Ученые: пляжные пески кишат опасными бактериями Американские ученые после проведенного исследования выяснили, что вода в реках и морях, где мы купаемся, хоть и содержит вредные бактерии, но в пляжном песке их намного больше.



Исследователями были изучены Гавайские острова – пляж и вода рядом с ним. …