Самарцы голосуют за лучшее название для колеса обозрения в парке Гагарина … В парке имени Гагарина в Самаре в самом разгаре монтаж нового аттракциона - колеса обозрения. Планируется, что уже в августе на нем смогут прокатиться все желающие. Высота колеса составит 55 метров, каждая из 24 кабинок чуда техники будет рассчитана на