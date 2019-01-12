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Невезучий аттракцион: Новое колесо обозрения в парке Гагарина остановилось из-за холодов
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2 января 2019, 03:43
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В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина
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28 декабря 2018, 02:21
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В Самаре нарушили сроки установки колеса обозрения
Прокуратура Самары уличила муниципальное предприятие "Парки Самары" в нарушении сроков контракта на установку колеса обозрения в парке имени Гагарина. Построенный, но до сих пор не введённый в строй 55-метровый аттракцион продолжают преследовать неприятности. Как установило надзорное ведомство, подрядчик ООО "Глобал" …
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16 ноября 2018, 08:18
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Колесо обозрения в парке Гагарина заработает после экспертизы
Новое колесо обозрения в парке Гагарина заработает после завершения госэкспертизы. Специалисты должны дать свое заключение о готовности аттракциона к запуску. После этого потребуется провести благоустройство площадки, чтобы превратить ее в зону отдыха, и только потом состоится торжественная церемония открытия. Точные …
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6 ноября 2018, 10:52
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Самарцы голосуют за лучшее название для колеса обозрения в парке Гагарина
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30 июля 2018, 03:25
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Стало известно, когда заработает новое колесо обозрения в Самаре
В самарском парке Гагарина продолжается монтаж колеса обозрения. Сейчас рабочие собирают наземный каркас аттракциона. Если не подведет погода, первые запуски колеса состоятся уже в конце июля. При неблагоприятных условиях сроки могут перенестись, сообщает samru.ru со ссылкой на МАУ «Парки …
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19 июля 2018, 10:34