17-летний английский блогер рассказал, что случилось с ним на ЧМ-2018 в Самаре … 17-летний блогер Тео Огден и его отец Стивен сняли видео, в котором поделились с подписчиками впечатлениями от России. Лондонцы побывали на матчах чемпионата мира по футболу-2018 в нескольких городах-организаторах, и это позволило им развенчать десять популярных мифов о нашей стране