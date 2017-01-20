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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 19 января 2017г 
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Материалы по теме:

Российские ученые предложили культурное наследие хранить на Луне

Российские ученые предложили культурное наследие хранить на Луне

Специалисты из МИФИ и Института астрономии Российской Академии наук выступили с предложением хранить мировое культурное наследие на Луне. Ученые убеждены, что естественный спутник нашей планеты сможет оказаться очень хорошим музеем.
По словам представителей научного сообщества, держать всевозможные артефакты, предметы, представляющие 

20 января 2017, 01:42
Ученые рассказали, почему тренировки в спортзале не помогают похудеть

Ученые рассказали, почему тренировки в спортзале не помогают похудеть

Ученые из Соединенных Штатов выяснили, что занятия спортом не всегда оказываются полезными для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Серию экспериментов на лабораторных грызунах провели сотрудники Национального института здоровья.
Как оказалось, при повышенной физической активности в середине дня подопытные мыши 

20 января 2017, 01:16
Земле предрекают катастрофическое повышение уровня Мирового океана

Земле предрекают катастрофическое повышение уровня Мирового океана

Ирландские и американские ученые в самое ближайшее время прогнозируют катастрофическое увеличение уровня воды в Мировом океане. По словам экспертов, потепление океана автоматически повлечет за собой потоп. Об этом рассказывается на страницах авторитетного издания Science.
Ученые говорят, что температура поверхности Мирового 

20 января 2017, 10:09
Российские ученые построят орбитальную солнечную электростанцию

Российские ученые построят орбитальную солнечную электростанцию

Ученые из России намерены построить космическую солнечную электростанцию на земной орбите. Об этом сообщается в докладе сотрудников научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.
По словам специалистов, этот путь получения энергии окажется самым перспективным и дешевым. «Космическая техника способна решить проблемы энергообеспечения землян 

20 января 2017, 09:38
Ученые установили, когда на Земле появилась любовь

Ученые установили, когда на Земле появилась любовь

Чувство любви мужчины к женщине могло появиться вследствие инстинкта, заставляющего отца защищать своих детей. Такое умозаключение сделали ученые, исследовавшие поведение обезьян и дельфинов.
В процессе экспериментов было проанализировано поведение млекопитающих, которые по умственным способностям наиболее близки к людям. Из специфики 

20 января 2017, 09:35
Ученые назвали страны с самыми лучшими условиями для жизни в будущем

Ученые назвали страны с самыми лучшими условиями для жизни в будущем

Ученые из Соединенных Штатов перечислили регионы и государства нашей планеты, где вследствие глобального потепления возникнут самые благоприятные условия для жизни человека. Кроме того, американские геофизики назвали страны, где климат резко испортится.
Результаты этих исследований появились в журнале Climatic Change. По 

19 января 2017, 05:32
По Самаре гуляла обезьяна

По Самаре гуляла обезьяна

В один из цветочных магазинов Самары забежала обезьяна. Животное вело себя вполне прилично, поэтому продавцы накормили его и оставили переночевать. Видео инцидента, снятое в салоне, попало в Интернет. Хозяин примата уже нашелся, сообщил пользователь, опубликовавший ролик.

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19 января 2017, 08:31
Ученые научились превращать грызунов в агрессивных зомби-убийц

Ученые научились превращать грызунов в агрессивных зомби-убийц

Международная группа ученых-нейрофизиологов осуществила ряд экспериментов над лабораторными грызунами и нашла у них в мозге два уникальных набора нейронов. При их активировании из обычных мышей животные превращаются в суперагрессивных хищников, способных с легкостью атаковать и преследовать практически любое живое существо.

13 января 2017, 07:55
Ученые определили таинственную «серую зону» животного мира

Ученые определили таинственную «серую зону» животного мира

Западные ученые опубликовали в журнале PLOS Biology итоги исследования "серой зоны" животного мира. Так называют зону, где определяется видообразование при скрещивании либо обмене генами.
Ученые осуществили наблюдение за 61 парой различных животных и определили, что те представители разных видов, у 

28 декабря 2016, 01:17
В самарском дворе видели лису, есть фото

В самарском дворе видели лису, есть фото

Самарец видел живую лису в одном из дворов 15-го микрорайона. Очевидец снял животное и опубликовал фото в социальной сети.

