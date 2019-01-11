1
23
08
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.01.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Эксперты рассказали, что происходит с ценами на бензин

Эксперты рассказали, что происходит с ценами на бензин

Купить бензин по предновогодним ценам в Самаре еще можно. Правда, далеко не везде. На большинстве заправок топливо подорожало примерно на рубль за 1 литр. Данный факт привлек внимание антимонопольщиков. Впрочем, проведенная в нашем регионе проверка показала, что рост цен на 
11 января 2019, 08:53
В Тольятти маршрутка столкнулась с Porsche Cayenne

В Тольятти маршрутка столкнулась с Porsche Cayenne

В Тольятти началась проверка обстоятельств аварии с участием машрутки. В пятницу, 11 января, в 14:25 45-летний водитель ехал на автобусе Peugeot Boxer по маршруту № 313. На нерегулируемом перекрестке по улице Дзержинского при повороте налево на Степана Разина шофер не 
11 января 2019, 05:40
Врио руководителя госжилинспекции Самарской области назначили экс-сотрудницу мэрии Новокуйбышевска

Врио руководителя госжилинспекции Самарской области назначили экс-сотрудницу мэрии Новокуйбышевска

С пятницы, 11 января, врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области была назначена Виктория Каткова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что ранее она была руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новокуйбышевска.

Напомним, что прежний глава госжилинспекции Андрей 
11 января 2019, 05:15
Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы

Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы

В пятницу, 11 января, региональное МЧС начало рассылку предупреждений жителям Самарской области. Людей просят быть особенно осторожными и внимательными из-за резкого изменения погоды. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 11 января до вечера субботы местами по Самарской области прогнозируются 
11 января 2019, 04:28
В Самарской области «ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево во время тумана

В Самарской области «ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево во время тумана

В четверг, 10 января, произошла авария в Кинель-Черкасском районе. В 07:10 66-летний водитель ехал на «ГАЗели» по 7 километру трассы Вязники - Коханы в сторону автодороги Отрадный - Борское - Богатое. В условиях тумана шофер не сумел справиться с управлением, 
11 января 2019, 02:19
Внезапно заглохла: в Самарской области поезд протаранил легковушку на переезде

Внезапно заглохла: в Самарской области поезд протаранил легковушку на переезде

В Большечерниговском районе области произошла авария на железнодорожном переезде. Как сообщили представители Южно-Уральской железной дороги, 10 января в 19:04 на перегоне Черниговка - Новый Камелик вазовская легковушка заглохла на железнодорожном переезде перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, 
11 января 2019, 01:46
В Самаре водитель Infiniti сбил девушку на остановке и сбежал

В Самаре водитель Infiniti сбил девушку на остановке и сбежал

В четверг, 10 января, в Октябрьском районе Самары произошла авария с пострадавшими. 24-летний водитель Infiniti М25 ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Врубеля. По предварительной информации, напротив дома № 64б по Революционной парень не учел дорожные и погодные условия 
11 января 2019, 12:26
В блогах. Ждите 3 секунды: в Самаре устранили проблемы с оплатой проезда картами

В блогах. Ждите 3 секунды: в Самаре устранили проблемы с оплатой проезда картами

В транспорте Самары устранили проблемы с оплатой проезда банковскими картами, сообщил в «Твиттере» оператор проекта «Транспортная карта». Предполагалось, что с нового года в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро - то есть везде, кроме маршруток, - можно будет расплатиться бесконтактным 
10 января 2019, 10:27
«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички

«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички

«Самарская пригородная пассажирская компания» запустила с 9 января дополнительные электропоезда от Самары до платформы Водинская в поселке Новосемейкино. От самарского жд-вокзала электрички будут отправляться по будням в 09:57 и 16:40. В обратном направлении - только в 14:03. Как объясняют в 
10 января 2019, 08:34
В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора

В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора

В одном из самарских трамваев планируют в порядке эксперимента установить валидатор, с помощью которого пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд. Как пояснили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление», сейчас решается вопрос закупки оборудования — ведь оно очень дорогое. Нововведение позволит внедрить бескондукторную оплату 
29 декабря 2018, 12:20
Аэроэкспресс между Самарой и «Курумочем» ходить больше не будет

Аэроэкспресс между Самарой и «Курумочем» ходить больше не будет

Стало известно, что с 9 января 2019 года отменяется скорый электропоезд, курсирующий между областной столицей и самарским аэропортом. Об этом сообщает «Самарская пригородная пассажирская компания». Напомним, что ранее электрички ходили до «Курумоча» дважды в день, отправляясь из Самары в 9:57 
29 декабря 2018, 08:47
Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»

Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»

Возможно, от микрорайона «Кошелев-Парк» до стадиона «Самара Арена» будет запущен автобусный маршрут. Сейчас сотрудники министерства транспорта прорабатывают эту возможность, изучают спрос и перспективы, пишет samru.ru. Планируется, что транспорт будет следовать от «Кошелев-Парка» до поселка Петра-Дубрава, затем выезжать на Ракитовское 
6 декабря 2018, 08:41
В Самаре появится новый маршрут от Волгаря до Центрального автовокзала

В Самаре появится новый маршрут от Волгаря до Центрального автовокзала

В четверг, 29 ноября, администрация Самары объявила конкурс по выбору организации-перевозчика для нового маршрута. Автобусы под номером №81 будут курсировать между  микрорайоном Волгарь и Центральным автовокзалом. Выходить первые из них на маршрут будут в 6:30 и заканчивать движение в 20:00. 
30 ноября 2018, 01:09
В Самаре на маршрут № 61 выйдут два низкопольных автобуса

В Самаре на маршрут № 61 выйдут два низкопольных автобуса

С субботы, 1 декабря, в Самаре по маршруту № 61 будут курсировать два низкопольных автобуса. Нововведение вводится по просьбам маломобильных горожан. По словам руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина, в ближайшее время специалисты обследуют остановки, чтобы выяснить, насколько они приспособлены 
29 ноября 2018, 01:34
В Самаре на маршрут №67 добавили еще два автобуса

В Самаре на маршрут №67 добавили еще два автобуса

С понедельника, 19 ноября, на маршрут №67, который курсирует между микрорайоном Крутые Ключи и железнодорожным вокзалом Самары, добавили еще два автобуса. По данным перевозчика - ООО «СамараАвтоГАЗ», речь идет о ЛиАЗах большой вместимости. Теперь интервал движения на маршруте составит 4 
20 ноября 2018, 09:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх