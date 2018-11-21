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Материалы по теме:

Самарец зарезал жену и 2-летнюю дочку и покончил с собой

Самарец зарезал жену и 2-летнюю дочку и покончил с собой

В среду, 21 ноября, примерно в 15:30 в одной из квартир дома по улице Клинической в областной столице обнаружили тела трех человек - 56-летнего мужчины, его 36-летней супруги и их двухлетней дочери. Дверь жилища была закрыта изнутри.

По версии 
21 ноября 2018, 07:05
В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек

В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек

В Тольятти 57 многоквартирных домов, в которых проживают 20 377 человек, среди которых 6 792 ребенка остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. О ней стало известно в 09:01 в среду. Оказалось, что на трубопроводе теплоснабжения диаметром 700 мм в 
21 ноября 2018, 05:01
На самарской набережной появилась парилка для моржей

На самарской набережной появилась парилка для моржей

Недавно на набережной Волги в Самаре появился загадочный объект — конструкция, над которой поднимался пар или дым. Один из жителей города поинтересовался у представителей городской администрации, что это за дымящееся сооружение.
 
«Думал, шашлыки кто-то жарит 20 ноября в общественном месте... 
21 ноября 2018, 04:33
Разорвало на части: в Сызранском районе столкнулись Lada Granta и грузовик

Разорвало на части: в Сызранском районе столкнулись Lada Granta и грузовик

В среду, 21 ноября, в Самарской области произошла жуткая авария. В Сызранском районе на 897 километре трассы М-5 лоб в лоб столкнулись легковушка Lada Granta и большегруз МАН. От сильного удара автомобиль отечественного производства разорвало на две части, рассказали в 
21 ноября 2018, 04:14
Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей

Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей

Житель областной столицы решил повысить свои доходы необычным способом - он сумел продать служебный автомобиль. 29-летний ранее не судимый мужчина работал менеджером одной из самарских компаний.

По предварительным данным, он обманом реализовал служебную машину, предоставив покупателю дорогой иномарки поддельные 
21 ноября 2018, 02:12
В Самарской области может появиться алиментный фонд

В Самарской области может появиться алиментный фонд

В Самаре возникла идея создать государственный алиментный фонд. Во вторник, 20 ноября, депутаты областного парламента поддержали предложение Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой. Парламентарии собираются сначала рассмотреть вопрос на пленарном заседании губдумы, а затем - обратиться в 
21 ноября 2018, 09:37
В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей

В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей

В понедельник, 19 ноября, произошла авария в Сызрани. В 15:00 37-летняя автоледи ехала на иномарке Kia Sportage по улице 1-ая линия со стороны Сердовинской в направлении улицы Центральной. По неизвестной причине она оказалась на встречной полосе и ее машина столкнулась 
20 ноября 2018, 05:19
В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81

В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81

В областной столице началась доследственная проверка по факту отравления подростков. 15 и 16 ноября нескольким учащимся самарской школы № 81 понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у них диагностировали кишечную инфекцию. Сейчас в больницы обратились 14 несовершеннолетних и один взрослый. 
20 ноября 2018, 12:04
В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В  областной столице приостановлена работа школы № 81, которая находится на улице Самарской 190А. Дело в том, что 15-16 ноября заболели 13 учеников образовательного учреждения. У них кишечная инфекция. Шесть детей попали в больницу, семь - лечатся амбулаторно, потому что 
19 ноября 2018, 05:41
В Тольятти завели уголовное дело из-за гибели матери и ее сына

В Тольятти завели уголовное дело из-за гибели матери и ее сына

В Тольятти возбуждено уголовное дело из-за гибели 30-летней женщины и ее 13-летнего сына. В субботу, 10 ноября, они выпали из окна квартиры на 9 этаже дома по бульвару Космонавтов. Они получили страшные травмы и погибли. Следственный отдел по Автозаводскому району 
12 ноября 2018, 04:22
Возбуждено уголовное по факту гибели рабочего при падении крана в Самаре

Возбуждено уголовное по факту гибели рабочего при падении крана в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при падении строительного крана. Оно заведено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, инцидент произошел днем, 24 

25 октября 2018, 11:28
Долги по зарплатам строителям «Самары Арены» привели к уголовному делу

Долги по зарплатам строителям «Самары Арены» привели к уголовному делу

Следователями Вахитовского района Казани возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям "Самара-Арены". Следственные мероприятия проводятся в отношении субподрядчика - фирмы "Татдорстрой" - и её гендиректора, сообщает Минтруда по Самарской области. Рабочие, которые возводили наш стадион ждут свою зарплату с 

16 октября 2018, 04:42
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