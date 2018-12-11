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Материалы по теме:

В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими

В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими

В полицию обратился житель Тольятти, который рассказал, что в районе дома № 34 на площади Свободы едет автомобиль ВАЗ 2115, водитель которого, предположительно, может быть пьян. Экипаж ДПС попытался остановить легковушку, но не тут-то было: шофер попробовал скрыться, инспектора ГИБДД 
11 декабря 2018, 03:17
Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды

Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды

Во вторник, 11 декабря, из-за порыва на водоводе диаметром 300 миллиметров и 700 миллиметров в поселке Озерный и Кирзавод № 6 была отключена подача холодной воды в 60 многоквартирных домов. 
 
- Ремонтные работы ведёт Автодорстрой, планируемое время завершения - 12:00 
11 декабря 2018, 02:44
Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Прохожие нашли под окнами одного из домов по улице Победы мужчину с многочисленными травмами и ссадинами. Пострадавший лежал в снегу. Очевидцы тут же позвонили в полицию и «скорую помощь».

Оперативно-следственная группа опросила жителей дома, и выяснилось, что 34-летний потерпевший 
11 декабря 2018, 02:29
Не хватило броска: баскетбольная «Самара» потерпела первое поражение за месяц

Не хватило броска: баскетбольная «Самара» потерпела первое поражение за месяц

В понедельник, 10 декабря, в очередном матче Суперлиги баскетбольная «Самара» уступила «Востоку-65» из Южно-Сахалинска со счетом 72:73. Для победы самарцам не хватило всего одного броска. Наиболее активными и результативными во время игры были Антон Глазунов и Игорь Смыгин, набравшие по 
11 декабря 2018, 01:11
Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви

Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви

Сотрудники уголовного розыска из Самары нагрянули с проверкой в один из банно-гостиничных комплексов Кировского района, где посетителям оказывались интим-услуги. Полицейские задержали трех девушек, подозреваемых в занятии проституцией, и мужчину, который привез их в заведение. Одна из них уроженка соседней области, 
11 декабря 2018, 12:45
Парк «Металлургов» в Самаре обещают скоро открыть

Парк «Металлургов» в Самаре обещают скоро открыть

Совсем скоро в Самаре после реконструкции должен открыться парк «Металлургов». Об этом сообщил в своем "твиттере" глава Кировского района города Игорь Рудаков.

«По пути заехал в парк «Металлургов»... Скоро откроем!» - написал чиновник.

Также он коротко рассказал о том, что было сделано 

9 октября 2018, 12:35
В Самаре заработал кинотеатр под открытым небом

В Самаре заработал кинотеатр под открытым небом

В Самаре начал работать кинотеатр под открытым небом «Филин». Он расположился в амфитеатре на набережной Волги около монумента «Ладья».

Сеансы проходят вечером каждый день, кроме понедельников и вторников. Начало сеансов в 20:30.

В репертуар кинотеатра входят комедии, блокбастеры и мультфильмы. Посмотреть их 

31 июля 2018, 01:38
Управляющая самарским филиалом ВТБ Зарина Плукчи ушла в «Открытие»

Управляющая самарским филиалом ВТБ Зарина Плукчи ушла в «Открытие»

Управляющая самарским розничным филиалом банка ВТБ Зарина Плукчи сменила место работы и возглавила губернское подразделение банка "Открытие". По словам руководства блока региональной сети, перед ней поставлена задача наращивания кредитного и депозитарного портфелей, а также развития отношений с корпоративными клиентами. Зарина 

20 июня 2018, 06:10
Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре

Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре

В Самаре заработает кинотеатр под открытым небом. Его планируется разместить на набережной около «Ладьи». Сейчас идет процедура определения подрядчика. Заказчиком выступает МАУ Самары «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и спорта».

Победитель аукциона может получить до 2,9 миллиона 

19 июня 2018, 10:46
Выставка «Город Мастеров» откроется на набережной в Самаре

Выставка «Город Мастеров» откроется на набережной в Самаре

10 июня на самарской набережной состоится открытие площадки «Город Мастеров». Она разместится между Некрасовским и Ленинградским спусками.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в выставке примут участие 26 умельцев со всех уголков Самарской области. Будут представлены изделия ручной работы, в том числе народные 

10 июня 2018, 09:49
«Стена чемпионов» откроется в Самаре

«Стена чемпионов» откроется в Самаре

Вечером 7 июня в Самаре появится еще один объект, связанный с чемпионатом мира по футболу. В историческом центре областной столицы состоится открытие «Стены чемпионов». Она разместится на фасаде одного из домов.

Первыми свои автографы на стене оставят первый в истории Самары 

7 июня 2018, 07:31
Кинотеатр откроют в Загородном парке в Самаре

Кинотеатр откроют в Загородном парке в Самаре

В Самаре в Загородном парке снова заработает кинотеатр под открытым небом. Информация об этом появилась в сообществе паркового кинотеатра в социальной сети. При хороших погодных условиях пробные показы начнутся с 18 мая, сообщили представители администрации. Добавим, другой кинотеатр под открытым 

15 мая 2018, 01:30
Уникальный шанс первым увидеть комедию «Я худею»! (12+)

Уникальный шанс первым увидеть комедию «Я худею»! (12+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА», кинотеатр «Вертикаль» и радиостанция «Русское Радио» в Самаре дают вам уникальный шанс 7 марта 2018 года первыми увидеть российскую юмористическую картину «Я худею»!

В жизни главной героини Ани 
28 февраля 2018, 07:00
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