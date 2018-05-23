Футбольная национальная лига подвела итоги прошедшего сезона. На общем собрании клубов был определен список лучших игроков. В него вошли сразу три футболиста «Крыльев Советов».
Вратарь Евгений Конюхов был признан лучшим голкипером. Из 37 проведенных матчей в 23 он отстоял «насухо». Также, он улучшил свой личный рекорд лиги и свой личный рекорд времени, проведенного без пропущенных голов. Теперь самая длинная "сухая" серия в истории второго по рангу дивизиона России – 1448 минут.
Белорусский форвард Сергей Корниленко стал лучшим нападающим. В минувшем сезоне он отметился 15 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. При этом 8 забитых Корниленко мячей стали для "Крыльев" победными. Включая и гол в ворота "Кубани" в 37-м туре, который вывел волжан в Премьер-лигу.
Александр Соболев стал победителем в номинации «Лучший молодой футболист». За 12 матчей, проведенных за «Крылья», он забил 8 голов. И именно ему принадлежит авторство первого гола, который волжане оформили на новом стадионе «Самара Арена».
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