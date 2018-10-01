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На благоустройство дворовых территорий Тольятти добавят 173 миллиона рублей

На благоустройство дворовых территорий Тольятти добавят 173 миллиона рублей

В этом году на благоустройство дворовых территорий в Тольятти выделят 173 миллиона рублей. Информацию озвучили в Самарской губернской думе.

Кроме того, сейчас парламентарии обсуждают объем средств, на который может претендовать регион в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в следующем 

28 сентября 2018, 12:00
Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста

Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста

Депутаты Самарской губернской думы приняли решение о сохранении всех действующих льгот для жителей предпенсионного возраста нашего региона. Таким способом парламентарии поддержали инициативу губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас речь идет о работающих мужчина в возрасте от 60 лет и женщинах в возрасте 

24 сентября 2018, 01:27
Двое тольяттинцев незаконно обналичили миллиард рублей

Двое тольяттинцев незаконно обналичили миллиард рублей

Двое жителей Тольятти получили условные сроки за незаконную банковскую деятельность. По информации регионального управления ФСБ, они организовали структуру, с помощью которой занимались обналичиваем денег. С ее помощью из-под финансового и налогового контроля государства подозреваемые вывели около 1 миллиарда рублей.

Информация о 

18 сентября 2018, 12:52
Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти

Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти

Крупный пожар произошел 6 сентября в Тольятти, в результате которого погибли люди. По информации регионального Следкома, двое рабочих проводили сварочные работы на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор». Неподалеку располагались бочки с топливом. Около 12:00 горючее по невыясненным причинам воспламенилось.

Огонь 
6 сентября 2018, 01:53
В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки

В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки

В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" соцсети "ВК" показали, на каких опасных горках катаются детки в третьем квартале Автограда. "Маленькая девочка решила скатиться с горки и загремела в больницу с огромной занозой. Ржавый железный осколок прошелся между большим и 
23 августа 2018, 10:08
Что произошло в Самарской губдуме после демарша группы депутатов

Что произошло в Самарской губдуме после демарша группы депутатов

Очередное пленарное заседание Самарской губернской Думы, прошедшее во вторник, должно было закрыть парламентский сезон. Однако его чуть не сорвала группа депутатов, которые совершили демарш и покинули зал. Тем не менее, после экстренного перерыва работа думцев была возобновлена.

Во вторник, 3 июля, 

3 июля 2018, 07:00
Оппозиционные партии прервали заседание губдумы

Оппозиционные партии прервали заседание губдумы

В Самаре во вторник, 3 июля, представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в губернской думе прервали заседание и покинули зал. Свой демарш они объяснили тем, что в повестку не был включен вопрос о повышении пенсионного возраста. Напомним, правительство РФ 

3 июля 2018, 01:52
В Самарской области можно будет шуметь после 23:00 во время мундиаля

В Самарской области можно будет шуметь после 23:00 во время мундиаля

В Самарской области внесли изменения в закон о тишине. Поправки приняли депутаты Губдумы на пленарном заседании, которое прошло 29 мая, сообщает 63.ru.

О корректировке действующих норм парламентариев попросили представители организаторов мундиаля. Дело в том, что сейчас в регионе 
29 мая 2018, 03:28
Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум

Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум

14 февраля в комитете Саратовской областной думы по строительству и ЖКХ рассмотрели инициативу внесения правок в Жилищный кодекс. 
14 февраля 2018, 01:22
Депутатские полномочия Сергея Богданова могут взять на себя его коллеги по гордуме

Депутатские полномочия Сергея Богданова могут взять на себя его коллеги по гордуме

В четверг, 27 февраля, Дума г. о. Самара досрочно прекратит полномочия депутата Сергея Богданова. Этого требует самарская прокуратура в связи с тем, что народный избранник как бывший директор Самарского резервуарного завода (СРЗ) был приговорен к трем годам лишения свободы за 

26 февраля 2014, 12:22
В школах Самары планируют ввести спецкурс по ЖКХ

В школах Самары планируют ввести спецкурс по ЖКХ

Самарские власти обсуждают возможность введения в городских школах нового спецкурса по жилищно-коммунальному хозяйству. Это предложение рассматривалось на заседании думского комитета по образованию г. о. Самара под председательством Анатолия Гриднева (на фото).

Предполагается, что спецкурс получит название «Школа молодого собственника жилья». Обучать 

6 февраля 2014, 05:44
Депутаты городской Думы Тольятти отвергли проект бюджета

Депутаты городской Думы Тольятти отвергли проект бюджета

Депутаты городской Думы Тольятти уже во второй раз отвергли в первом чтении проект бюджета города на следующий год. Основная причина неодобрения - снижение на 133 миллиона рублей суммы расходов на благоустройство, тогда как это направление входит в число приоритетных. Помимо утверждения 

14 ноября 2013, 11:52
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