже пятый успех команды подряд. Хоккеисты «Лады» открыли счёт уже на 6-й минуте.

В середине периода счёт стал равным, однако до конца первого периода тольяттинцы успели отправить в ворота противника ещё одну шайбу — 2:1. К окончанию второго периода 

29 ноября 2018, 10:50
В Ульяновске состоится международный форум «Россия – спортивная держава»

В Ульяновске состоится международный форум «Россия – спортивная держава»

С 10 по 12 октября в Ульяновске пройдет международный форум «Россия – спортивная держава». По традиции в нем примут участие эксперты, руководители федераций, олимпийские чемпионы и многие другие. Ожидается, что мероприятие посетит президент России Владимир Путин и руководители регионов страны, 

20 сентября 2018, 03:31
Самара принимает заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

Самара принимает заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

Со 2 по 5 августа 2018 года на второй очереди Набережной реки Волги (спуск улицы Первомайской) в Самаре состоится заключительный, четвёртый этап-чемпионата России по пляжному футболу. Самара примет крупнейшие всероссийские соревнования по пляжному футболу уже девятый год подряд. Каждый из 
2 августа 2018, 09:32
«Самара Арена» может принять матч за Суперкубок России - 2018

«Самара Арена» может принять матч за Суперкубок России - 2018

Стадион «Самара Арена» может стать кандидатом на проведение матча за Суперкубок России 2018 года, сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров главе федерального Минспорта.

Дмитрий Азаров и министр спорта РФ Павел Колобков встретились в Москве и обсудили подготовку к 

3 ноября 2017, 02:13
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