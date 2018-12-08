Металлическое месиво: Три человека погибли в страшной аварии на М-5 под Сызранью Вчера, 7 декабря, около 18:30 в Сызранском районе произошло ДТП со смертельным исходом.



По предварительным данным сотрудников полиции, водитель на грузовике Daf двигался по магистрали М5-Урал со стороны Москвы по направлению в Тольятти. В районе 907 километра трассы у …