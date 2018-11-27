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«Бункер S» Эфир передачи от 27.11.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 27.11.2018 
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Материалы по теме:

В Тольятти похитили мужчину, чтобы превратить в попрошайку

В Тольятти похитили мужчину, чтобы превратить в попрошайку

Сотрудники следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти завели дело в отношении троих жителей региона — мужчин 48, 37 и 33 лет. Их подозревают в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.
 
По версии следствия, 21 ноября днем мужчины похитили 39-летнего 
27 ноября 2018, 09:22
В Тольятти на взятке поймали чиновника из Автозаводского района

В Тольятти на взятке поймали чиновника из Автозаводского района

Следователи из Тольятти возбудили уголовное дело в отношении сотрудника администрации Автозаводского района, которого подозревают в получении взятки. По версии следствия, в ноябре злоумышленник получил от представителя ООО взятку - 12 тысяч рублей. Деньги были платой за то, что чиновник не 
27 ноября 2018, 09:09
В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул 
27 ноября 2018, 06:53
В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.

Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой 
27 ноября 2018, 05:13
«Яндекс.Навигатор» «заговорил» голосом футболиста Сергея Корниленко

«Яндекс.Навигатор» «заговорил» голосом футболиста Сергея Корниленко

Форвард самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко стал новым голосом системы «Яндекс.Навигатор». Белорусский футболист записал 120 фраз, которые ведут водителей по маршруту. Голос Сергея Корниленко доступен в версиях приложения для всех мобильных устройств.

Стоит отметить, что навигатор уже обзавелся голосами многих знаменитостей. 

26 ноября 2018, 05:00

"Крылья Советов" не смогли отобрать в Москве очки у "Спартака"

В матче 15-го тура РПЛ самарские "Крылья Советов" в Москве на "Открытие-Арене" уступили местному "Спартаку" – 1:3.
 
КС открыли счет в начале второго тайма. На 49-й минуте Денис Ткачук сделал навес в штрафную на Сергея Корниленко, который отправил мяч 

25 ноября 2018, 05:21
На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем

На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем

Футболистам самарских «Крыльев Советов» в этом году осталось провести одну домашнюю игру. 8 декабря на «Самара Арене» соперником подопечных Миодрага Божовича станет клуб «Ростов». На этот поединок впервые за долгое время болельщикам будет разрешен пронос термосов, однако они должны быть 
23 ноября 2018, 09:28
«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»

«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал самарские «Крылья Советов». Клубу придется заплатить 10 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий, без бросания на трибуны, поле и прилегающую к нему территорию. Напомним, что встреча «Крыльев Советов» и «Уфы» прошла 
8 ноября 2018, 12:01
Самарские

Самарские "Крылья Советов" на выезде победили "Уфу"

Сегодня, 5 ноября, самарские "Крылья Советов" на выезде сыграли с "Уфой" в 13-м туре РФПЛ.
 
Наша команда подошла к игре с двумя поражениями подряд - в прошлой игре в 1/8 финала Кубка уступив "Краснодару" со счетом 1:2, а ранее 

5 ноября 2018, 09:13
Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ

Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ

Футбольная национальная лига подвела итоги прошедшего сезона. На общем собрании клубов был определен список лучших игроков. В него вошли сразу три футболиста «Крыльев Советов».

Вратарь Евгений Конюхов был признан лучшим голкипером. Из 37 проведенных матчей в 23 он отстоял «насухо». Также, 

23 мая 2018, 09:31
C возвращением в Премьер-лигу: «Крылья Советов» победили «Кубань» со счетом 1:0 и гарантировали себе выход из ФНЛ

C возвращением в Премьер-лигу: «Крылья Советов» победили «Кубань» со счетом 1:0 и гарантировали себе выход из ФНЛ

6 мая в рамках 37 тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» встречались с краснодарской «Кубанью». Игра стала вторым тестовым матчем на стадионе «Самара Арена» и проходила в присутствии более, чем 42 тысяч зрителей.

Первый тайм проходил практически под полным контролем волжан. «Крылья» 

6 мая 2018, 06:52
«Крылья Советов» хотят платить игрокам зарплату по курсу 45 рублей за доллар

«Крылья Советов» хотят платить игрокам зарплату по курсу 45 рублей за доллар

Руководство футбольного клуба «Крылья Советов» начинает вести с игроками переговоры о снижении контрактов. Это связано с тем, что суммы вознаграждения в них прописаны в долларах и евро, которые за полгода подорожали практически вдвое. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» 

29 января 2015, 04:10
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