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Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»
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7 декабря 2018, 04:46
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В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя прокурора Промышленного района, которого подозревают в получении взятки, а еще одно дело завели на предполагаемого посредника.
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7 декабря 2018, 04:01
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Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти
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7 декабря 2018, 03:19
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Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти
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7 декабря 2018, 02:38
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В Самарской области подростки угнали «ГАЗель» у отца своего друга
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7 декабря 2018, 09:21
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«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год
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7 декабря 2018, 08:17
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В Самаре завели дело о мошенничестве при ремонте парка Металлургов
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4 декабря 2018, 03:05
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Самарец убежал босиком от сына, угрожавшего ему ножом
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23 ноября 2018, 10:40
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В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81
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21 ноября 2018, 05:18
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Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей
Житель областной столицы решил повысить свои доходы необычным способом - он сумел продать служебный автомобиль. 29-летний ранее не судимый мужчина работал менеджером одной из самарских компаний.
По предварительным данным, он обманом реализовал служебную машину, предоставив покупателю дорогой иномарки поддельные …
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21 ноября 2018, 02:12