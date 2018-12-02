Пьяный тольяттинец на иномарке протаранил будку охранника В ночь c субботы на воскресенье, с 19 на 20 мая, в Самарской области произошло очередное ДТП с участием пьяного водителя. Около 1 часа ночи, под Тольятти, в Ставропольском районе нетрезвый автомобилист на иномарке устроил погром в дачном массиве.

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