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Материалы по теме:

Невезучий аттракцион: Новое колесо обозрения в парке Гагарина остановилось из-за холодов

Невезучий аттракцион: Новое колесо обозрения в парке Гагарина остановилось из-за холодов

В самарском парке Гагарина приостановили работу нового колеса обозрения. Как оказалось, во всем виноваты морозы: автоматика аттракциона не дает включать механизм при температуре ниже минус 20 градусов, а также во время дождя и снегопада.
 
Напомним, новое колесо обозрения в 

2 января 2019, 03:43
В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина

В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина

В пятницу, 28 декабря, в Самаре запустили в тестовом режиме новое колесо обозрения в парке имени Гагарина.

- И все-таки оно вертится! В парке Гагарина запускают в эксплуатацию долгожданный аттракцион «Колесо обозрения», - сообщила мэрия Самары.
 
Известно, что высота нового колеса 
28 декабря 2018, 02:21
В Самаре нарушили сроки установки колеса обозрения

В Самаре нарушили сроки установки колеса обозрения

Прокуратура Самары уличила муниципальное предприятие "Парки Самары" в нарушении сроков контракта на установку колеса обозрения в парке имени Гагарина. Построенный, но до сих пор не введённый в строй 55-метровый аттракцион продолжают преследовать неприятности. Как установило надзорное ведомство, подрядчик ООО "Глобал" 
16 ноября 2018, 08:18
Колесо обозрения в парке Гагарина заработает после экспертизы

Колесо обозрения в парке Гагарина заработает после экспертизы

Новое колесо обозрения в парке Гагарина заработает после завершения госэкспертизы. Специалисты должны дать свое заключение о готовности аттракциона к запуску. После этого потребуется провести благоустройство площадки, чтобы превратить ее в зону отдыха, и только потом состоится торжественная церемония открытия. Точные 

6 ноября 2018, 10:52
Самарцы голосуют за лучшее название для колеса обозрения в парке Гагарина

Самарцы голосуют за лучшее название для колеса обозрения в парке Гагарина

В парке имени Гагарина в Самаре в самом разгаре монтаж нового аттракциона - колеса обозрения. Планируется, что уже в августе на нем смогут прокатиться все желающие. Высота колеса составит 55 метров, каждая из 24 кабинок чуда техники будет рассчитана на 
30 июля 2018, 03:25
Стало известно, когда заработает новое колесо обозрения в Самаре

Стало известно, когда заработает новое колесо обозрения в Самаре

В самарском парке Гагарина продолжается монтаж колеса обозрения. Сейчас рабочие собирают наземный каркас аттракциона. Если не подведет погода, первые запуски колеса состоятся уже в конце июля. При неблагоприятных условиях сроки могут перенестись, сообщает samru.ru со ссылкой на МАУ «Парки 
19 июля 2018, 10:34
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