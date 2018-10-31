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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

«Полиция, примите меры!»: Тольяттинский живодер «Мальвина» снова «напомнил» о себе

«Полиция, примите меры!»: Тольяттинский живодер «Мальвина» снова «напомнил» о себе

На этот раз молодой человек, позиционировавший себя как Юля Ильина, раскрутил кота в «авоське», кинул его в стену, а затем постирал в тазу. И выложил видео в сеть. В прошлом году «Юля» уже делал подобное. И попал в федеральные ленты 
28 октября 2018, 02:59
В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли 
26 октября 2018, 02:35
Житель Сызрани устроил плантацию конопли в своем подвале

Житель Сызрани устроил плантацию конопли в своем подвале

Силовики узнали, что житель Сызрани может выращивать наркосодержащее растение. Когда они нагрянули к нему, то действительно в подвале частного дома нашли подпольную теплицу. Посевной материал мужчина покупал по почте и возделывал растения по правилам агрономии. Он поставил светильники и постоянно 
25 октября 2018, 12:18
«ГАЗель» сбила 12-летнего мальчика в Тольятти

«ГАЗель» сбила 12-летнего мальчика в Тольятти

24 октября в Тольятти произошла авария с участием ребенка. Около 17:00 в районе дома №125 по ул. Ларина под колесами «ГАЗели» оказался 12-летний подросток. По информации тольяттинской ГИБДД он переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате аварии подросток получил травмы. В 

25 октября 2018, 10:25
Тольяттинец устроил нарколабораторию на съемной квартире

Тольяттинец устроил нарколабораторию на съемной квартире

34-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела.
16 октября 2018, 11:58
Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре

Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре

В Самаре будут судить двоих жителей Пензы. Они подозреваются в торговле наркотиками в особо крупном размере.
 
По версии следствия, в декабре прошлого года мужчины вступили в преступную группировку. Они «подрядились» на раскладку запрещенных веществ по тайникам. Свой «груз» они 

8 октября 2018, 03:24
В Тольятти «обитатель» колонии-поселения постоянно сбегал с рабочего места

В Тольятти «обитатель» колонии-поселения постоянно сбегал с рабочего места

Тольяттинская прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях провела проверку в колонии-поселении №1. Ее руководство привлекло одного из заключенных к выполнению оплачиваемых работ за пределами КП. Он трудился над реконструкцией одного из торговых центров Автограда. При этом, сотрудники 

3 октября 2018, 10:15
Прокуратура признала внеочередное заседание Думы Тольятти законным

Прокуратура признала внеочередное заседание Думы Тольятти законным

Прокуратура Тольятти признала законным внеочередное заседание городской Думы шестого созыва. Оно прошло в Автограде 1 октября. Срочность, с которой собрались парламентарии, обусловлена необходимостью оперативного внесения изменений в городской бюджет. Дело в том, что Тольятти получит из областного бюджета 89,7 млн 

1 октября 2018, 04:32
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