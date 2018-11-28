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«Бункер S» Эфир передачи от 27.11.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 27.11.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области потратят более 12 млн рублей на переправу из Самары в Рождествено

В Самарской области потратят более 12 млн рублей на переправу из Самары в Рождествено

В Самарской области потратят 12 млн 700 тысяч рублей на перевозку пассажиров через реку Волга из Самары в Рождествено и обратно. Речь идет о зимней переправе судами на воздушной подушке. Подрядчика ищет областной Минтранс.

Услуга будет оказываться с 
28 ноября 2018, 09:13
Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей

Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей

Сызранское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» продолжит свою деятельность, но уже под назначенным кредиторами руководством, говорится в сообщении Арбитражного суда Самарской области. Судьи в рамках дела о банкротстве ввели в отношении ЖЭСа процедуру внешнего управления, направленную на восстановление платежеспособности должника. 
28 ноября 2018, 11:04
В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин

В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин

В Тольятти завели уголовное дело из-за нападения на прохожего. Ночью находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии узнал от дежурного о тяжком преступлении. За несколько минут до этого у входа в магазин на Молодежном бульваре был ранен 24-летний местный 
28 ноября 2018, 10:51
В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской

В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской

В ночь на среду, 28 ноября, произошел крупный пожар в областной столице. В 2:02 в Центр управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о возгорании на улице Рижской в Куйбышевском районе. По данным регионального ГУ МЧС, в отселенном доме на площади 
28 ноября 2018, 10:23
Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей

Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей

Высшая квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда. Конкурс был объявлен в июне, так как у нынешней главы инстанции Любови Дроздовой вскоре истекает трудовой контракт. В третий раз претендовать на эту должность она не 
28 ноября 2018, 09:42
В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»

В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»

В областной столице завершается монтаж 9 статодинамических фонтанов из дюралайта и одного нового со светодиодной гирляндой. Их устанавливают около фонтана «30-летия Победы», на бульваре по улице Стара-Загора, в сквере Высоцкого, в сквере на пересечении Победы и Гагарина, на площади перед 
28 ноября 2018, 09:26
Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

В пятницу утром, 23 ноября, на федеральной трассе М-5 «Урал» образовалась большая пробка. По всей видимости, затор возник в том числе из-за непогоды.
 
- Пробка на М5 в сторону Тольятти начинается с Большой Рязани, стоим уже час, - пишет один 
23 ноября 2018, 12:07
Скоро самарцы смогут оплачивать проезд банковской картой

Скоро самарцы смогут оплачивать проезд банковской картой

Уже в ближайшее время поездки в общественном транспорте Самары можно будет оплатить банковской картой или через смартфон. При этом не потребуется регистрация на каких-либо ресурсах или привязка к приложениям, информирует оператор "Транспортная карта". Процедура будет простой: пассажир прикладывает карту к 
23 ноября 2018, 10:19
В Самаре на маршрут №67 добавили еще два автобуса

В Самаре на маршрут №67 добавили еще два автобуса

С понедельника, 19 ноября, на маршрут №67, который курсирует между микрорайоном Крутые Ключи и железнодорожным вокзалом Самары, добавили еще два автобуса. По данным перевозчика - ООО «СамараАвтоГАЗ», речь идет о ЛиАЗах большой вместимости. Теперь интервал движения на маршруте составит 4 
20 ноября 2018, 09:30
В Самаре прямо на ходу задымился автобус

В Самаре прямо на ходу задымился автобус

26 сентября в Самаре произошел инцидент с общественным транспортом. Во время движения задымился дачный автобус №157. Машину сразу же остановили, а перепуганных пассажиров вывели на улицу.

Очевидцы сразу сообщили о произошедшем в Twiiter, добавив, что люди не могли дождаться следующего автобуса 

26 сентября 2018, 02:51
В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек

В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек

Во вторник, 24 июля, в шестом часу вечера на пересечении улицы Грозненской и Пугачевского тракта в Куйбышевском районе Самары столкнулись автобус ПАЗ и ВАЗ-2110. Это произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Различные травмы получили пять участников аварии.

В «десятке» 
25 июля 2018, 09:04
Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти

Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и «десяткой» в Тольятти

В пятницу, 6 июля, в Центральном районе Тольятти произошла серьезная авария. На пересечении улицы Карбышева и Мира неподалеку от ТЦ «Апельсин» столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и отечественная «десятка». Судя по фотографиям, опубликованным в паблике «Происшествия Тольятти», от сильного удара 
6 июля 2018, 11:09
Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти

Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти

В Тольятти возле остановки общественного транспорта произошло ЧП – пожар. Сгорел автобус №73. Видео появилось в социальной сети. Инцидент произошел на Автозаводском шоссе недалеко от Детской многопрофильной больницы во вторник, 3 июля. По предварительной информации, пострадавших нет, предположительно возгорание могло 
4 июля 2018, 09:47
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