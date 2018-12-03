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В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги
Стало известно, что во время реконструкции хоральной синагоги рабочие демонтировали крышу. Об этом сообщил в Твиттере один из обеспокоенных горожан 30 ноября. Врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко ответил, что ничего страшного …
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3 декабря 2018, 11:53
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«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов
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3 декабря 2018, 11:01
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«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара
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3 декабря 2018, 09:54
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3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз
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3 декабря 2018, 09:31
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Жительница Сызрани попала в больницу после ДТП с Lada Vesta и Toyota Camry
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3 декабря 2018, 08:09
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Летели лоб в лоб: в Самаре на Южном мосту разбились две иномарки
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2 декабря 2018, 03:59
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25-летняя автоледи на делимобиле протаранила ограждение на Московском шоссе в Самаре
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2 декабря 2018, 02:44
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Тягач МАЗ устроил массовое ДТП сразу с 6 машинами на Демократической
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1 декабря 2018, 03:48
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Иностранец узнал, что у него есть сын в Самаре благодаря долгу по алиментам
Необычная история произошла недавно в областной столице. В отделе судебных приставов Октябрьского района было возбуждено исполнительное производство в отношении мужчины, отца семилетнего ребенка, который находится на попечении государства. По решению суда его родитель должен был перечислять ребенку ¼ часть зарплаты, …
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30 ноября 2018, 11:36
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Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов
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29 ноября 2018, 05:15
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В Самаре прошел финал конкурса школьных дебатов
В стенах Думы городского округа Самара прошел финал юбилейного, десятого конкурса школьных дебатов. Участниками интеллектуальных состязаний стали 200 старшеклассников, собранных в более, чем шесть десятков команд. По результатам проведения трех этапов в финал вышли четыре лучшие, которые и претендовали на …
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29 ноября 2018, 08:05
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В Самаре МП, которое поставляло продукты в школу №81, может стать недобросовестным поставщиком
Самарское муниципальное предприятие "Хлебосол" могут включить в реестр недобросовестных поставщиков, заявили в областном управлении ФАС. Речь идет о компании, которая поставляла продукты в 81-ю городскую школу, где отравились 15 человек. В том числе 14 детей. Теперь питанием школьников займется ООО …
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28 ноября 2018, 08:48