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В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии
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14 декабря 2018, 02:35
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Стали известны эксклюзивные подробности дела Минахмета Халиуллова
Новые эксклюзивные подробности громкого дела самарского депутата и бизнесмена Минахмета Халиуллова в интервью «ТЕРРЕ» рассказал его адвокат Василий Подмарьков.
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14 декабря 2018, 01:38
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В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»
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14 декабря 2018, 12:58
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До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни
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14 декабря 2018, 12:24
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Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной
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14 декабря 2018, 11:55
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В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке
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13 декабря 2018, 09:17
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Выстроились очереди: в «Вива-Лэнде» закрывали кафе на фудкорте
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12 декабря 2018, 10:06
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Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна
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11 декабря 2018, 02:29
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Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка
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7 декабря 2018, 12:09
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В Самаре на маршрут № 61 выйдут два низкопольных автобуса
С субботы, 1 декабря, в Самаре по маршруту № 61 будут курсировать два низкопольных автобуса. Нововведение вводится по просьбам маломобильных горожан. По словам руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина, в ближайшее время специалисты обследуют остановки, чтобы выяснить, насколько они приспособлены …
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29 ноября 2018, 01:34
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В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии
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29 ноября 2018, 12:19
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В Самаре зимой запретят стоянку на Московском шоссе и Ново-Садовой
В среду, 28 ноября, в Самаре начали устанавливать ряд временных знаков, регламентирующих парковку. Так, указатели "Остановка запрещена", "Работает эвакуатор" и "Время действия" появятся на трех участках Московского шоссе. Это связано с нормативным содержанием автомобильных дорог общего пользования в пределах города, …
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28 ноября 2018, 10:15
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В Самарской области потратят более 12 млн рублей на переправу из Самары в Рождествено
В Самарской области потратят 12 млн 700 тысяч рублей на перевозку пассажиров через реку Волга из Самары в Рождествено и обратно. Речь идет о зимней переправе судами на воздушной подушке. Подрядчика ищет областной Минтранс.
Услуга будет оказываться с …
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28 ноября 2018, 09:13