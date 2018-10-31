«Полиция, примите меры!»: Тольяттинский живодер «Мальвина» снова «напомнил» о себе На этот раз молодой человек, позиционировавший себя как Юля Ильина, раскрутил кота в «авоське», кинул его в стену, а затем постирал в тазу. И выложил видео в сеть. В прошлом году «Юля» уже делал подобное. И попал в федеральные ленты …