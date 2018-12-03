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В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В воскресенье, 2 декабря, в областной столице произошла авария, в которой был травмирован маленький ребенок. В районе дома №69 по улице Потапова, на перекрестке неравнозначных дорог, 59-летний водитель Nissan Terrano ехал по второстепенной трассе, но не уступил дорогу другому 
3 декабря 2018, 12:52
В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги

В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги

Стало известно, что во время реконструкции хоральной синагоги рабочие демонтировали крышу. Об этом сообщил в Твиттере один из обеспокоенных горожан 30 ноября. Врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко ответил, что ничего страшного 
3 декабря 2018, 11:53
«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что предпочел бы передвинуть следующий матч своей команды, который запланирован на 8 декабря, на стадионе «Самара Арена» на весну. Игра должна начаться в 13:30. По словам наставника футболистов, матчи в холодные дни лучше переносить, 
3 декабря 2018, 11:01
«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара

«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара

Вечером во дворе нескольких домов по улице Победы в областной столице произошло нападение на 34-летнего мужчину. Оказалось, что он поссорился с одним из посетителей местного бара.

Пьяные мужчины вышли «побеседовать» в ближайший двор. Во время потасовки один из них 
3 декабря 2018, 09:54

"Ресурс" закончился досрочно

Российская гражданская орбитальная группировка лишилась 2-х из 3-х спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П", которые производятся на самарском РКЦ "Прогресс". Оба аппарата не отработали по целевому назначению положенных 5 лет. Причина - критические проблемы, появившиеся сразу после их запуска. В настоящее 
27 ноября 2018, 10:51
На «Прогрессе» работает госкомиссия, которая расследует причины ЧП с «Союзом-ФГ»

На «Прогрессе» работает госкомиссия, которая расследует причины ЧП с «Союзом-ФГ»

На самарском РКЦ «Прогресс» начала свою работу комиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», произведенной на предприятии. Напомним, ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур 11 октября. На борту корабля находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и 
15 октября 2018, 03:55
Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля

Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля "Союз МС-10"

Следственый комитет России возбудил уголовное дело по 216 статье уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» по факту аварии космического корабля "Союз МС-10". Напомню, накануне ракета сначала штатно стартовала с космодрома Байконур, однако на 123 секунде 
13 октября 2018, 10:15
На «Союз МС-10» мог лететь самарский космонавт

На «Союз МС-10» мог лететь самарский космонавт

На корабле Союз МС-10, на котором произошла авария, мог лететь самарский космонавт Олег Кононенко — он является дублером командира экипажа. Напомним, что в четверг, 11 октября, ракета-носитель Союз-ФГ с кораблем Союз МС-10 стартовала с космодрома Байконур на Международную космическую станцию. 
11 октября 2018, 04:38
В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко

В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко

Самарский космонавт Олег Кононенко готовится к своему четвертому полету в космос. Его признали годным к очередному звездному путешествию. Напомним, Кононенко инструктор-космонавт-испытатель первого класса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации. После окончания вуза он жил в нашем городе и работал 

25 апреля 2018, 11:20
Самарский посол ЧМ-2018 Олег Кононенко доставит в космос флаг «КС»

Самарский посол ЧМ-2018 Олег Кононенко доставит в космос флаг «КС»

Вчера известный космонавт Олег Кононенко посетил базу ФК «Крылья Советов» в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», накануне Кононенко получил статус посла ЧМ-2018.

Космонавту вручили сувенирный мяч с автографами игроков «КС» и именную футболку с номером «2018».

«Кононенко пообещал, 
24 марта 2016, 11:59
В Самаре назначен второй посол к ЧМ-2018

В Самаре назначен второй посол к ЧМ-2018

Стало известно имя второго посла Самары для ЧМ-2018 по футболу.

«Космонавт Олег Кононенко стал послом Самары к ЧМ-2018», - сообщил пресс-секретарь министерства спорта Самарской области Павел Сещенко. Он опубликовал фото с мероприятия в своем микроблоге в Twitter.
23 марта 2016, 12:10
Олег Кононенко в третий раз отправился на орбиту

Олег Кононенко в третий раз отправился на орбиту

Сегодня, 23 июля, через две минуты после полуночи по московскому времени с Гагаринского старта космодрома Байконур состоялся успешный запуск ракетоносителя «Союз-ФГ», который вывел на орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз ТМА-17М».
В интернациональный экипаж сорок пятой экспедиции на международную космическую станцию входят 
23 июля 2015, 09:45
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