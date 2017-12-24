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Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено
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22 декабря 2017, 08:05
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Село Рождествено оказалось в блокаде
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22 декабря 2017, 05:40
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На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака
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21 декабря 2017, 09:39
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В Самаре от берега оторвало пристань «Октябрьский спуск»
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20 декабря 2017, 05:05
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В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»
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19 декабря 2017, 03:12
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Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы
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19 декабря 2017, 11:32
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Сократилось число рейсов парома «Самара - Рождествено»
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10 сентября 2013, 12:34
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Паром "Самара - Рождествено" не вмещает всех желающих
Единственный паром, курсирующий через Волгу по маршруту "Самара - Рождествено", не вмещает всех желающих. Работники Самарского речного пассажирского предприятия, которому принадлежит паром «Окский», говорят, что делают все возможное. О планах приобретения новых судов они ничего не слышали.
Анатолий Кораков, шкипер:
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21 августа 2013, 10:25
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Открытие ледовой переправы Самара - Рождествено отложено
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21 декабря 2012, 02:35