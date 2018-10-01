Прокуратура Тольятти признала законным внеочередное заседание городской Думы шестого созыва. Оно прошло в Автограде 1 октября. Срочность, с которой собрались парламентарии, обусловлена необходимостью оперативного внесения изменений в городской бюджет. Дело в том, что Тольятти получит из областного бюджета 89,7 млн рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на бульваре Кулибина. Эта сумма составляет 95% от той, что необходима на возведение объекта. Оставшиеся деньги должен выделить город на условиях софинансированния. Дума должна была подтвердить наличие данной суммы не позднее 3 октября. Кроме того, срочность решения вопроса о внесении изменений в городской бюджет объясняется выделением дополнительных средств в размере 7,2 млн рублей на технологическое присоединение к инженерным сетям строящегося выставочного зала в честь 50-летия АВТОВАЗа.
Напомним, ранее появилась информация о том, что депутаты Думы нового, седьмого созыва требовали признать прошедшее заседание незаконным. Прокуратура с этой позицией не согласилась.
Добавим, что заседание нового состава городского парламента назначено на пятницу, 5 октября.
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