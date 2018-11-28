Уже в ближайшее время поездки в общественном транспорте Самары можно будет оплатить банковской картой или через смартфон. При этом не потребуется регистрация на каких-либо ресурсах или привязка к приложениям, информирует оператор "Транспортная карта". Процедура будет простой: пассажир прикладывает карту к …