Некоторое время назад в полицию поступило сообщение о том, что житель Похвистнево занимается сбытом наркотиков в Самарской области. По информации силовиков, 38-летний мужчина приобретал оптовые партии запрещенных веществ, разбавлял их для увеличения массы различными добавками и продавал. Продажа осуществлялась через закладки. Деньги ему переводились с помощью электронных платежных систем.
29 октября злоумышленника задержали на посту «Рубеж» в Тольятти. Под капотом его «Приоры» силовики нашли три пакета с героином массой 488 граммов. Наркотики были спрятаны в воздушном фильтре. Они предназначались для сбыта.
О мужчине известно, что он работал слесарем. Теперь ему может грозить до 20 лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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