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Эксклюзив: интервью жены арестованного экс-главы СОФЖИ и управления капстроительства губернии Реналя Мязитова
В одном из громких уголовных дел последнего времени, возбужденных в Самарской области, в ближайшее время могут появиться новые факты. Речь идет о злоупотреблении полномочиями экс-руководителя СОФЖИ и управления капстроительства 63-го региона Реналя Мязитова. Напомним, чиновника заключили под стражу 18 октября …
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30 ноября 2018, 10:45
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В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы
Известный российский журналист Андрей Караулов поведал в "Фейсбуке", что дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы в конкурсе "Великие имена России". "Позвонила Наталья Сергеевна Королёва, замечательный врач и литератор. Автор трехтомника о своём великом отце, - пишет автор. - …
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30 ноября 2018, 05:20
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Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта
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30 ноября 2018, 04:40
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«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери
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30 ноября 2018, 03:15
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Верховный суд разрешил отнимать единственное жилье у россиян
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27 ноября 2018, 10:17
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В России банки будут наказывать за «развод» клиентов на допуслуги
В России за последний год почти в 2 раза увеличилось число случаев нарушений прав граждан при получении услуг в кредитных учреждениях. Чаще всего, по информации Банка России, жертвами становятся клиенты, которые хотят разместить денежные средства на депозите. Недобросовестные банковские консультанты …
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9 октября 2018, 09:49
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Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам
С 26 сентября российские банки начали требовать от клиентов подтверждения «сомнительных» платежей. Вступили в силу соответствующие поправки в закон о банковской деятельности. Согласно документу, финансовые организации обязаны блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до …
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27 сентября 2018, 08:35
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Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода
Уже через месяц Госдума планирует принять закон, который ограничит уровень максимальной долговой нагрузки россиян. Считается, что на погашение своих займов человек может тратить не более половины от дохода, иначе начинаются проблемы с выплатами. Поэтому микрофинансовым организациям хотят запретить давать в …
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11 сентября 2018, 10:40
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"Автовазбанк" требует более 3 млрд рублей у фабрики "Красная Заря"
Тольяттинский "Автовазбанк" попытается обанкротить кондитерскую фабрику "Красная Заря" из города Иваново. Сумма требований - 3 млрд 108 млн рублей. Соответствующий иск принял к производству арбитражный суд Ивановской области.
Слушание по делу назначено на 27 августа. Согласно картотеке арбитражных дел, фабрика к …
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13 июля 2018, 05:26
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Приключения «Гиппократа»: самарский производитель настоек избежал банкротства
Федеральной налоговой службе не удалось обанкротить самарское предприятие «Гиппократ» - одно из крупнейших в России производителей по выпуску спиртовых настоек. Областной арбитражный суд отказался вводить процедуру наблюдения в отношении компании и прекратил производство по делу. Иск о несостоятельности «Гиппократа» налоговики …
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6 июня 2018, 01:28
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Суд признал Алексея Титова банкротом
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа признал банкротом Алексея Титова. Речь идет о бывшем бенефициаре самарского банка «Солидарность», сыне экс-губернатора региона Константина Титова. С иском о введении процедуры несостоятельности в отношении Титова-младшего обратился известный самарский бизнесмен Сергей Ракитин. Он потребовал вернуть …
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31 мая 2018, 11:42
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Суд прекратил производство по делу о банкротстве экс-директора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова
Самарский областной Арбитражный суд прекратил производство по делу о несостоятельности экс-гендиректора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова. Такое сообщение появилось на портале федерального реестра сведений о банкротстве. Причины пока не уточняются. Напомним, банкротом Кулаков был признан в ноябре прошлого года. В отношении него …
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30 мая 2018, 03:15