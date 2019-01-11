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Эксперты рассказали, что происходит с ценами на бензин
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11 января 2019, 08:53
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В Тольятти маршрутка столкнулась с Porsche Cayenne
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11 января 2019, 05:40
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Врио руководителя госжилинспекции Самарской области назначили экс-сотрудницу мэрии Новокуйбышевска
С пятницы, 11 января, врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области была назначена Виктория Каткова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что ранее она была руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новокуйбышевска.
Напомним, что прежний глава госжилинспекции Андрей …
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11 января 2019, 05:15
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Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы
В пятницу, 11 января, региональное МЧС начало рассылку предупреждений жителям Самарской области. Людей просят быть особенно осторожными и внимательными из-за резкого изменения погоды. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 11 января до вечера субботы местами по Самарской области прогнозируются …
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11 января 2019, 04:28
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В Самарской области «ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево во время тумана
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11 января 2019, 02:19
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Внезапно заглохла: в Самарской области поезд протаранил легковушку на переезде
В Большечерниговском районе области произошла авария на железнодорожном переезде. Как сообщили представители Южно-Уральской железной дороги, 10 января в 19:04 на перегоне Черниговка - Новый Камелик вазовская легковушка заглохла на железнодорожном переезде перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, …
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11 января 2019, 01:46
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В Самаре водитель Infiniti сбил девушку на остановке и сбежал
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11 января 2019, 12:26
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В блогах. Ждите 3 секунды: в Самаре устранили проблемы с оплатой проезда картами
В транспорте Самары устранили проблемы с оплатой проезда банковскими картами, сообщил в «Твиттере» оператор проекта «Транспортная карта». Предполагалось, что с нового года в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро - то есть везде, кроме маршруток, - можно будет расплатиться бесконтактным …
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10 января 2019, 10:27
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«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички
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10 января 2019, 08:34
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В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора
В одном из самарских трамваев планируют в порядке эксперимента установить валидатор, с помощью которого пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд. Как пояснили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление», сейчас решается вопрос закупки оборудования — ведь оно очень дорогое. Нововведение позволит внедрить бескондукторную оплату …
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29 декабря 2018, 12:20
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Аэроэкспресс между Самарой и «Курумочем» ходить больше не будет
Стало известно, что с 9 января 2019 года отменяется скорый электропоезд, курсирующий между областной столицей и самарским аэропортом. Об этом сообщает «Самарская пригородная пассажирская компания». Напомним, что ранее электрички ходили до «Курумоча» дважды в день, отправляясь из Самары в 9:57 …
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29 декабря 2018, 08:47
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Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»
Возможно, от микрорайона «Кошелев-Парк» до стадиона «Самара Арена» будет запущен автобусный маршрут. Сейчас сотрудники министерства транспорта прорабатывают эту возможность, изучают спрос и перспективы, пишет samru.ru. Планируется, что транспорт будет следовать от «Кошелев-Парка» до поселка Петра-Дубрава, затем выезжать на Ракитовское …
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6 декабря 2018, 08:41
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В Самаре появится новый маршрут от Волгаря до Центрального автовокзала
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30 ноября 2018, 01:09
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В Самаре на маршрут № 61 выйдут два низкопольных автобуса
С субботы, 1 декабря, в Самаре по маршруту № 61 будут курсировать два низкопольных автобуса. Нововведение вводится по просьбам маломобильных горожан. По словам руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина, в ближайшее время специалисты обследуют остановки, чтобы выяснить, насколько они приспособлены …
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29 ноября 2018, 01:34
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В Самаре на маршрут №67 добавили еще два автобуса
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20 ноября 2018, 09:30