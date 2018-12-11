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В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими
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11 декабря 2018, 03:17
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Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды
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11 декабря 2018, 02:44
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Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна
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11 декабря 2018, 02:29
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Не хватило броска: баскетбольная «Самара» потерпела первое поражение за месяц
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11 декабря 2018, 01:11
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Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви
Сотрудники уголовного розыска из Самары нагрянули с проверкой в один из банно-гостиничных комплексов Кировского района, где посетителям оказывались интим-услуги. Полицейские задержали трех девушек, подозреваемых в занятии проституцией, и мужчину, который привез их в заведение. Одна из них уроженка соседней области, …
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11 декабря 2018, 12:45
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Парк «Металлургов» в Самаре обещают скоро открыть
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9 октября 2018, 12:35
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В Самаре заработал кинотеатр под открытым небом
В Самаре начал работать кинотеатр под открытым небом «Филин». Он расположился в амфитеатре на набережной Волги около монумента «Ладья».
Сеансы проходят вечером каждый день, кроме понедельников и вторников. Начало сеансов в 20:30.
В репертуар кинотеатра входят комедии, блокбастеры и мультфильмы. Посмотреть их …
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31 июля 2018, 01:38
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Управляющая самарским филиалом ВТБ Зарина Плукчи ушла в «Открытие»
Управляющая самарским розничным филиалом банка ВТБ Зарина Плукчи сменила место работы и возглавила губернское подразделение банка "Открытие". По словам руководства блока региональной сети, перед ней поставлена задача наращивания кредитного и депозитарного портфелей, а также развития отношений с корпоративными клиентами. Зарина …
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20 июня 2018, 06:10
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Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре
В Самаре заработает кинотеатр под открытым небом. Его планируется разместить на набережной около «Ладьи». Сейчас идет процедура определения подрядчика. Заказчиком выступает МАУ Самары «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и спорта».
Победитель аукциона может получить до 2,9 миллиона …
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19 июня 2018, 10:46
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Выставка «Город Мастеров» откроется на набережной в Самаре
10 июня на самарской набережной состоится открытие площадки «Город Мастеров». Она разместится между Некрасовским и Ленинградским спусками.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в выставке примут участие 26 умельцев со всех уголков Самарской области. Будут представлены изделия ручной работы, в том числе народные …
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10 июня 2018, 09:49
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«Стена чемпионов» откроется в Самаре
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7 июня 2018, 07:31
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Кинотеатр откроют в Загородном парке в Самаре
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15 мая 2018, 01:30
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Уникальный шанс первым увидеть комедию «Я худею»! (12+)
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28 февраля 2018, 07:00