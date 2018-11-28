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В Самарской области потратят более 12 млн рублей на переправу из Самары в Рождествено
В Самарской области потратят 12 млн 700 тысяч рублей на перевозку пассажиров через реку Волга из Самары в Рождествено и обратно. Речь идет о зимней переправе судами на воздушной подушке. Подрядчика ищет областной Минтранс.
Услуга будет оказываться с …
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28 ноября 2018, 09:13
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Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей
Сызранское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» продолжит свою деятельность, но уже под назначенным кредиторами руководством, говорится в сообщении Арбитражного суда Самарской области. Судьи в рамках дела о банкротстве ввели в отношении ЖЭСа процедуру внешнего управления, направленную на восстановление платежеспособности должника. …
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28 ноября 2018, 11:04
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В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин
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28 ноября 2018, 10:51
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В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской
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28 ноября 2018, 10:23
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Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей
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28 ноября 2018, 09:42
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В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»
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28 ноября 2018, 09:26
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Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка
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23 ноября 2018, 12:07
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Скоро самарцы смогут оплачивать проезд банковской картой
Уже в ближайшее время поездки в общественном транспорте Самары можно будет оплатить банковской картой или через смартфон. При этом не потребуется регистрация на каких-либо ресурсах или привязка к приложениям, информирует оператор "Транспортная карта". Процедура будет простой: пассажир прикладывает карту к …
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23 ноября 2018, 10:19
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В Самаре на маршрут №67 добавили еще два автобуса
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20 ноября 2018, 09:30
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В Самаре прямо на ходу задымился автобус
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26 сентября 2018, 02:51
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В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек
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25 июля 2018, 09:04
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Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти
В пятницу, 6 июля, в Центральном районе Тольятти произошла серьезная авария. На пересечении улицы Карбышева и Мира неподалеку от ТЦ «Апельсин» столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и отечественная «десятка». Судя по фотографиям, опубликованным в паблике «Происшествия Тольятти», от сильного удара …
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6 июля 2018, 11:09
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Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти
В Тольятти возле остановки общественного транспорта произошло ЧП – пожар. Сгорел автобус №73. Видео появилось в социальной сети. Инцидент произошел на Автозаводском шоссе недалеко от Детской многопрофильной больницы во вторник, 3 июля. По предварительной информации, пострадавших нет, предположительно возгорание могло …
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4 июля 2018, 09:47