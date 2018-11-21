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Самарец зарезал жену и 2-летнюю дочку и покончил с собой
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21 ноября 2018, 07:05
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В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек
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21 ноября 2018, 05:01
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На самарской набережной появилась парилка для моржей
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21 ноября 2018, 04:33
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Разорвало на части: в Сызранском районе столкнулись Lada Granta и грузовик
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21 ноября 2018, 04:14
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Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей
Житель областной столицы решил повысить свои доходы необычным способом - он сумел продать служебный автомобиль. 29-летний ранее не судимый мужчина работал менеджером одной из самарских компаний.
По предварительным данным, он обманом реализовал служебную машину, предоставив покупателю дорогой иномарки поддельные …
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21 ноября 2018, 02:12
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В Самарской области может появиться алиментный фонд
В Самаре возникла идея создать государственный алиментный фонд. Во вторник, 20 ноября, депутаты областного парламента поддержали предложение Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой. Парламентарии собираются сначала рассмотреть вопрос на пленарном заседании губдумы, а затем - обратиться в …
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21 ноября 2018, 09:37
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В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей
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20 ноября 2018, 05:19
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В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81
В областной столице началась доследственная проверка по факту отравления подростков. 15 и 16 ноября нескольким учащимся самарской школы № 81 понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у них диагностировали кишечную инфекцию. Сейчас в больницы обратились 14 несовершеннолетних и один взрослый. …
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20 ноября 2018, 12:04
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В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей
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19 ноября 2018, 05:41
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В Тольятти завели уголовное дело из-за гибели матери и ее сына
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12 ноября 2018, 04:22
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Возбуждено уголовное по факту гибели рабочего при падении крана в Самаре
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при падении строительного крана. Оно заведено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает региональное СУ СК РФ.
Напомним, инцидент произошел днем, 24 …
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25 октября 2018, 11:28
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Долги по зарплатам строителям «Самары Арены» привели к уголовному делу
Следователями Вахитовского района Казани возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям "Самара-Арены". Следственные мероприятия проводятся в отношении субподрядчика - фирмы "Татдорстрой" - и её гендиректора, сообщает Минтруда по Самарской области. Рабочие, которые возводили наш стадион ждут свою зарплату с …
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16 октября 2018, 04:42