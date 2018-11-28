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Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей
Сызранское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» продолжит свою деятельность, но уже под назначенным кредиторами руководством, говорится в сообщении Арбитражного суда Самарской области. Судьи в рамках дела о банкротстве ввели в отношении ЖЭСа процедуру внешнего управления, направленную на восстановление платежеспособности должника. …
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28 ноября 2018, 11:04
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В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин
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28 ноября 2018, 10:51
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В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской
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28 ноября 2018, 10:23
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Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей
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28 ноября 2018, 09:42
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В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»
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28 ноября 2018, 09:26
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В Самаре продлили маршрут автобуса № 32
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28 ноября 2018, 08:37
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Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка
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23 ноября 2018, 12:07
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Скоро самарцы смогут оплачивать проезд банковской картой
Уже в ближайшее время поездки в общественном транспорте Самары можно будет оплатить банковской картой или через смартфон. При этом не потребуется регистрация на каких-либо ресурсах или привязка к приложениям, информирует оператор "Транспортная карта". Процедура будет простой: пассажир прикладывает карту к …
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23 ноября 2018, 10:19
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В Самаре на маршрут №67 добавили еще два автобуса
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20 ноября 2018, 09:30
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Волга возле Самары превратилась в жуткое зрелище: теперь без переправы
В этом году на Волге образовался аномальный лед. Вместо привычной ровной гладкой поверхности река превратилась в жуткие торосы.
«Самарские торосы» образца 23 декабря 2017 года. По льду теперь особо не погуляешь», - написали в паблике РЕЧФЛОТ-63 соцсети ВК.
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24 декабря 2017, 02:57
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Сократилось число рейсов парома «Самара - Рождествено»
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10 сентября 2013, 12:34
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Паром "Самара - Рождествено" не вмещает всех желающих
Единственный паром, курсирующий через Волгу по маршруту "Самара - Рождествено", не вмещает всех желающих. Работники Самарского речного пассажирского предприятия, которому принадлежит паром «Окский», говорят, что делают все возможное. О планах приобретения новых судов они ничего не слышали.
Анатолий Кораков, шкипер:
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21 августа 2013, 10:25
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Открытие ледовой переправы Самара - Рождествено отложено
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21 декабря 2012, 02:35