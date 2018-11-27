|
На пост ректора Самарского университета претендуют три человека
Ректор Самарского национального исследовательского университета имени Королева Евгений Шахматов намерен покинуть свой пост. Как информирует пресс-служба вуза, академик сообщил коллективу о том, что после завершения срока действия своих полномочий в январе 2019 года собирается продолжить работу в качестве научного руководителя.
|
27 ноября 2018, 09:09
|
В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста
В историческом центре областной столицы продолжаются археологические раскопки. Работы ведутся на участке, отведенном под строительство Фрунзенского моста через реку Самара. Специалисты нашли остатки культурного слоя на территории 400 кв.м.
|
22 ноября 2018, 11:19
|
В Самаре вскрыли фамильный склеп самарского головы Петра Алабина
В Самаре на территории Иверского монастыря вскрыли фамильный склеп, принадлежащий семье общественного и государственного деятеля, бывшего самарского головы Петра Алабина. По данным областного управления госохраны культурных объектов, разрешение на вскрытие было выдано фирме «Наследие», сейчас проводятся работы по изучению склепа. …
|
7 ноября 2018, 08:20
|
На «Прогрессе» работает госкомиссия, которая расследует причины ЧП с «Союзом-ФГ»
На самарском РКЦ «Прогресс» начала свою работу комиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», произведенной на предприятии. Напомним, ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур 11 октября. На борту корабля находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и …
|
15 октября 2018, 03:55
|
Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля "Союз МС-10"
Следственый комитет России возбудил уголовное дело по 216 статье уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» по факту аварии космического корабля "Союз МС-10". Напомню, накануне ракета сначала штатно стартовала с космодрома Байконур, однако на 123 секунде …
|
13 октября 2018, 10:15
|
На «Союз МС-10» мог лететь самарский космонавт
|
11 октября 2018, 04:38
|
В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня
В Самаре могут основать научно-образовательный центр мирового уровня. Перспективы этого проекта обсуждались на встрече губернатора Дмитрия Азарова и министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. В частности, в России планируется создать всего 15 подобных центров. Участников проекта, в основе …
|
4 октября 2018, 01:12
|
Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке
Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева создали двигатель для наноспутников, который позволит создать надежную и недорогую систему маневрирования на орбите. Как информирует пресс-служба вуза, в качестве рабочего тела установки предложена смесь из дистилированной воды и этилового спирта.
|
7 сентября 2018, 12:41