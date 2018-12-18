6
43
10
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18.12.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки

В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки

Тольяттинец Павел Турков пожаловался в "Фейсбуке", что в Автограде каждые 250 метров продаются ёлки. "Полагаю, половина елочных базаров неправомерные, - утверждает автор. - Меня же волнует другое: это незаконно срубленные дерева или со спецпитомников? Мэр этим вАще собирается у 
18 декабря 2018, 06:28
В блогах: Как справиться с пробками в Самаре?

В блогах: Как справиться с пробками в Самаре?

"Как справиться с пробками в городе?" - таким вопросом задается блогер chillikaka. "Я, конечно, все понимаю. Зима, осталось совсем немного до Нового года. Но почему в городе ТАКИЕ пробки? Из-за чего они? Неужели только из-за дорог? Так их за 
18 декабря 2018, 06:20
В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца

В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца

В Самарской области резко выросли цены на яйца. Самарчанка Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбуке" фото прилавка одного из магазинов. Яйца сейчас под 100 рублей за десяток. Самые дорогие - 130. "Плачет бабка, плачет дед. Самара, золотые яйца. Наверное, яйца 
18 декабря 2018, 06:13
По Сызрани гуляет зеленая собака

По Сызрани гуляет зеленая собака

В Сызрани заметили собаку непривычного зеленого цвета. Теперь горожане с азартом обсуждают, что случилось с животным и почему его шерсть приобрела такой насыщенный оттенок? Наиболее адекватной и логичной выглядит версия, что животное испачкалось красителем, который добавили коммунальщики в систему отопления. 
18 декабря 2018, 04:56
В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В понедельник, 17 декабря, произошла авария с пешеходом в Октябрьске. Примерно в 08:00 29-летняя женщина ехала на ВАЗ-2105 по улице Мира со стороны улицы 3-го Октября. Она направлялась к улице Зеленовской, когда сбила несовершеннолетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть неподалеку, 
18 декабря 2018, 01:11
Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области

Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области

Стало известно, что нашелся 17-летний подросток, который ушел из дома 15 декабря и не вернулся. К счастью, с ним все хорошо, он жив и здоров. Напомним, что в полицию обратились родственники несовершеннолетнего. Полицейские изучали возможный маршрут парня, общались с его 
18 декабря 2018, 11:44
Мальчик на санках влетел в проезжающий автомобиль в Сызрани

Мальчик на санках влетел в проезжающий автомобиль в Сызрани

16 декабря в Сызрани произошло ДТП с участием ребенка. 8-летний мальчик катался с горки в районе улицы Старая Слободка. Одна из поездок закончилась неудачно: парнишка на полном ходу врезался в проезжавший мимо автомобиль. В результате ДТП он получил незначительные травмы 
18 декабря 2018, 10:20
В Тольятти из-за звонка анонима эвакуировали школу № 85

В Тольятти из-за звонка анонима эвакуировали школу № 85

В понедельник, 17 декабря, в Тольятти эвакуировали сотрудников и учащихся школы № 85 в микрорайоне Шлюзовой. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы. После вызова здание обследовали кинологи с собаками, представители оперативных служб. Оказалось, что тревога поднялась из-за звонка неизвестного. Этот 
18 декабря 2018, 08:01
Россия - рекордсмен по количеству времени на «домашку»

Россия - рекордсмен по количеству времени на «домашку»

Россия занимает первое место в мире по количеству времени, которое дети тратят на домашние задания: более 10 часов в неделю. Для сравнения: в странах, идущих в рейтинге на 2-3-м местах, дети учат уроки около 6 часов, следует из отчета международных 
6 декабря 2018, 08:06
Жители Самары обсудят строительство новой школы на территории ЗИМа

Жители Самары обсудят строительство новой школы на территории ЗИМа

Прямо за зданием КРЦ «Звезда» может появиться новая школа с детским садиком. Вопрос о строительстве объёкта для «дошкольного, начального и среднего общего образования» уже вынесен на публичные слушания. Высота здания не должна будет превышать 25 метров (не более пяти этажей). Общая площадь участка под строительство составляет 25,9 тысяч кв. м. По предварительным 

3 декабря 2018, 05:46
В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills

В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills

В Самаре подвели итоги регионального конкурса профмастерства «Молодые профессионалы». В этом году программа соревнований включала в себя 46 дисциплин. 400 участников и 10 тысяч зрителей. Таковы итоги регионального чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который недавно завершился в Самарской области. Он 
30 ноября 2018, 10:58
Академию Наяновой лишили аккредитации

Академию Наяновой лишили аккредитации

Рособрнадзор лишил Самарскую государственную областную академию (СГОАН) аккредитации. Об этом стало известно после публикации соответствующей информации на сайте вуза. Теперь известная в народе «Наяновка» станет частью опорного вуза — СамГТУ. Сейчас сотрудники академии решают вопросы финансирования и концепции нового формата СГОАН.

Несмотря на перемены, факультет основного образования 

29 ноября 2018, 06:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх