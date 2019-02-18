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Материалы по теме:

В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград 
18 февраля 2019, 07:15
В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

В понедельник, 18 февраля, было временно закрыто движение для автотранспорта на 869 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области. Ограничение действует с 14:30. Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», спецслужбы устраняют последствия ДТП с участием фуры.
 
18 февраля 2019, 05:17
Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре

Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре

Следователи выясняют причины гибели молодого человека, который упал с 24-этажного здания дома по улице Гастелло, 22А. Сейчас стартовала доследственная проверка. Тело парня нашли около высотки в воскресенье, 17 февраля, и сразу же вызвали «скорую помощь». Свидетели ЧП рассказали в 
18 февраля 2019, 04:59
В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега

В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега

Стало известно о еще одной жертве схода снега в Самарской области в эти выходные. 16 февраля в поселке Львовка Шигонского района с крыши частного дома на женщину свалилась глыба снега. По словам первого заместителя главы Шигонского района Сергея Строева, днем 
18 февраля 2019, 04:25
Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке

Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке

Необычная криминальная история произошла в Сызрани: местная жительница пожаловалась в полицию на родственника и рассказала, что он хранит коноплю. Она пояснила, что поссорилась со 47-летним свекром на бытовой почве. Пока стражи порядка собирали материал по делу, она посетовала на постоянное 
18 февраля 2019, 01:10
Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца

Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца

В воскресенье, 17 февраля, Самарский районный суд выбрал меру пресечения для бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Подозреваемый в мошенничестве топ-менеджер арестован на два месяца — до 13 апреля, на время расследования уголовного 
18 февраля 2019, 10:26
Топ-менеджер за решеткой. В чем подозревается один из экс-руководителей самарского РКЦ «Прогресс»?

Топ-менеджер за решеткой. В чем подозревается один из экс-руководителей самарского РКЦ «Прогресс»?

В Самарском районном суде стартовал новый громкий процесс. Бывший первый заместитель генерального директора РКЦ «Прогресс» Константин Наумов подозревается в мошенничестве. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. И это уже не первое уголовное дело в отношении топ-менеджеров предприятия. В 
15 февраля 2019, 05:45
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Как рассказали представители Самарской таможни, ему пришел пакет от неустановленного лица из Казахстана. Молодой человек лично получил посылку в одном из почтовых отделений, а затем ее изъяли. Эксперты установили, что 
15 февраля 2019, 04:53
Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем

Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм предстанет перед судом. В ноябре прошлого года один из прохожих заснял, как знаменитость разговаривает по мобильнику во время управления автомобилем. Он известил о нарушении полицию, а позже факт подтвердили материалы с дорожных 
15 февраля 2019, 03:34
Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа

Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа

Бывший  заместитель гендиректора ЦСКБ "Прогресс" Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа.

Сегодня Самарский районный суд должен был выбрать ему меру пресечения, но отложил это решение до воскресенья, 17 февраля. 

Его задержали накануне по подозрению в мошенничестве, у него дома прошли обыски. По версии 

14 февраля 2019, 06:12
Задержан еще один бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс»

Задержан еще один бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс»

Стало известно, что правоохранители задержали еще одного бывшего топ-менеджера самарского РКЦ «Прогресс». В поле зрения силовиков попал прежний первый заместитель генерального директора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константин Наумов. Мужчина задержан, а накануне у него дома произвели обыск.
Возбуждено 
14 февраля 2019, 02:32
В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Автозаводский районный суд Тольятти передали для рассмотрения дело в отношении двух парней, которые попались на грабеже. По версии следствия, в начале августа прошлого года они приехали на автомобиле на охраняемую территорию Вагонного ремонтного депо Тольятти. Подозреваемые демонтировали механический редуктор 
14 февраля 2019, 12:14
Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях

Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях

В Октябрьске вступил в силу приговор в отношении 23-летнего парня, которого обвиняли в убийстве. Во время судебного процесса мужчина рассказал, что в декабре 2017 года он ударил 35-летнего приятеля - тот провинился, рассказав при спящих детях анекдот. Пострадавший пошел в 
14 февраля 2019, 11:45
В Самаре ищут жертв опытного карманника

