В Самару прибыл известный конный путешественник - китаец Цзин Ли. Напомним, что он решил устроить верховой поход в честь чемпионата мира по футболу-2018 по всем его городам-организаторам. Он выехал в путь 21 марта. Самара стала четвертым пунктом, куда добрался Цзин Ли после Сочи, Ростова-на-Дону и Волгограда. Китаец признается, что главная сложность в пути — это жара. В губернской столице мужчина остановился в одной из конюшен. Китайский путешественник сумел преодолеть такое расстояние на коне по кличке «Караман» карачаевской породы. Благородное животное Цзин Ли подарили в Карачаево-Черкессии. Когда мужчина задумал устроить верховое турне по городам-участникам ЧМ-2018, он связался с одним из конезаводчиков и рассказал о своей идее. Он собирался приобрести лошадь, но результате она досталась ему даром.
- Последние две недели, может быть 20 дней было очень тяжело, стояла такая жара, - рассказал путешественник Цзин Ли. - Очень часто было сложно найти воду, чтобы напоить лошадь - нередко на больших расстояниях людей не было вообще.
Из-за такой погоды конь быстро устает, поэтому Цзинь двигался медленно, по большей части пешком. Хотя он и признается, что это не очень удобно.
Обычно Цзинь Ли ночует с Караманом в поле, однако в больших городах он останавливается в конюшнях, где могут полноценно отдохнуть и конь, и всадник. Самара не стала исключением.
- К нам обратились из Москвы с просьбой помочь путешественнику — приютить, дать кров, еду, воду для лошади и для него самого. Конечно, мы пошли навстречу, помогли, - рассказал заместитель директора конно-спортивного клуба «Престиж» Дмитрий Борунов.
Следующим городом по маршруту Цзин Ли станет Казань, а последним — Санкт-Петербург. Для путешественника это уже третий подобный конный поход. Ранее он проехал на лошади из Башкирии в Пекин и из Пекина на западный Китай вдоль Великой китайской стены. Расстояние составило 12 тыс. км.
55-летний Цзин Ли живет в России уже практически 20 лет, сейчас он москвич. За это время успел выучить язык, жениться и обзавестись сыном. Китаец признается, что конные походы — любимое дело в его жизни.
|
Забытый рюкзак вернули полицейские болельщику из Колумбии в Самаре
|
10 июля 2018, 01:46
|
17-летний английский блогер рассказал, что случилось с ним на ЧМ-2018 в Самаре
|
10 июля 2018, 12:54
|
В блогах: единственную в России сельскую футбольную фан-зону устроили под Самарой
В паблике "Ставропольский район" соцсети "ВКонтакте" поведали, что жители села Верхнее Санчелеево Самарской области организовали в дни чемпионата мира единственную на всю Россию сельскую футбольную фан-зону. Драматический матч Россия-Хорватия здесь переживали все вместе 110 сельчан. Перед игрой даже была …
|
9 июля 2018, 10:21
|
Юные «гвардейцы» побывали на матче ЧМ-2018 на «Самара Арене»
В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» прошел матч четвертьфинала ЧМ-2018. За победу сражались сборные Англии и Швеции, игра завершилась поражением шведов со счетом 2:0.
Вместе с тысячами российских и иностранных болельщиков на матче побывали участники оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального …
|
9 июля 2018, 05:13
|
Туристам предлагают побывать в круизе длительностью в 245 дней
|
7 мая 2018, 04:27
|
Vesta за «копейку»: Чехи совершили кругосветное путешествие на 42-летнем ВАЗ-2101
|
20 апреля 2018, 02:00
|
Мотоциклисты проехали 642 километра по льду Байкала
Краснодарские мотоциклисты совершили уникальное путешествие по Байкалу. Они преодолели путь между двумя самыми удаленными берегами озера. Всего экстремалы проехали 642 километра. Не исключено, что теперь они попадут в Книгу рекордов Гиннеса.
Руководил экспедицией заслуженный путешественник России Анатолий Гвирдишвили. В пути …
|
28 марта 2018, 12:21
|
Тверские велосипедисты проехали 560 километров по льду Байкала
|
5 марта 2018, 07:40
|
Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей
Самарская полиция намерена взять в аренду шесть лошадей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Согласно условиям аукциона, максимальная цена контракта должна составить 744,8 тысячи рублей. Животные будут использоваться в течение полугода: с апреля по сентябрь 2018 года. Правоохранители предъявляют к лошадям …
|
8 февраля 2018, 09:45
|
Три кобылы и один жеребец: В Самаре из конюшни похитили породистых лошадей
Из конюшни на улице Халиловской в Куйбышевском районе Самары украли лошадей, передает 63.ru. Произошло это ночью 29 августа. Злоумышленники проникли на частную территорию и вывели четырех животных из загона. Утром хозяин не досчитался трех кобыл и одного жеребца. Некоторых …
|
31 августа 2017, 10:37
|
Будет ржачно: Московская полиция закупает орловских скакунов на два миллиона рублей
Столичный полицейский главк объявил тендер на приобретение десяти лошадей. Данная заявка появилась на портале госзакупок.
|
20 июня 2017, 11:12
|
В Австралии определили самое опасное для людей животное
Ученый из Университета Мельбурна Ронел Велтон после анализа большого массива статистических сведений назвал наиболее опасное для человека животное. К удивлению многих, самая большая опасность на планете исходит от лошадей.
|
20 января 2017, 04:33