В этом году на благоустройство дворовых территорий в Тольятти выделят 173 миллиона рублей. Информацию озвучили в Самарской губернской думе.

Кроме того, сейчас парламентарии обсуждают объем средств, на который может претендовать регион в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в следующем …