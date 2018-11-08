|
В Самаре нашли мышьяк в креветках из Таиланда
|
8 ноября 2018, 01:12
|
Председателем комитета по местному самоуправлению губдумы стал Михаил Матвеев
В четверг, 8 ноября, на совместном заседании комитета по ЖКХ и местному самоуправлению Самарской губернской думы на должность председателя комитета по местному самоуправлению избрали Михаила Матвеева. Проголосовали единогласно. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании думы 14 ноября. Ранее обязанности …
|
8 ноября 2018, 12:30
|
Алиментщик из Сызрани задолжал сыну 860 тысяч рублей
|
8 ноября 2018, 11:18
|
В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона
В областной столице полицейские предотвратили продажу наркотиков в особо крупном размере. В преступлении подозревается ранее судимый 22-летний парень из Самары. Во вторник, 6 ноября, его задержали за административное правонарушение сотрудники ДПС во дворе дома на улице Победы. Правоохранители заметили, что …
|
8 ноября 2018, 10:55
|
Самарские "Крылья Советов" на выезде победили "Уфу"
|
5 ноября 2018, 09:13
|
Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»
Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
|
2 ноября 2018, 02:19
|
Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» прошел без нарушений
|
2 ноября 2018, 09:21
|
Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» посетят 10 тысяч болельщиков
|
1 ноября 2018, 02:48