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В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»

В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»

В среду в Большеглушицком районе произошла авария, в которой пострадала 7-летняя девочка. В 07:45 60-летняя женщина ехала на «Lada-211440» по улице Советской в селе Большая Глушица. По предварительной версии полицейских, автоледи не убедилась в безопасности своего маневра и сбила 7-летнюю 
25 октября 2018, 02:18
В Самарской области Ford протаранил дорожный знак: водитель в больнице

В Самарской области Ford протаранил дорожный знак: водитель в больнице

В среду, 24 октября, произошла авария в Волжском районе. В 17:30 57-летний водитель иномарки Ford Mondeo ехал по трассе «Николаевка – Черновский — Белозерки». По предварительной версии, шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части и не справился с управлением, 
25 октября 2018, 01:57
Причины взрыва газа в самарском коттедже выяснит специальная комиссия

Причины взрыва газа в самарском коттедже выяснит специальная комиссия

Стало известно, что взрыв газа в частном доме в областной столице будет расследовать специальная комиссия. Напомним, что в ночь на четверг, 25 октября, в 0:26 в Единую диспетчерскую службу СВГК поступил сигнал о взрыве трехэтажного коттеджа. Аварийная бригада закрыла кран 
25 октября 2018, 12:44
Более 4,5 тысяч самарцев заразились ОРВИ и гриппом

Более 4,5 тысяч самарцев заразились ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю, с 8 по 21 октября, в Самарской области зарегистрировали 8767 случаев ОРВИ и гриппа. В Самаре заразились 4533 человека. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают, что 
25 октября 2018, 11:57
Предприимчивая семья организовала «конвейер» по фиктивной прописке мигрантов в Самаре

Предприимчивая семья организовала «конвейер» по фиктивной прописке мигрантов в Самаре

В Самаре завершено уголовное дело против четверых родственников, которые занимались нелегальным семейным бизнесом. Они организовали настоящий конвейер по фиктивной постановке мигрантов на учет. По версии следствия, 44-летняя женщина и 50-летний мужчина регистрировали «клиентов» по месту пребывания. Еще одна женщина ставила 

23 октября 2018, 02:50
Тольяттинец устроил нарколабораторию на съемной квартире

Тольяттинец устроил нарколабораторию на съемной квартире

34-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела.
16 октября 2018, 11:58
В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска

В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска

В Самарской области полиция на транспорте задержала мужчину, который скрывался от следствия. Этого человека должны были судить за сексуальное насилие и развратные действия, сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте. Но 24-летний житель Красноярска попытался добраться по железной дороге из 
10 октября 2018, 03:09
Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей

Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей

В суд Железнодорожного района Самары передали уголовное дело в отношении местного жителя. По версии следствия, 1 марта в здании ОП № 5 У МВД России по Самаре этот человек попытался передать силовику 200 тысяч рублей — часть взятки в 400 
9 октября 2018, 03:12
Тольяттинец угнал грузовик и сдал его на металлолом

Тольяттинец угнал грузовик и сдал его на металлолом

На днях в полицию Тольятти за помощью обратился 52-летний мужчина. У него угнали грузовик ГАЗ-3307. Он пояснил, что машина была не на ходу. Владелец оставил автомобиль около магазина на улице Дзержинского, где она простояла полгода. Потом фургон исчез.

В результате проведенных 

9 октября 2018, 12:15
Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре

Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре

В Самаре будут судить двоих жителей Пензы. Они подозреваются в торговле наркотиками в особо крупном размере.
 
По версии следствия, в декабре прошлого года мужчины вступили в преступную группировку. Они «подрядились» на раскладку запрещенных веществ по тайникам. Свой «груз» они 

8 октября 2018, 03:24
В Сызрани суд дал 6 лет «строгача» однорукому драгдилеру

В Сызрани суд дал 6 лет «строгача» однорукому драгдилеру

В Сызрани служители Фемиды вынесли приговор по уголовному делу 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли в торговле наркотиками, и это далеко не первые его проблемы с законом.

По версии следствия, в апреле он продавал героин на улицах Сызрани. Когда мужчину 
1 октября 2018, 09:28
В Самаре сожгут 97 килограммов наркотиков

В Самаре сожгут 97 килограммов наркотиков

28 сентября в Самаре уничтожат 97 килограммов наркотиков. Эти запрещенные вещества были изъяты в рамках расследования уголовных дел в 2014-2018 годах. После их рассмотрения в судах к различным тюремным срокам были приговорены 58 преступников. Во время процессов изъятые вещества проходили 

28 сентября 2018, 02:56
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