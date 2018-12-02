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Материалы по теме:

Летели лоб-в-лоб: В Самаре на Южном мосту разбились две иномарки

Летели лоб-в-лоб: В Самаре на Южном мосту разбились две иномарки

Вчера, 1 декабря, около 19:00 в Самаре произошло серьезное ДТП на Южном мосту. По предварительным данным, неподалеку от завода "Мягкая кровля" столкнулись «лоб-в-лоб» два легковых автомобиля. Девушка-водитель на автомобиле "Киа" не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, 

2 декабря 2018, 03:59
Тягач МАЗ устроил массовое ДТП сразу с 6 машинами на Демократической

Тягач МАЗ устроил массовое ДТП сразу с 6 машинами на Демократической

Вчера, 30 ноября, примерно в 18:40 в Самаре, в районе пересечения Демократической с Долинной, тягач МАЗ с экскаватором на платформе врезался в легковой автомобиль. Грузовик следовал в сторону Ташкентской. Легковушку от толчка отбросило на двигавшуюся впереди машину. А дальше сработал 

1 декабря 2018, 03:48
13-летнего мальчика сбила «шестерка» в селе Старая Рачейка

13-летнего мальчика сбила «шестерка» в селе Старая Рачейка

Вчера, 30 ноября, вечером в Самарской области произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход. Это случилось в селе Старая Рачейка Сызранского района.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 32-летний водитель на ВАЗ-21063 объезжал препятствия на дороге, отчего выехал на 

1 декабря 2018, 02:13
Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки

Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки

В пятницу, 30 ноября, в областной столице произошла нестандартная авария — водитель не справился с управлением и «взлетел» на крыльцо аптеки.  По данным «Ночного патруля», это случилось примерно в час дня на пересечении улиц Минской и Нагорной. Как рассказали общественники, 
30 ноября 2018, 02:27
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