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Материалы по теме:

Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов

Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов

В Самарской области алиментщика отправили на обязательные работы. Житель региона долгое время не поддерживал своего ребенка финансово, и задолжал 12-летнему сыну 322 тысячи рублей. Судебные приставы много раз предупреждали мужчину об ответственности, которая ему грозит, если он и дальше будет 
29 ноября 2018, 05:15
В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

12 декабря в Самаре состоится автограф-сессия лидера культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Интересно, что в рамках своего тура по России он презентует не только музыкальные произведения, но и книгу своих ранних стихов о смерти, безумии и отцовстве Messer. Как 
29 ноября 2018, 04:56
В Самаре на 2 месяца арестовали начальника контрольного отдела УФНС

В Самаре на 2 месяца арестовали начальника контрольного отдела УФНС

В четверг, 29 ноября, суд Самарского района областной столицы арестовал на два месяца начальника контрольного отдела УФНС России по Самарской области Александра Петрова. Напомним, что чиновника подозревают в получении взятки в 2,5 млн рублей.

Во время заседания выяснилось, что 
29 ноября 2018, 04:12
В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»

В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»

В областной столице выставлена на продажу часть самарского ТЦ «Парк Хаус» площадью около 28 тысяч квадратных метров. Сейчас это имущество находится в собственности у банкротящегося ООО «Арес недвижимость». Рыночную стоимость части крупнейшего ТЦ и земельного участка аналогичной площади оценили в 
29 ноября 2018, 02:46
Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области

Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области

Стало известно, что свой пост покинул Вячеслав Лебедев, возглавлявший департамент охоты и рыболовства Самарской области. Он руководил ведомством последние десять лет, с февраля 2008 года. В настоящий момент исполняющий обязанности главы департамента не назначен, пишет volga.news. Напомним, что 65 
29 ноября 2018, 02:09
В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В среду, 5 декабря, в областной столице введут временные ограничения для автомобилистов на улице Советской Армии. С 6:00 до 16:00 на участке этой улицы в районе школы №46 и «МТЛ-Арены» будут запрещены остановка и стоянка машин. Об этом сообщили в 
29 ноября 2018, 12:19
В Самаре зимой запретят стоянку на Московском шоссе и Ново-Садовой

В Самаре зимой запретят стоянку на Московском шоссе и Ново-Садовой

В среду, 28 ноября, в Самаре начали устанавливать ряд временных знаков, регламентирующих парковку. Так, указатели "Остановка запрещена", "Работает эвакуатор" и "Время действия" появятся на трех участках Московского шоссе. Это связано с нормативным содержанием автомобильных дорог общего пользования в пределах города, 
28 ноября 2018, 10:15
В Самарской области потратят более 12 млн рублей на переправу из Самары в Рождествено

В Самарской области потратят более 12 млн рублей на переправу из Самары в Рождествено

В Самарской области потратят 12 млн 700 тысяч рублей на перевозку пассажиров через реку Волга из Самары в Рождествено и обратно. Речь идет о зимней переправе судами на воздушной подушке. Подрядчика ищет областной Минтранс.

Услуга будет оказываться с 
28 ноября 2018, 09:13
В Самаре продлили маршрут автобуса № 32

В Самаре продлили маршрут автобуса № 32

В Самаре с четверга, 29 ноября, изменится расписание автобусов № 32. По многочисленным просьбам жителей областной столицы, с этого дня по данному маршруту вводятся пробные рейсы с продлением до площади Революции. Автобус будет ходить по улице Степана Разина - Комсомольской 
28 ноября 2018, 08:37
В Самаре на маршрут №67 добавили еще два автобуса

В Самаре на маршрут №67 добавили еще два автобуса

С понедельника, 19 ноября, на маршрут №67, который курсирует между микрорайоном Крутые Ключи и железнодорожным вокзалом Самары, добавили еще два автобуса. По данным перевозчика - ООО «СамараАвтоГАЗ», речь идет о ЛиАЗах большой вместимости. Теперь интервал движения на маршруте составит 4 
20 ноября 2018, 09:30
В Самаре продлили работу автобусного маршрута №34

В Самаре продлили работу автобусного маршрута №34

Департамент принял решение продлить время работы автобусного маршрута №34. Это было сделано после многочисленных обращений граждан. От площади Революции последний рейс будет отправляться в 22:55 в будние дни и в 22:35 в выходные.

Вечернее расписание на рабочие дни выглядит следующим образом: 

14 ноября 2018, 11:22
В Самаре не будут продлевать маршрут автобуса № 37

В Самаре не будут продлевать маршрут автобуса № 37

Автобусный маршрут № 37 решили не продлевать. Ранее планировалось, что транспорт будет курсировать от улицы Крупской до рынка «Шапито», но сейчас понятно, что он будет ходить до 14-го микрорайона. Напомним, что продлить маршрут попросили местные жители. Перевозчик предварительно согласился, но 
9 ноября 2018, 01:44
В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67

В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67

Перевозчик уступил просьбам самарцев и добавил дополнительные автобусы на маршруты № 1 и № 67. Как сообщили в компании «СамараАвтогаз», 7 ноября на оба направления вышли по два автобуса дополнительно. Планируется, что это приведет к сокращению интервалов: на маршруте № 
7 ноября 2018, 11:11
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