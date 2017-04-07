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Материалы по теме:

«Самара-Авто» одержала вторую победу над налоговой службой по Кировскому району Самары

«Самара-Авто» одержала вторую победу над налоговой службой по Кировскому району Самары

Компания «Самара-Авто» одержала вторую победу над инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Как уже сообщала «ТЕРРА», фискальное ведомство обжаловало в 11-м апелляционном арбитражном суде решение арбитражного суда Самарской области. Предприниматели просили областной арбитраж признать недействительным решение ФНС о 

6 апреля 2017, 04:33
Самарского экс-сенатора Андрея Ищука снова банкротят

Самарского экс-сенатора Андрея Ищука снова банкротят

В региональный арбитраж снова поступило заявление о банкротстве известного самарского бизнесмена, бывшего сенатора Андрея Ищука. С иском повторно обратился некий гражданин Дмитрий Вольнов. Первый раз он подавал заявление 15 марта, но уже 23 числа его отозвал. Данные о сумме долга 

6 апреля 2017, 11:40
История Самарского дома печати подошла к концу

История Самарского дома печати подошла к концу

Банкротство «Самарского дома печати», начавшееся еще в 2009 году, может завершиться через месяц, говорится в сообщении на сайте областного арбитража. Такое решение принято для исполнения всех необходимых ликвидационных процедур. С соответствующим ходатайством в суд обратился конкурсный управляющий организации. В материалах 

31 марта 2017, 01:17
В Самаре экс-помощницу судьи лишили свободы за мошенничество

В Самаре экс-помощницу судьи лишили свободы за мошенничество

В Самаре вступил в законную силу приговор, вынесенный в отношении помощника судьи Кировского района Алины Калачевой. Год назад сотрудники самарского управления ФСБ заподозрили женщину в том, что она предлагала за материальное вознаграждение смягчение приговора и даже оправдание по уголовным делам. 

31 марта 2017, 12:11
В Самаре экс-президента ВКБ Владимира Чекмарева признали банкротом

В Самаре экс-президента ВКБ Владимира Чекмарева признали банкротом

Самарский областной арбитражный суд признал банкротом Владимира Чекмарева – экс-президента Волго-Камского банка (ВКБ). С иском о банкротстве обратились налоговики из Ленинского района Самары. Чекмарев задолжал за землю, транспорт и имущество.
В отношении бизнесмена открыто конкурсное производство, эти сведения есть в 

30 марта 2017, 11:59
В Самаре экс-президент клуба «Крылья Советов» признан банкротом

В Самаре экс-президент клуба «Крылья Советов» признан банкротом

Самарский областной арбитражный суд признал банкротом Виктора Развеева - бывшего акционера банка «Приоритет» и экс-президента футбольного клуба «Крылья Советов». Такое решение было принято на основании заявления самого Развеева. Согласно материалам дела, в отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества сроком на 

28 марта 2017, 01:53
Бывшему директору завода

Бывшему директору завода "Авиаагрегат" сократили срок наказания в 2 раза

Сегодня Самарский областной суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор совладельцу и бывшему директору завода "Авиаагрегат" Геннадию Кулакову. Напомним, в ноябре 2015 года его приговорили к двум годам лишения свободы за растрату и злоупотребление служебными полномочиями.
Согласно материалам дела, в 2008 

19 января 2017, 03:27
В перевооружение самарского «Авиаагрегата» вложат 1 млрд рублей

В перевооружение самарского «Авиаагрегата» вложат 1 млрд рублей

Самарский завод «Авиаагрегат» продолжает техперевооружение в рамках федеральной целевой программы. По планам холдинга «Технодинамика», в который входит предприятие, до конца 2018 года объем инвестиций в акционерное общество на эти цели составит 1 миллиард рублей. Сейчас в эксплуатацию введен хонинговальный станок 

25 августа 2016, 03:59

"Авиаагрегат" увеличил выручку до 1 млрд рублей

ОАО "Авиаагрегат" в первом полугодии увеличило выручку на 66% по сравнению с показателями 2015-го до 1 миллиарда 113 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении холдинга "Технодинамика", куда входит самарское предприятие.
Его валовая прибыль выросла более чем вдвое с 211 

10 августа 2016, 01:59
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На "Авиаагрегате" наведут порядок за 35,5 млн рублей

АО "Авиаагрегат" готово тратить на наведение порядка в своих помещениях по 12 миллионов рублей ежегодно. На портале госзакупок появился тендер на оказание услуг по комплексной стационарной внутренней ежедневной уборке.
Победитель торгов должен будет предоставить для этого не менее 40 уборщиц, 

20 июля 2016, 03:12
Самарская прокуратура требует отправить акционера

Самарская прокуратура требует отправить акционера "Авиаагрегата" Геннадия Кулакова за решетку

В Самарском районном суде состоялись прения по делу Геннадия Кулакова - акционера и бывшего директора завода "Авиаагрегат". Как уже сообщала "ТЕРРА", его обвиняют в злоупотреблении полномочиями на посту руководителя компании, а также в присвоении и растрате.
Согласно материалам дела, он 
13 октября 2015, 08:42
Экс-директор завода

Экс-директор завода "Авиаагрегат" Геннадий Кулаков прокомментировал уголовное дело

Сегодня, 16 июля, в Самарском районном суде состоялось первое заседание по делу в отношении Геннадия Кулакова, которого обвиняют в злоупотреблениях полномочиями на посту гендиректора предприятия, а также присвоении и растрате. По версии следствия, в 2008 году топ-менеджер продал за 4,5 
16 июля 2015, 07:58
В Самарском районном суде состоялось заседание по делу бывшего гендиректора ОАО «Авиаагрегат»

В Самарском районном суде состоялось заседание по делу бывшего гендиректора ОАО «Авиаагрегат»

Сегодня, 16 июля, Самарский районный суд вновь приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего гендиректора ОАО "Авиаагрегат" Геннадия Кулакова. 
 
16 июля 2015, 05:01
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