«Лес вырубают в окрестностях, вот звери и мечутся - то кабаны, то лисы», - прокомментировал один из пользователей.

«Здоровая 
26 декабря 2016, 12:33
Лошадей научили общаться с людьми знаками

Лошадей научили общаться с людьми знаками

Ученые из Норвегии научили лошадей общаться с человеком. Обмен информацией осуществляется при помощи знаков.
Специалисты в процессе своей работы провели уникальный эксперимент. Они придумали 3 простых знака: вертикальный, горизонтальный и «нулевой». Первый означал, что лошади холодно, и ее нужно укрыть. 

22 сентября 2016, 11:42
Ученые определили, когда наиболее опасны вирусы

Ученые определили, когда наиболее опасны вирусы

Британские ученые выяснили, в какое время суток наиболее опасны вирусы. Оказалось, что утром организм человека более уязвим к инфекциям. О результатах исследования сообщает журнал PNAS.
Научные сотрудники Кембриджского университета обнаружили, что вирусы являются в несколько раз опаснее для организма, если 

11 сентября 2016, 08:53
Под Петербургом в конюшне заживо сгорели 13 лошадей и их хозяин

Под Петербургом в конюшне заживо сгорели 13 лошадей и их хозяин

Пожар в городе Отрадный Ленинградской области стал причиной смерти 66-летнего мужчины и 13 его лошадей. Чрезвычайное происшествие случилось в конном клубе «Тигода».
Когда огонь стал распространяться, хозяин по имени Виктор бросился спасать животных. Сделать это он не смог, а тем 

5 июля 2016, 05:01
Психологи: Лошади могут читать эмоции человека

Психологи: Лошади могут читать эмоции человека

Одно из последних исследований позволяет утверждать, что лошади способны различать мрачные и счастливые лица людей, читать мимику человека. Как отмечается, эксперименты такого рода, после которых был сделан однозначный вывод, проводились впервые. Об этом заявили психологи из Университета Сассекса. Они в 
10 февраля 2016, 03:38
Полиция Самары арендует 6 лошадей за 1,6 млн рублей

Полиция Самары арендует 6 лошадей за 1,6 млн рублей

Управление Министерства внутренних дел по Самаре объявило тендер на аренду лошадей для несения патрульно-постовой службы на улицах города. Цена контракта - 1 млн 600 тысяч рублей. Всего необходимо 6 животных. Согласно техзаданию на сайте госзакупок, для патрулирования нужны здоровые лошади 
1 февраля 2016, 04:38
Ученые: пляжные пески кишат опасными бактериями

Ученые: пляжные пески кишат опасными бактериями

Американские ученые после проведенного исследования выяснили, что вода в реках и морях, где мы купаемся, хоть и содержит вредные бактерии, но в пляжном песке их намного больше.

Исследователями были изучены Гавайские острова – пляж и вода рядом с ним. 
21 июля 2015, 02:42
Стоячая работа не менее опасна сидячей работы, считают учёные

Стоячая работа не менее опасна сидячей работы, считают учёные

Постоянное стояние на ногах так же опасно, как и долговременное сидение, выяснили зарубежные исследователи. Уже общеизвестно, что сидячий образ жизни чреват ожирением, остеохондрозом, болезнями сердечно-сосудистой системы и другими тяжелыми недугами. Однако и долгие периоды стоячей работы вредны – в будущем 
17 июля 2015, 12:18
Ученые: продукты в упаковке вызывают мутации плода и могут быть причиной рака

Ученые: продукты в упаковке вызывают мутации плода и могут быть причиной рака

Канадские ученые доказали, что упаковка продуктов в своем составе имеет опасные вещества, которые потом попадают в кровь человека. Самой опасной признана еда, которую требуется разогревать в микроволновке.

Как показали исследования, вещества, из которых состоит обертка полуфабрикатов, были найдены в 
2 июля 2015, 04:01
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