|
В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими
|
11 декабря 2018, 03:17
|
Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды
|
11 декабря 2018, 02:44
|
Не хватило броска: баскетбольная «Самара» потерпела первое поражение за месяц
|
11 декабря 2018, 01:11
|
Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви
Сотрудники уголовного розыска из Самары нагрянули с проверкой в один из банно-гостиничных комплексов Кировского района, где посетителям оказывались интим-услуги. Полицейские задержали трех девушек, подозреваемых в занятии проституцией, и мужчину, который привез их в заведение. Одна из них уроженка соседней области, …
|
11 декабря 2018, 12:45
|
Самарский суд оставил депутата Халиуллова в СИЗО до 20 января
Самарский областной суд рассмотрел жалобу депутата Промышленного района Минахмета Халиуллова. Он пытался обжаловать арест, но служители Фемиды оставили решение без изменений. Он пробудет в СИЗО до 20 января. Напомним, мужчину подозревают в коммерческом подкупе. Его задержали 20 ноября. Дело Минахмета …
|
11 декабря 2018, 10:05
|
В Самаре направлено в суд дело о вымогательстве миллиона долларов
|
10 декабря 2018, 05:05
|
Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка
|
7 декабря 2018, 12:09
|
В Самаре электричка сбила насмерть 39-летнего мужчину
В среду, 5 декабря, в 17:15 на железнодорожной станции Киркомбинат произошла трагедия — электропоезд сбил насмерть 39-летнего мужчину. По предварительным данным, он шел вдоль путей и угодил под поезд. На месте событий работала следственно-оперативная группа и представители прокуратуры. Сейчас ведется …
|
5 декабря 2018, 09:17
|
В Тольятти цех лакокрасочных изделий тушили 95 человек
|
5 декабря 2018, 08:42
|
Обрушились кровля и стена: при хлопке газа в Самарской области пострадали два человека
|
5 декабря 2018, 11:33