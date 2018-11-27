В Тольятти на взятке поймали чиновника из Автозаводского района … Следователи из Тольятти возбудили уголовное дело в отношении сотрудника администрации Автозаводского района, которого подозревают в получении взятки. По версии следствия, в ноябре злоумышленник получил от представителя ООО взятку - 12 тысяч рублей. Деньги были платой за то, что чиновник не