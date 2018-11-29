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Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов
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29 ноября 2018, 05:15
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В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein
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29 ноября 2018, 04:56
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В Самаре на 2 месяца арестовали начальника контрольного отдела УФНС
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29 ноября 2018, 04:12
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В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»
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29 ноября 2018, 02:46
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Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области
Стало известно, что свой пост покинул Вячеслав Лебедев, возглавлявший департамент охоты и рыболовства Самарской области. Он руководил ведомством последние десять лет, с февраля 2008 года. В настоящий момент исполняющий обязанности главы департамента не назначен, пишет volga.news. Напомним, что 65 …
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29 ноября 2018, 02:09
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В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии
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29 ноября 2018, 12:19
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В Самаре зимой запретят стоянку на Московском шоссе и Ново-Садовой
В среду, 28 ноября, в Самаре начали устанавливать ряд временных знаков, регламентирующих парковку. Так, указатели "Остановка запрещена", "Работает эвакуатор" и "Время действия" появятся на трех участках Московского шоссе. Это связано с нормативным содержанием автомобильных дорог общего пользования в пределах города, …
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28 ноября 2018, 10:15
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В Самарской области потратят более 12 млн рублей на переправу из Самары в Рождествено
В Самарской области потратят 12 млн 700 тысяч рублей на перевозку пассажиров через реку Волга из Самары в Рождествено и обратно. Речь идет о зимней переправе судами на воздушной подушке. Подрядчика ищет областной Минтранс.
Услуга будет оказываться с …
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28 ноября 2018, 09:13
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В Самаре продлили маршрут автобуса № 32
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28 ноября 2018, 08:37
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В Самаре на маршрут №67 добавили еще два автобуса
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20 ноября 2018, 09:30
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В Самаре продлили работу автобусного маршрута №34
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14 ноября 2018, 11:22
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В Самаре не будут продлевать маршрут автобуса № 37
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9 ноября 2018, 01:44
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В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67
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7 ноября 2018, 11:11