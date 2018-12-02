Летели лоб-в-лоб: В Самаре на Южном мосту разбились две иномарки Вчера, 1 декабря, около 19:00 в Самаре произошло серьезное ДТП на Южном мосту. По предварительным данным, неподалеку от завода "Мягкая кровля" столкнулись «лоб-в-лоб» два легковых автомобиля. Девушка-водитель на автомобиле "Киа" не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, …