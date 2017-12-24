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Материалы по теме:

Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Между тем по оценке минтранса в 2017 году на дотации и поддержку транспортной отрасли в Самарской области предусмотрено свыше 1,7 млрд рублей. 

22 декабря 2017, 08:05
Село Рождествено оказалось в блокаде

Село Рождествено оказалось в блокаде

Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Переправа через реку заблокирована уже четыре дня. Движению мешают ледяные торосы.

«В теплое время года для всех это даже больше удовольствие - прогулка 

22 декабря 2017, 05:40
На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

В среду, 20 декабря, спасатели Самарской области получили сообщение о ЧП на Волге. Под Тольятти пожилой рыбак провалился в промоину и вмерз в лед. Инцидент произошел напротив поселка Луначарский в Ставропольском районе. Сообщение об этом поступило в ПСО Тольятти в 

21 декабря 2017, 09:39
В Самаре от берега оторвало пристань «Октябрьский спуск»

В Самаре от берега оторвало пристань «Октябрьский спуск»

Пристань «Октябрьский спуск», расположенная на улице лейтенанта Шмидта в Самаре, чуть было не отправилась в свободное плавание по Волге. Около трех часов дня в ТРК «ТЕРРА» обратились телезрители, которые сообщили, что дебаркадер, к которому в период навигации швартуется паром, оторвался 
20 декабря 2017, 05:05
В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»

В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»

В Интернете опубликовано видео с паромом, застрявшим во льдах на Волге у Самары. Согласно комментарию автора ролика, инцидент произошел в районе Струковского сада.

«Паром «Окский 35» замёрз на Волге и встал напротив Струковского парка», - сообщил видеоблогер GadgetMan.
19 декабря 2017, 03:12
Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы

Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы

В Самаре навигация по Волге закрыта. С 19 декабря не работает пассажирская и грузовая переправа. В понедельник, 18 декабря,  последнее судно – теплоход «ОМ» из Рождествено не смог самостоятельно прибыть на речной вокзал Самары из-за обледенения Волги. Пришлось вызывать буксир. 
19 декабря 2017, 11:32
Сократилось число рейсов парома «Самара - Рождествено»

Сократилось число рейсов парома «Самара - Рождествено»

Количество рейсов единственного парома по маршруту «Самара - Рождествено» сокращено перевозчиком. Раньше судно ходило через Волгу четыре раза в будние дни и пять раз в выходные. Теперь число рейсов уменьшилось до трех. Дополнительно паром пускают вечером в пятницу и в 

10 сентября 2013, 12:34
Паром

Паром "Самара - Рождествено" не вмещает всех желающих

Единственный паром, курсирующий через Волгу по маршруту "Самара - Рождествено", не вмещает всех желающих. Работники Самарского речного пассажирского предприятия, которому принадлежит паром «Окский», говорят, что делают все возможное. О планах приобретения новых судов они ничего не слышали.

Анатолий Кораков, шкипер:
21 августа 2013, 10:25
Открытие ледовой переправы Самара - Рождествено отложено

Открытие ледовой переправы Самара - Рождествено отложено

Открытие регулярной переправы судами на воздушной подушке от Самары до села Рождествено, запланированное на 21 декабря, перенесено на более поздний срок. Причина - Волга еще не замерзла и на ней остались полыньи. Добраться до Самары и обратно жители поселка могут 

21 декабря 2012, 02:35
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