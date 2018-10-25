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В Самарской области пенсионерка на ВАЗ сбила 7-летнюю девочку на «зебре»
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25 октября 2018, 02:18
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В Самарской области Ford протаранил дорожный знак: водитель в больнице
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25 октября 2018, 01:57
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Причины взрыва газа в самарском коттедже выяснит специальная комиссия
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25 октября 2018, 12:44
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Более 4,5 тысяч самарцев заразились ОРВИ и гриппом
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25 октября 2018, 11:57
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Предприимчивая семья организовала «конвейер» по фиктивной прописке мигрантов в Самаре
В Самаре завершено уголовное дело против четверых родственников, которые занимались нелегальным семейным бизнесом. Они организовали настоящий конвейер по фиктивной постановке мигрантов на учет. По версии следствия, 44-летняя женщина и 50-летний мужчина регистрировали «клиентов» по месту пребывания. Еще одна женщина ставила …
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23 октября 2018, 02:50
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Тольяттинец устроил нарколабораторию на съемной квартире
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16 октября 2018, 11:58
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В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска
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10 октября 2018, 03:09
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Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей
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9 октября 2018, 03:12
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Тольяттинец угнал грузовик и сдал его на металлолом
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9 октября 2018, 12:15
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Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре
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8 октября 2018, 03:24
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В Сызрани суд дал 6 лет «строгача» однорукому драгдилеру
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1 октября 2018, 09:28
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В Самаре сожгут 97 килограммов наркотиков
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28 сентября 2018, 02:56