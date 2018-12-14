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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 12.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В пятницу, 14 декабря, произошла очередная коммунальная авария в областной столице. На теплотрассе диаметром 500 миллиметров в районе дома №133 по улице Нагорной зафиксировали порыв. Сейчас на резервную схему перевели 159 многоквартирных домов и 4 детских сада. 
 
- Ремонтные работы ведёт 
14 декабря 2018, 02:35
Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова

Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова

Новые эксклюзивные подробности громкого дела самарского депутата и бизнесмена Минахмета Халиуллова в интервью «ТЕРРЕ» рассказал его адвокат Василий Подмарьков.

- Подзащитный ни от кого не укрывался, были забраны те документы, которые интересовали сотрудников, производящих следственные действия. И без всяких препон, 
14 декабря 2018, 01:38
В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»

В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»

В ближайшие выходные, 15 и 16 декабря, от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара Арена» будут курсировать трамваи № 11 и 12. Они начнут движение с 6:11, последний рейс запланирован на 19:23. В обратную сторону, от стадиона, они начнут отъезжать в 
14 декабря 2018, 12:58
До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца этого года рабочие закроют тепловой контур Фабрики-кухни в Самаре, об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. 
 
- До конца года весь тепловой контур будет закрыт. 
14 декабря 2018, 12:24
Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

В четверг, 13 декабря, произошла трагедия на трассе в Кинель-Черкасском районе. В 9:40 33-летний водитель «Лады Приоры»  ехал по 12 километру автодороги Кинель-Черкассы Урал в направлении села Сергиевск. Внезапно он выдвинулся на встречную полосу, где врезался в грузовик «Скания» с 
14 декабря 2018, 11:55
В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

Следственный отдел Новокуйбышевска возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». По версии следствия, 9 ноября примерно в 19:00 «при выполнении работ по организации наладки и опробования оборудования 
13 декабря 2018, 09:17
Выстроились очереди: в «Вива-Лэнде» закрывали кафе на фудкорте

Выстроились очереди: в «Вива-Лэнде» закрывали кафе на фудкорте

Во вторник, 11 декабря, произошла очередная коммунальная авария в областной столице. Из-за утечки на водоводе диаметром 900 миллиметров на улице Физкультурной без воды остались жилые дома и один из крупных торговых центров, расположенный около площади Кирова. Отсутствие воды вызвало настоящий 
12 декабря 2018, 10:06
Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Прохожие нашли под окнами одного из домов по улице Победы мужчину с многочисленными травмами и ссадинами. Пострадавший лежал в снегу. Очевидцы тут же позвонили в полицию и «скорую помощь».

Оперативно-следственная группа опросила жителей дома, и выяснилось, что 34-летний потерпевший 
11 декабря 2018, 02:29
Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

В пятницу, 7 декабря, представители экстренных служб выехали на проспект Металлургов в Самаре. В 10:05 поступил сигнал о ЧП в девятиэтажном доме. По предварительным данным, во время приготовления пищи в помещении на втором этаже здания произошел хлопок, ударом были выбиты 
7 декабря 2018, 12:09
В Самаре на маршрут № 61 выйдут два низкопольных автобуса

В Самаре на маршрут № 61 выйдут два низкопольных автобуса

С субботы, 1 декабря, в Самаре по маршруту № 61 будут курсировать два низкопольных автобуса. Нововведение вводится по просьбам маломобильных горожан. По словам руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина, в ближайшее время специалисты обследуют остановки, чтобы выяснить, насколько они приспособлены 
29 ноября 2018, 01:34
В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В среду, 5 декабря, в областной столице введут временные ограничения для автомобилистов на улице Советской Армии. С 6:00 до 16:00 на участке этой улицы в районе школы №46 и «МТЛ-Арены» будут запрещены остановка и стоянка машин. Об этом сообщили в 
29 ноября 2018, 12:19
В Самаре зимой запретят стоянку на Московском шоссе и Ново-Садовой

В Самаре зимой запретят стоянку на Московском шоссе и Ново-Садовой

В среду, 28 ноября, в Самаре начали устанавливать ряд временных знаков, регламентирующих парковку. Так, указатели "Остановка запрещена", "Работает эвакуатор" и "Время действия" появятся на трех участках Московского шоссе. Это связано с нормативным содержанием автомобильных дорог общего пользования в пределах города, 
28 ноября 2018, 10:15
В Самарской области потратят более 12 млн рублей на переправу из Самары в Рождествено

В Самарской области потратят более 12 млн рублей на переправу из Самары в Рождествено

В Самарской области потратят 12 млн 700 тысяч рублей на перевозку пассажиров через реку Волга из Самары в Рождествено и обратно. Речь идет о зимней переправе судами на воздушной подушке. Подрядчика ищет областной Минтранс.

Услуга будет оказываться с 
28 ноября 2018, 09:13
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