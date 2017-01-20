Ученый из Университета Мельбурна Ронел Велтон после анализа большого массива статистических сведений назвал наиболее опасное для человека животное. К удивлению многих, самая большая опасность на планете исходит от лошадей.
По заявлению профессора, именно эти представители фауны убили в стране больше людей, чем все ядовитые создания вместе взятые. Основой для научной работы стали данные госпитализаций Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения за 13-летний период. На протяжении этого времени от атак лошадей скончались 74 австралийца.
Вместе с тем, от укусов пчел и змей ушли из жизни по 27 человек. Если говорить об акулах, то они за то же самое время уничтожили 26 австралийцев. «Показатель» крокодилов еще скромнее – 19 случаев с летальным исходом.
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