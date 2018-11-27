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В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"
Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. …
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27 ноября 2018, 07:02
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В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен
Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул …
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27 ноября 2018, 06:53
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В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом
В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.
Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой …
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27 ноября 2018, 05:13
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Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном
Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к …
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27 ноября 2018, 04:50
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Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора
Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, …
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27 ноября 2018, 04:27
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"Ресурс" закончился досрочно
Российская гражданская орбитальная группировка лишилась 2-х из 3-х спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П", которые производятся на самарском РКЦ "Прогресс". Оба аппарата не отработали по целевому назначению положенных 5 лет. Причина - критические проблемы, появившиеся сразу после их запуска. В настоящее …
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27 ноября 2018, 10:51
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В Самаре стартовал чемпионат «WorldSkills Russia 2018»
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22 ноября 2018, 12:26
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В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста
В историческом центре областной столицы продолжаются археологические раскопки. Работы ведутся на участке, отведенном под строительство Фрунзенского моста через реку Самара. Специалисты нашли остатки культурного слоя на территории 400 кв.м.
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22 ноября 2018, 11:19
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Новым ректором СамГУПС стал Иван Андрончев
В среду, 7 ноября, путем тайного голосования был выбран новый ректор для Самарского государственного университета путей сообщения. Должность занял профессор кафедры «Электрический транспорт» Иван Андрончев. Напомним, что он исполнял обязанности ректора образовательного учреждения до ноября 2013 года.
За него …
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8 ноября 2018, 09:53
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В Самаре вскрыли фамильный склеп самарского головы Петра Алабина
В Самаре на территории Иверского монастыря вскрыли фамильный склеп, принадлежащий семье общественного и государственного деятеля, бывшего самарского головы Петра Алабина. По данным областного управления госохраны культурных объектов, разрешение на вскрытие было выдано фирме «Наследие», сейчас проводятся работы по изучению склепа. …
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7 ноября 2018, 08:20
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В блогах: амбарный замок поможет. Как в самарской школе "усилили" меры безопасности
Самарец Антон Рубин поведал в "Фейсбуке", как в одной из самарских школ с креативом приняли "срочные меры" после трагедии в Керчи. "Вчера я не смог попасть на территорию школы, - пишет автор. - Просто пришел за ребенком, поднёс к …
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24 октября 2018, 07:38
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15 новых детсадов появятся в Самарской области
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23 октября 2018, 11:28
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В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня
В Самаре могут основать научно-образовательный центр мирового уровня. Перспективы этого проекта обсуждались на встрече губернатора Дмитрия Азарова и министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. В частности, в России планируется создать всего 15 подобных центров. Участников проекта, в основе …
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4 октября 2018, 01:12