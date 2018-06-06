Федеральной налоговой службе не удалось обанкротить самарское предприятие «Гиппократ» - одно из крупнейших в России производителей по выпуску спиртовых настоек. Областной арбитражный суд отказался вводить процедуру наблюдения в отношении компании и прекратил производство по делу. Иск о несостоятельности «Гиппократа» налоговики подали в декабре прошлого года. Размер требований - более 114 миллионов рублей. По версии заявителя, долг образовался из-за недоимок по НДС и налога на прибыль. Как сказано в определении суда, ответчик полностью погасил задолженность. Производство «Гиппократа» находится в поселке Мулловка Ульяновской области. По данным СМИ, фирму контролирует известный самарский бизнесмен Дмитрий Островский, а также его ближайшие родственники. Массовые проверки в отрасли начались после трагедии в Иркутске в конце 2016 года, когда 78 человек скончались в результате отравления спиртосодержащей жидкостью - концентратом для принятия ванн «Боярышник».
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