В Самаре ищут жертв опытного карманника

Полицейские ищут жертв задержанного карманника. Как сообщили в региональном ГУ МВД, по подозрению в карманной краже силовики задержали 34-летнего мужчину, который уже несколько раз представал перед судом за подобные преступления. Приметы задержанного: мужчина, на вид 30-40 лет, рост 175-178 см, 
13 февраля 2019, 10:28
Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей

Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей

В областной столице перед судом предстанет 40-летняя женщина. Ее подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, а также в приобретении и хранении запрещенных веществ. По версии следствия, 12 сентября прошлого года она купила у своего знакомого 105 упаковок 
13 февраля 2019, 09:50
Самарский пенсионер прятал в своем джипе более 800 граммов героина

Самарский пенсионер прятал в своем джипе более 800 граммов героина

В областной столице завели уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». По версии силовиков, пенсионер решил попробовать себя в наркобизнесе - его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. 
7 февраля 2019, 08:46
В Самарской области задержали иностранца с 25 кг героина

В Самарской области задержали иностранца с 25 кг героина

Сотрудники УФСБ России по Самарской области вычислили канал поставок крупных партий наркотиков, организованный членами транснационального преступного сообщества. Запрещенные вещества поступали из одной из республик Средней Азии. Силовикам удалось задержать члена преступного сообщества, 34-летнего гражданина другого государства, который перевозил героин транзитом 
9 января 2019, 09:13
В Сызрани женщина-маляр прятала героин в сапоге

В Сызрани женщина-маляр прятала героин в сапоге

Суд Сызрани вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в покупке наркотиков. Девушка работала маляром и никогда не имела проблем с законом. Однако она купила за 500 рублей героин массой 0,66 грамма. Пакетик с запрещенным веществом она спрятала в сапог, надетый 
20 июля 2018, 10:28
Пакет с героином нашли полицейские у жителя Сызрани

Пакет с героином нашли полицейские у жителя Сызрани

Некоторое время назад в сызранскую полицию поступило сообщение о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. 50-летнего мужчину задержали около одного из домов на улице Майской. При себе у него был обнаружен сверток с белым порошком. 

2 апреля 2018, 09:38
Самарец насмерть сбил 15-летнюю девочку на трассе под Уфой

Самарец насмерть сбил 15-летнюю девочку на трассе под Уфой

Вчера, 16 декабря, около 7 часов вечера в Уфимском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Под колесами автомашины «Рено Дастер» погибла 15-летняя девочка. Об этом в своем блоге сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.
17 декабря 2017, 04:16
Последняя съемка: В Уфе подросток погиб во время селфи на крыше поезда

Последняя съемка: В Уфе подросток погиб во время селфи на крыше поезда

17-летний экстремал скончался на месте.
8 сентября 2017, 05:24
Странные кадры из Уфы: Мужчина повис на перилах балкона 9-го этажа

Странные кадры из Уфы: Мужчина повис на перилах балкона 9-го этажа

В башкирской столице мужчина повис на лоджии девятого этажа. Кадры этого инцидента разместил в социальной сети жилец противоположного дома, снявший происходящее со своего балкона.
Очевидец запечатлел, как мужчина перелезает через перила лоджии дома № 80 по улице Цюрупы. Когда трагический 

13 июля 2017, 02:19
Огненный рейс: В Уфе сегодня полностью сгорел пассажирский «ПАЗ», есть фото

Огненный рейс: В Уфе сегодня полностью сгорел пассажирский «ПАЗ», есть фото

Сегодня утром в башкирской столице случилось чрезвычайное происшествие – воспламенился пассажирский автобус "ПАЗ". Это произошло рядом с торговым центром "Парус".
Десятки горожан стали свидетелями сильного пожара, вскоре после которого снимки с места происшествия появились в социальных сетях. Все случилось прямо 

27 апреля 2017, 03:41
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