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Летели лоб-в-лоб: В Самаре на Южном мосту разбились две иномарки
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2 декабря 2018, 03:59
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Тягач МАЗ устроил массовое ДТП сразу с 6 машинами на Демократической
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1 декабря 2018, 03:48
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13-летнего мальчика сбила «шестерка» в селе Старая Рачейка
Вчера, 30 ноября, вечером в Самарской области произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход. Это случилось в селе Старая Рачейка Сызранского района.
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1 декабря 2018, 02:13
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Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки
В пятницу, 30 ноября, в областной столице произошла нестандартная авария — водитель не справился с управлением и «взлетел» на крыльцо аптеки. По данным «Ночного патруля», это случилось примерно в час дня на пересечении улиц Минской и Нагорной. Как рассказали общественники, …
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30 ноября 2018, 02:27