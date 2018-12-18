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В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки
Тольяттинец Павел Турков пожаловался в "Фейсбуке", что в Автограде каждые 250 метров продаются ёлки. "Полагаю, половина елочных базаров неправомерные, - утверждает автор. - Меня же волнует другое: это незаконно срубленные дерева или со спецпитомников? Мэр этим вАще собирается у …
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18 декабря 2018, 06:28
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В блогах: Как справиться с пробками в Самаре?
"Как справиться с пробками в городе?" - таким вопросом задается блогер chillikaka. "Я, конечно, все понимаю. Зима, осталось совсем немного до Нового года. Но почему в городе ТАКИЕ пробки? Из-за чего они? Неужели только из-за дорог? Так их за …
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18 декабря 2018, 06:20
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В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца
В Самарской области резко выросли цены на яйца. Самарчанка Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбуке" фото прилавка одного из магазинов. Яйца сейчас под 100 рублей за десяток. Самые дорогие - 130. "Плачет бабка, плачет дед. Самара, золотые яйца. Наверное, яйца …
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18 декабря 2018, 06:13
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По Сызрани гуляет зеленая собака
В Сызрани заметили собаку непривычного зеленого цвета. Теперь горожане с азартом обсуждают, что случилось с животным и почему его шерсть приобрела такой насыщенный оттенок? Наиболее адекватной и логичной выглядит версия, что животное испачкалось красителем, который добавили коммунальщики в систему отопления. …
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18 декабря 2018, 04:56
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В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка
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18 декабря 2018, 01:11
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Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области
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18 декабря 2018, 11:44
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Мальчик на санках влетел в проезжающий автомобиль в Сызрани
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18 декабря 2018, 10:20
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В Тольятти из-за звонка анонима эвакуировали школу № 85
В понедельник, 17 декабря, в Тольятти эвакуировали сотрудников и учащихся школы № 85 в микрорайоне Шлюзовой. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы. После вызова здание обследовали кинологи с собаками, представители оперативных служб. Оказалось, что тревога поднялась из-за звонка неизвестного. Этот …
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18 декабря 2018, 08:01
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Россия - рекордсмен по количеству времени на «домашку»
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6 декабря 2018, 08:06
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Жители Самары обсудят строительство новой школы на территории ЗИМа
Прямо за зданием КРЦ «Звезда» может появиться новая школа с детским садиком. Вопрос о строительстве объёкта для «дошкольного, начального и среднего общего образования» уже вынесен на публичные слушания. Высота здания не должна будет превышать 25 метров (не более пяти этажей). Общая площадь участка под строительство составляет 25,9 тысяч кв. м. По предварительным …
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3 декабря 2018, 05:46
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В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills
В Самаре подвели итоги регионального конкурса профмастерства «Молодые профессионалы». В этом году программа соревнований включала в себя 46 дисциплин. 400 участников и 10 тысяч зрителей. Таковы итоги регионального чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который недавно завершился в Самарской области. Он …
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30 ноября 2018, 10:58
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Академию Наяновой лишили аккредитации
Рособрнадзор лишил Самарскую государственную областную академию (СГОАН) аккредитации. Об этом стало известно после публикации соответствующей информации на сайте вуза. Теперь известная в народе «Наяновка» станет частью опорного вуза — СамГТУ. Сейчас сотрудники академии решают вопросы финансирования и концепции нового формата СГОАН.
Несмотря на перемены, факультет основного образования …
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29 ноября 2018, 06:31