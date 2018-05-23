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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Александр Соболев стал лучшим игроком ФНЛ в апреле

Александр Соболев стал лучшим игроком ФНЛ в апреле

Нападающий футбольного клуба «Крылья Советов» стал лучшим игроком Футбольной национальной лиги в апреле. За него проголосовали как представители ФНЛ, так и болельщики. Среди последних поддержку 21-летнему футболисту оказали 29,2% участников голосования.

Стоит отметить, что в апреле Александр Соболев провел в минувшем 

14 мая 2018, 03:07
На стадионе «Металлург» уложат искусственный газон вместо натурального

На стадионе «Металлург» уложат искусственный газон вместо натурального

В Самаре запланирована масштабная реконструкция стадиона «Металлург». Работы там стартуют после ЧМ, когда «Крылья Советов» окончательно обоснуются на «Самаре Арене».

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11 мая 2018, 12:47
Матч «Крылья Советов» - «Кубань» стал самым посещаемым для самарского клуба в XXI веке

Матч «Крылья Советов» - «Кубань» стал самым посещаемым для самарского клуба в XXI веке

Матч «Крылья Советов» - «Кубань» стал самым посещаемым для волжской команды в нынешнем веке. 6 мая на стадионе «Самара Арена» собрались 40 619 человек. Эта посещаемость совсем немного не дотянула до рекорда ФНЛ, который был установлен в этот же день 

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«Крылья Советов» открыли стадион «Самара Арена», собрали рекордную посещаемость и досрочно вышли в Премьер-лигу

«Крылья Советов» открыли стадион «Самара Арена», собрали рекордную посещаемость и досрочно вышли в Премьер-лигу

6 мая самарские футболисты устроили болельщикам такой праздник, равного которому не было уже очень много времени.
6 мая 2018, 11:47
C возвращением в Премьер-лигу: «Крылья Советов» победили «Кубань» со счетом 1:0 и гарантировали себе выход из ФНЛ

C возвращением в Премьер-лигу: «Крылья Советов» победили «Кубань» со счетом 1:0 и гарантировали себе выход из ФНЛ

6 мая в рамках 37 тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» встречались с краснодарской «Кубанью». Игра стала вторым тестовым матчем на стадионе «Самара Арена» и проходила в присутствии более, чем 42 тысяч зрителей.

Первый тайм проходил практически под полным контролем волжан. «Крылья» 

6 мая 2018, 06:52
«Крылья Советов» хотят платить игрокам зарплату по курсу 45 рублей за доллар

«Крылья Советов» хотят платить игрокам зарплату по курсу 45 рублей за доллар

Руководство футбольного клуба «Крылья Советов» начинает вести с игроками переговоры о снижении контрактов. Это связано с тем, что суммы вознаграждения в них прописаны в долларах и евро, которые за полгода подорожали практически вдвое. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» 

29 января 2015, 04:10
Сергей Корниленко и Александр Амисулашвили покидают «Крылья Советов»

Сергей Корниленко и Александр Амисулашвили покидают «Крылья Советов»

Двое из наиболее высокооплачиваемых игроков самарского клуба «Крылья Советов» Сергей Корниленко и Александр Амисулашвили покидают команду. Об этом сообщил министр спорта Самарской области и председатель совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Шляхтин.

Ранее сообщалось, что самарская команда уже лишилась 
10 июня 2014, 01:28
Форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прооперирован

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прооперирован

Нападающему самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Сергею Корниленко сделали операцию. Её проводили немецкие врачи в одной из клиник Мюнхена. Напомним, футболист получил серьезную травму колена в матче с «Динамо», который состоялся в Самаре 9 ноября и закончился поражением «Крыльев» со 

15 ноября 2013, 02:21
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