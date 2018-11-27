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В Тольятти похитили мужчину, чтобы превратить в попрошайку
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27 ноября 2018, 09:22
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В Тольятти на взятке поймали чиновника из Автозаводского района
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27 ноября 2018, 09:09
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В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен
Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул …
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27 ноября 2018, 06:53
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В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом
В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.
Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой …
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27 ноября 2018, 05:13
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«Яндекс.Навигатор» «заговорил» голосом футболиста Сергея Корниленко
Форвард самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко стал новым голосом системы «Яндекс.Навигатор». Белорусский футболист записал 120 фраз, которые ведут водителей по маршруту. Голос Сергея Корниленко доступен в версиях приложения для всех мобильных устройств.
Стоит отметить, что навигатор уже обзавелся голосами многих знаменитостей. …
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26 ноября 2018, 05:00
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"Крылья Советов" не смогли отобрать в Москве очки у "Спартака"
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25 ноября 2018, 05:21
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На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем
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23 ноября 2018, 09:28
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«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал самарские «Крылья Советов». Клубу придется заплатить 10 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий, без бросания на трибуны, поле и прилегающую к нему территорию. Напомним, что встреча «Крыльев Советов» и «Уфы» прошла …
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8 ноября 2018, 12:01
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Самарские "Крылья Советов" на выезде победили "Уфу"
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5 ноября 2018, 09:13
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Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ
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23 мая 2018, 09:31
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C возвращением в Премьер-лигу: «Крылья Советов» победили «Кубань» со счетом 1:0 и гарантировали себе выход из ФНЛ
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6 мая 2018, 06:52
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«Крылья Советов» хотят платить игрокам зарплату по курсу 45 рублей за доллар
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29 января 2015, 04:10