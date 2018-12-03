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В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок
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3 декабря 2018, 12:52
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В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги
Стало известно, что во время реконструкции хоральной синагоги рабочие демонтировали крышу. Об этом сообщил в Твиттере один из обеспокоенных горожан 30 ноября. Врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко ответил, что ничего страшного …
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3 декабря 2018, 11:53
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«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара
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3 декабря 2018, 09:54
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3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз
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3 декабря 2018, 09:31
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Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта
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30 ноября 2018, 04:40
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В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"
Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. …
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27 ноября 2018, 07:02
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"Крылья Советов" не смогли отобрать в Москве очки у "Спартака"
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25 ноября 2018, 05:21
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Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков
Строители «Самара Арены» до сих пор не получили свою зарплату. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании, в котором участвовали чиновники профильных ведомств, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Татарстана, представители ПСО «Казань». С самарскими рабочими не рассчиталась компания «СК …
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24 ноября 2018, 08:15
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На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем
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23 ноября 2018, 09:28
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В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона
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9 ноября 2018, 04:38
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«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал самарские «Крылья Советов». Клубу придется заплатить 10 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий, без бросания на трибуны, поле и прилегающую к нему территорию. Напомним, что встреча «Крыльев Советов» и «Уфы» прошла …
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8 ноября 2018, 12:01