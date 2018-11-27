В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста В историческом центре областной столицы продолжаются археологические раскопки. Работы ведутся на участке, отведенном под строительство Фрунзенского моста через реку Самара. Специалисты нашли остатки культурного слоя на территории 400 кв.м.

… - В настоящий момент в работе находится 150 кв.м., из которых