В Самаре ищут мужчину с тигром на груди и черепом на руке … В Самарской области продолжается розыск бесследно пропавшего 41-летнего Вячеслава Лапшина. Напомним, что 11 апреля 2016 года мужчина выехал на своей машине ГАЗ 2217 с регистрационным знаком У544УН 56 регион из Бугуруслана в Оренбургской области в Смышляевку под Самарой. 21 апреля