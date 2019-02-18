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В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости
В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград …
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18 февраля 2019, 07:15
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В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»
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18 февраля 2019, 05:17
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Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре
Следователи выясняют причины гибели молодого человека, который упал с 24-этажного здания дома по улице Гастелло, 22А. Сейчас стартовала доследственная проверка. Тело парня нашли около высотки в воскресенье, 17 февраля, и сразу же вызвали «скорую помощь». Свидетели ЧП рассказали в …
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18 февраля 2019, 04:59
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В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега
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18 февраля 2019, 04:25
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Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке
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18 февраля 2019, 01:10
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Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца
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18 февраля 2019, 10:26
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Топ-менеджер за решеткой. В чем подозревается один из экс-руководителей самарского РКЦ «Прогресс»?
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15 февраля 2019, 05:45
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны
В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Как рассказали представители Самарской таможни, ему пришел пакет от неустановленного лица из Казахстана. Молодой человек лично получил посылку в одном из почтовых отделений, а затем ее изъяли. Эксперты установили, что …
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15 февраля 2019, 04:53
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Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем
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15 февраля 2019, 03:34
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Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа
Бывший заместитель гендиректора ЦСКБ "Прогресс" Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа.
Сегодня Самарский районный суд должен был выбрать ему меру пресечения, но отложил это решение до воскресенья, 17 февраля.
Его задержали накануне по подозрению в мошенничестве, у него дома прошли обыски. По версии …
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14 февраля 2019, 06:12
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Задержан еще один бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс»
Стало известно, что правоохранители задержали еще одного бывшего топ-менеджера самарского РКЦ «Прогресс». В поле зрения силовиков попал прежний первый заместитель генерального директора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константин Наумов. Мужчина задержан, а накануне у него дома произвели обыск.
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14 февраля 2019, 02:32
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В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана
В Автозаводский районный суд Тольятти передали для рассмотрения дело в отношении двух парней, которые попались на грабеже. По версии следствия, в начале августа прошлого года они приехали на автомобиле на охраняемую территорию Вагонного ремонтного депо Тольятти. Подозреваемые демонтировали механический редуктор …
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14 февраля 2019, 12:14
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Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях
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14 февраля 2019, 11:45
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В Самаре ищут жертв опытного карманника
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13 февраля 2019, 10:28
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Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей
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13 февраля 2019, 09:50
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Самарский пенсионер прятал в своем джипе более 800 граммов героина
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7 февраля 2019, 08:46
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В Самарской области задержали иностранца с 25 кг героина
Сотрудники УФСБ России по Самарской области вычислили канал поставок крупных партий наркотиков, организованный членами транснационального преступного сообщества. Запрещенные вещества поступали из одной из республик Средней Азии. Силовикам удалось задержать члена преступного сообщества, 34-летнего гражданина другого государства, который перевозил героин транзитом …
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9 января 2019, 09:13
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В Сызрани женщина-маляр прятала героин в сапоге
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20 июля 2018, 10:28
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Пакет с героином нашли полицейские у жителя Сызрани
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2 апреля 2018, 09:38
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Самарец насмерть сбил 15-летнюю девочку на трассе под Уфой
Вчера, 16 декабря, около 7 часов вечера в Уфимском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Под колесами автомашины «Рено Дастер» погибла 15-летняя девочка. Об этом в своем блоге сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.
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17 декабря 2017, 04:16
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Последняя съемка: В Уфе подросток погиб во время селфи на крыше поезда
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8 сентября 2017, 05:24
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Странные кадры из Уфы: Мужчина повис на перилах балкона 9-го этажа
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13 июля 2017, 02:19
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Огненный рейс: В Уфе сегодня полностью сгорел пассажирский «ПАЗ», есть фото
Сегодня утром в башкирской столице случилось чрезвычайное происшествие – воспламенился пассажирский автобус "ПАЗ". Это произошло рядом с торговым центром "Парус".
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27 апреля 2017, 03:41
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