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Материалы по теме:

Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

В отдел полиции по Безенчукскому району обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что ему угрожали убийством. Прибывшие на место событий силовики пообщались с потерпевшим и выяснили, что этот человек живет вместе со своим братом, сестрой и бабушкой. Во время очередной посиделки 
7 декабря 2018, 04:46
В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело

В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя прокурора Промышленного района, которого подозревают в получении взятки, а еще одно дело завели на предполагаемого посредника.

По версии следствия, в четверг, 6 декабря, заместитель прокурора в своем рабочем кабинете получил через посредника 
7 декабря 2018, 04:01
Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти

Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти

В четверг, 6 декабря, произошла авария с пострадавшими в Тольятти. В 20:20 24-летний водитель ехал по улице Диагональной в направлении Кунеевской на своем ВАЗ 2111. В какой-то момент он сбил пешехода — 48-летнего мужчину, который шел по левому краю проезжей 
7 декабря 2018, 03:19
Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

В пятницу, 7 декабря, в центре внимания городских властей, представителей прессы и общественников оказался парк имени 60-летия Советской власти. Напомним, что в течение последней недели тема не уходит с повестки - компания «Стройресурс» обратилась в мэрию за разрешением на разработку 
7 декабря 2018, 02:38
В Самарской области подростки угнали «ГАЗель» у отца своего друга

В Самарской области подростки угнали «ГАЗель» у отца своего друга

В полицию обратился 43-летний житель села Нижняя Солонцовка Красноярского района. Он рассказал, что неизвестные украли его «ГАЗель», и оценил ущерб в 240 тысяч рублей. Силовики выехали по указанному адресу, опросили потерпевшего и свидетелей, собрали улики.

В течение суток они 
7 декабря 2018, 09:21
«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год

«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год

Главный финансовый документ Самары утвержден. В четверг, 6 декабря, депутаты городской думы приняли бюджет на 2019 год. Как и раньше, основная часть средств пойдет на социальные нужды и инфраструктуру. 
 
Главным вопросом 53-го заседания городской думы стало утверждение бюджета Самары. В 
7 декабря 2018, 08:17
В Самаре завели дело о мошенничестве при ремонте парка Металлургов

В Самаре завели дело о мошенничестве при ремонте парка Металлургов

Во вторник, 4 декабря, стало известно о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупных размерах. В центре скандала оказалась масштабная реконструкция парка имени 50-летия Октября (парка Металлургов). Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил депутат Госдумы по 
4 декабря 2018, 03:05
Самарец убежал босиком от сына, угрожавшего ему ножом

Самарец убежал босиком от сына, угрожавшего ему ножом

В областной столице возбудили уголовное дело на 24-летнего парня, который угрожал убийством собственному отцу. По информации полицейских, молодой человек громко общался со своим приятелем в подъезде дома на Новокомсомольской, а затем решил вынести туда еще и магнитофон. 49-летний отец не 
23 ноября 2018, 10:40
В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81

В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81

В областной столице возбудили уголовное дело из-за отравления детей. Напомним, что 15 и 16 ноября учащимся школы №81 стало плохо, в больницы обратились 14 детей и один взрослый. Шесть пациентов до сих пор находятся под наблюдением врачей. Им всем был 
21 ноября 2018, 05:18
Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей

Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей

Житель областной столицы решил повысить свои доходы необычным способом - он сумел продать служебный автомобиль. 29-летний ранее не судимый мужчина работал менеджером одной из самарских компаний.

По предварительным данным, он обманом реализовал служебную машину, предоставив покупателю дорогой иномарки поддельные 
21 ноября 2018, 02:12
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