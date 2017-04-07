Самарский завод «Авиаагрегат» обратился в областной Арбитражный суд с заявлением о банкротстве экс-гендиректора предприятия Геннадия Кулакова. Сведения о сумме иска в материалах дела отсутствуют. По данным СМИ, задолженность Кулакова перед компанией превышает 57 млн рублей. Напомним, он покинул пост руководителя «Авиаагрегата» в 2011 году, в 2012-м в отношении него возбудили уголовное дело. По версии следствия, в мае 2008-го мужчина заключил сделки по продаже 17 зданий, входящих в имущественный комплекс завода, по цене почти в 10 раз ниже рыночной. В 2015-м суд признал менеджера виновным по статьям УК «Злоупотребление полномочиями» и «Присвоение или растрата». Приговорили к 2-м годам колонии общего режима. В январе этого года Кулаков вышел на свободу условно-досрочно.
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10 августа 2016, 01:59
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20 июля 2016, 03:12
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13 октября 2015, 08:42
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Экс-директор завода "Авиаагрегат" Геннадий Кулаков прокомментировал уголовное дело
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16 июля 2015, 07:58
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16 июля 2015, 05:01