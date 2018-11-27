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Материалы по теме:

На пост ректора Самарского университета претендуют три человека

На пост ректора Самарского университета претендуют три человека

Ректор Самарского национального исследовательского университета имени Королева Евгений Шахматов намерен покинуть свой пост. Как информирует пресс-служба вуза, академик сообщил коллективу о том, что после завершения срока действия своих полномочий в январе 2019 года собирается продолжить работу в качестве научного руководителя.
27 ноября 2018, 09:09
В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста

В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста

В историческом центре областной столицы продолжаются археологические раскопки. Работы ведутся на участке, отведенном под строительство Фрунзенского моста через реку Самара. Специалисты нашли остатки культурного слоя на территории 400 кв.м. 
 
- В настоящий момент в работе находится 150 кв.м., из которых 
22 ноября 2018, 11:19
В Самаре вскрыли фамильный склеп самарского головы Петра Алабина

В Самаре вскрыли фамильный склеп самарского головы Петра Алабина

В Самаре на территории Иверского монастыря вскрыли фамильный склеп, принадлежащий семье общественного и государственного деятеля, бывшего самарского головы Петра Алабина. По данным областного управления госохраны культурных объектов, разрешение на вскрытие было выдано фирме «Наследие», сейчас проводятся работы по изучению склепа. 
7 ноября 2018, 08:20
На «Прогрессе» работает госкомиссия, которая расследует причины ЧП с «Союзом-ФГ»

На «Прогрессе» работает госкомиссия, которая расследует причины ЧП с «Союзом-ФГ»

На самарском РКЦ «Прогресс» начала свою работу комиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», произведенной на предприятии. Напомним, ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур 11 октября. На борту корабля находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и 
15 октября 2018, 03:55
Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля

Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля "Союз МС-10"

Следственый комитет России возбудил уголовное дело по 216 статье уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» по факту аварии космического корабля "Союз МС-10". Напомню, накануне ракета сначала штатно стартовала с космодрома Байконур, однако на 123 секунде 
13 октября 2018, 10:15
На «Союз МС-10» мог лететь самарский космонавт

На «Союз МС-10» мог лететь самарский космонавт

На корабле Союз МС-10, на котором произошла авария, мог лететь самарский космонавт Олег Кононенко — он является дублером командира экипажа. Напомним, что в четверг, 11 октября, ракета-носитель Союз-ФГ с кораблем Союз МС-10 стартовала с космодрома Байконур на Международную космическую станцию. 
11 октября 2018, 04:38
В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

В Самаре могут основать научно-образовательный центр мирового уровня. Перспективы этого проекта обсуждались на встрече губернатора Дмитрия Азарова и министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. В частности, в России планируется создать всего 15 подобных центров. Участников проекта, в основе 
4 октября 2018, 01:12
Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке

Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке

Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева создали двигатель для наноспутников, который позволит создать надежную и недорогую систему   маневрирования на орбите. Как информирует пресс-служба вуза, в качестве рабочего тела установки предложена смесь из дистилированной воды и этилового спирта. 
7 сентября 2018, 12:41
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