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Материалы по теме:

В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги

В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги

Стало известно, что во время реконструкции хоральной синагоги рабочие демонтировали крышу. Об этом сообщил в Твиттере один из обеспокоенных горожан 30 ноября. Врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко ответил, что ничего страшного 
3 декабря 2018, 11:53
«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что предпочел бы передвинуть следующий матч своей команды, который запланирован на 8 декабря, на стадионе «Самара Арена» на весну. Игра должна начаться в 13:30. По словам наставника футболистов, матчи в холодные дни лучше переносить, 
3 декабря 2018, 11:01
«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара

«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара

Вечером во дворе нескольких домов по улице Победы в областной столице произошло нападение на 34-летнего мужчину. Оказалось, что он поссорился с одним из посетителей местного бара.

Пьяные мужчины вышли «побеседовать» в ближайший двор. Во время потасовки один из них 
3 декабря 2018, 09:54
3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз

3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз

В понедельник, 3 декабря, в 14:13 по московскому времени с космодрома «Байконур» запланирован пуск пилотируемого корабля «Союз МС-11». В составе основного экипажа - космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и NASA Энн Макклейн. Это будет уже 
3 декабря 2018, 09:31
Жительница Сызрани попала в больницу после ДТП с Lada Vesta и Toyota Camry

Жительница Сызрани попала в больницу после ДТП с Lada Vesta и Toyota Camry

В воскресенье вечером, 2 декабря, на пересечении улиц Свердлова и Победы в Сызрани, у ТЦ «Универмаг» столкнулись Toyota Camry и Lada Vesta. У легковушки отечественного производства был поврежден правый бок, а у иномарки - от удара была разбита передняя часть. 
3 декабря 2018, 08:09
Летели лоб в лоб: в Самаре на Южном мосту разбились две иномарки

Летели лоб в лоб: в Самаре на Южном мосту разбились две иномарки

Вчера, 1 декабря, около 19:00 в Самаре произошло серьезное ДТП на Южном мосту. По предварительным данным, неподалеку от завода "Мягкая кровля" столкнулись «лоб в лоб» два легковых автомобиля. Девушка-водитель на автомобиле "Киа" не справилась с управлением и выехала на полосу 

2 декабря 2018, 03:59
25-летняя автоледи на делимобиле протаранила ограждение на Московском шоссе в Самаре

25-летняя автоледи на делимобиле протаранила ограждение на Московском шоссе в Самаре

ДТП произошло в ночь с 1 на 2 декабря. За рулем "Делимобиля" машины находилась 25-летняя девушка, которая ехала по Московскому шоссе от Ново-Вокзальной в сторону Жигулевской. Напротив дома №236 а по Московскому шоссе она вылетела на газон и врезалась в 
2 декабря 2018, 02:44
Тягач МАЗ устроил массовое ДТП сразу с 6 машинами на Демократической

Тягач МАЗ устроил массовое ДТП сразу с 6 машинами на Демократической

Вчера, 30 ноября, примерно в 18:40 в Самаре, в районе пересечения Демократической с Долинной, тягач МАЗ с экскаватором на платформе врезался в легковой автомобиль. Грузовик следовал в сторону Ташкентской. Легковушку от толчка отбросило на двигавшуюся впереди машину. А дальше сработал 

1 декабря 2018, 03:48
Иностранец узнал, что у него есть сын в Самаре благодаря долгу по алиментам

Иностранец узнал, что у него есть сын в Самаре благодаря долгу по алиментам

Необычная история произошла недавно в областной столице. В отделе судебных приставов Октябрьского района было возбуждено исполнительное производство в отношении  мужчины, отца семилетнего ребенка, который находится на попечении государства. По решению суда его  родитель должен был перечислять ребенку ¼ часть зарплаты, 
30 ноября 2018, 11:36
Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов

Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов

В Самарской области алиментщика отправили на обязательные работы. Житель региона долгое время не поддерживал своего ребенка финансово, и задолжал 12-летнему сыну 322 тысячи рублей. Судебные приставы много раз предупреждали мужчину об ответственности, которая ему грозит, если он и дальше будет 
29 ноября 2018, 05:15
В Самаре прошел финал конкурса школьных дебатов

В Самаре прошел финал конкурса школьных дебатов

В стенах Думы городского округа Самара прошел финал юбилейного, десятого конкурса школьных дебатов. Участниками интеллектуальных состязаний стали 200 старшеклассников, собранных в более, чем шесть десятков команд. По результатам проведения трех этапов в финал вышли четыре лучшие, которые и претендовали на 
29 ноября 2018, 08:05
В Самаре МП, которое поставляло продукты в школу №81, может стать недобросовестным поставщиком

В Самаре МП, которое поставляло продукты в школу №81, может стать недобросовестным поставщиком

Самарское муниципальное предприятие "Хлебосол" могут включить в реестр недобросовестных поставщиков, заявили в областном управлении ФАС. Речь идет о компании, которая поставляла продукты в 81-ю городскую школу, где отравились 15 человек. В том числе 14 детей. Теперь питанием школьников займется ООО 
28 ноября 2018, 08:48
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