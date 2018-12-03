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В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В воскресенье, 2 декабря, в областной столице произошла авария, в которой был травмирован маленький ребенок. В районе дома №69 по улице Потапова, на перекрестке неравнозначных дорог, 59-летний водитель Nissan Terrano ехал по второстепенной трассе, но не уступил дорогу другому 
3 декабря 2018, 12:52
В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги

В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги

Стало известно, что во время реконструкции хоральной синагоги рабочие демонтировали крышу. Об этом сообщил в Твиттере один из обеспокоенных горожан 30 ноября. Врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко ответил, что ничего страшного 
3 декабря 2018, 11:53
«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара

«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара

Вечером во дворе нескольких домов по улице Победы в областной столице произошло нападение на 34-летнего мужчину. Оказалось, что он поссорился с одним из посетителей местного бара.

Пьяные мужчины вышли «побеседовать» в ближайший двор. Во время потасовки один из них 
3 декабря 2018, 09:54
3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз

3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз

В понедельник, 3 декабря, в 14:13 по московскому времени с космодрома «Байконур» запланирован пуск пилотируемого корабля «Союз МС-11». В составе основного экипажа - космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и NASA Энн Макклейн. Это будет уже 
3 декабря 2018, 09:31
Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

В пятницу, 30 ноября, прошло совещание, на котором обсуждалось дальнейшее использование стадиона «Самара Арена» и всего наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. На территории около масштабного спортивного объекта собираются построить три здания - дворец пляжных видов спорта, концертный зал 
30 ноября 2018, 04:40
В блогах: форвард

В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"

Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. 
27 ноября 2018, 07:02

"Крылья Советов" не смогли отобрать в Москве очки у "Спартака"

В матче 15-го тура РПЛ самарские "Крылья Советов" в Москве на "Открытие-Арене" уступили местному "Спартаку" – 1:3.
 
КС открыли счет в начале второго тайма. На 49-й минуте Денис Ткачук сделал навес в штрафную на Сергея Корниленко, который отправил мяч 

25 ноября 2018, 05:21
Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков

Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков

Строители «Самара Арены» до сих пор не получили свою зарплату. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании, в котором участвовали чиновники профильных ведомств, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Татарстана, представители ПСО «Казань». С самарскими рабочими не рассчиталась компания «СК 
24 ноября 2018, 08:15
На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем

На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем

Футболистам самарских «Крыльев Советов» в этом году осталось провести одну домашнюю игру. 8 декабря на «Самара Арене» соперником подопечных Миодрага Божовича станет клуб «Ростов». На этот поединок впервые за долгое время болельщикам будет разрешен пронос термосов, однако они должны быть 
23 ноября 2018, 09:28
В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В субботу, 10 ноября, будет ограничено движение транспорта около стадиона «Самара Арена». Это будет сделано из-за проведения матча между «Крыльями Советов» и «Ахматом».
10 ноября с 15.00 до 23.00 запрещается движение по улицам Дальней, Арене 2018, 1-ой стадионной, по проездам № 
9 ноября 2018, 04:38
«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»

«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал самарские «Крылья Советов». Клубу придется заплатить 10 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий, без бросания на трибуны, поле и прилегающую к нему территорию. Напомним, что встреча «Крыльев Советов» и «Уфы» прошла 
8 ноября 2018, 12:01
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