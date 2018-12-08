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Вырвался из рук и побежал: В Самаре автоледи сбила 3-летнего мальчика
В Самаре сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал 3-летний ребенок. Он попал под колеса «Додж Калибр».
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8 декабря 2018, 02:45
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Металлическое месиво: Три человека погибли в страшной аварии на М-5 под Сызранью
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8 декабря 2018, 02:27
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Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти
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В Самаре грузовик сбил 90-летнюю старушку: женщина выжила
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