Выходить на лед региональных рек и озер уже небезопасно, предупреждает региональное управление МЧС. Особенно это касается побережья Волги, где толщина льда еще составляет 50 сантиметров, но после того, как 21 марта Жигулевская ГЭС увеличит объем сбросов воды , ледовый покров начнет разрушаться, и будут образовываться промоины. В первую очередь они появятся в районе Волжского района, Самары и Новокуйбышевска.
При этом сами реки начнут вскрываться в начале апреля,примерно на неделю позже привычного срока, когда столбик термометра уже начнет показывать "+". Будьте осторожны.
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