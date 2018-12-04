|
В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии
|
4 декабря 2018, 08:05
|
В блогах: в Самаре появится проект "Бабушка на час"
Блогер Ольга Шелест рассказала, что в Самаре в марте 2019 года собираются запустить проект "Бабушка на час" (помощь семьям с паллиативными детьми). "История мамы-одиночки из Тольятти, которая «вышла из окна» с сыном-инвалидом, отшумела в СМИ, - пишет автор. - …
|
4 декабря 2018, 07:44
|
Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области
|
4 декабря 2018, 05:54
|
Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской
Прокуратура Промышленного района заинтересовалась состоянием городских трасс. В частности, 29 ноября сотрудники надзорного ведомства во время выездной проверки нашли нарушения закона «О безопасности дорожного движения», ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения …
|
4 декабря 2018, 05:26
|
Минивэн Mercedes-Benz «догнал» фуру: пострадали четыре человека
В понедельник, 3 декабря, произошла крупная авария в Красноярском районе области. В 06:05 38-летний водитель ехал на автомобиле Mercedes-Benz Vito со стороны Москвы в направлении Челябинска по трассе в самарском регионе. Однако автомобилист неправильно выбрал дистанцию до двигавшегося впереди него …
|
4 декабря 2018, 04:38
|
В Самарской области пьяный ревнивец зарезал беременную жену
|
4 декабря 2018, 01:03
|
В Самаре ищут мужчину с тигром на груди и черепом на руке
|
4 декабря 2018, 11:55
|
В Самарской области внучата стащили трубы у деда
|
4 декабря 2018, 10:53
|
Самарец убежал босиком от сына, угрожавшего ему ножом
|
23 ноября 2018, 10:40
|
В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81
|
21 ноября 2018, 05:18
|
Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей
Житель областной столицы решил повысить свои доходы необычным способом - он сумел продать служебный автомобиль. 29-летний ранее не судимый мужчина работал менеджером одной из самарских компаний.
По предварительным данным, он обманом реализовал служебную машину, предоставив покупателю дорогой иномарки поддельные …
|
21 ноября 2018, 02:12
|
В Тольятти завели уголовное дело из-за гибели матери и ее сына
|
12 ноября 2018, 04:22