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В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок
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3 декабря 2018, 12:52
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В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги
Стало известно, что во время реконструкции хоральной синагоги рабочие демонтировали крышу. Об этом сообщил в Твиттере один из обеспокоенных горожан 30 ноября. Врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко ответил, что ничего страшного …
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3 декабря 2018, 11:53
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«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов
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3 декабря 2018, 11:01
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«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара
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3 декабря 2018, 09:54
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"Ресурс" закончился досрочно
Российская гражданская орбитальная группировка лишилась 2-х из 3-х спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П", которые производятся на самарском РКЦ "Прогресс". Оба аппарата не отработали по целевому назначению положенных 5 лет. Причина - критические проблемы, появившиеся сразу после их запуска. В настоящее …
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27 ноября 2018, 10:51
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На «Прогрессе» работает госкомиссия, которая расследует причины ЧП с «Союзом-ФГ»
На самарском РКЦ «Прогресс» начала свою работу комиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», произведенной на предприятии. Напомним, ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур 11 октября. На борту корабля находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и …
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15 октября 2018, 03:55
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Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля "Союз МС-10"
Следственый комитет России возбудил уголовное дело по 216 статье уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» по факту аварии космического корабля "Союз МС-10". Напомню, накануне ракета сначала штатно стартовала с космодрома Байконур, однако на 123 секунде …
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13 октября 2018, 10:15
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На «Союз МС-10» мог лететь самарский космонавт
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11 октября 2018, 04:38
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В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко
Самарский космонавт Олег Кононенко готовится к своему четвертому полету в космос. Его признали годным к очередному звездному путешествию. Напомним, Кононенко инструктор-космонавт-испытатель первого класса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации. После окончания вуза он жил в нашем городе и работал …
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25 апреля 2018, 11:20
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Самарский посол ЧМ-2018 Олег Кононенко доставит в космос флаг «КС»
Вчера известный космонавт Олег Кононенко посетил базу ФК «Крылья Советов» в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», накануне Кононенко получил статус посла ЧМ-2018.
Космонавту вручили сувенирный мяч с автографами игроков «КС» и именную футболку с номером «2018».
«Кононенко пообещал, …
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24 марта 2016, 11:59
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В Самаре назначен второй посол к ЧМ-2018
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23 марта 2016, 12:10
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Олег Кононенко в третий раз отправился на орбиту
Сегодня, 23 июля, через две минуты после полуночи по московскому времени с Гагаринского старта космодрома Байконур состоялся успешный запуск ракетоносителя «Союз-ФГ», который вывел на орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз ТМА-17М».
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23 июля 2015, 09:45