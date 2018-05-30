Самарский областной Арбитражный суд прекратил производство по делу о несостоятельности экс-гендиректора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова. Такое сообщение появилось на портале федерального реестра сведений о банкротстве. Причины пока не уточняются. Напомним, банкротом Кулаков был признан в ноябре прошлого года. В отношении него инициировали процедуру реструктуризации долгов. В списке кредиторов фигурирует сам «Авиаагрегат». Размер требований - 57 миллионов рублей. На заводе задолженность объясняют убытками, причиненными действиями бывшего руководителя по отчуждению 17 зданий по заниженной цене. Данный факт лег в основу уголовного дела в отношении Кулакова, по которому в 2015-м он был признан виновным и приговорен к 2-м годам колонии. Впрочем, вскоре Кулаков вышел по УДО. Судебным приставам на сегодняшний день удалось найти активы только на 16 миллионов Арбитраж наложил арест на четырехкомнатную квартиру менеджера, дачу, 11 миллионов рублей на счетах в банке, а также на акции «Авиаагрегата», принадлежащие Алле Окуневой, дочери Кулакова. Ценные бумаги были получены в дар от отца.
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11 сентября 2017, 03:45
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Арбитражный суд Самарской области признал бывшего гендиректора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова финансово несостоятельным и открыл в отношении него процедуру реструктуризации долгов. В реестр кредиторов включено само предприятие, которое и инициировало банкротство. Размер требований - 57 млн рублей. На заводе задолженность объясняют убытками, …
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