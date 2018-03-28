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Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области
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21 марта 2018, 02:48
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Рекорд 1907 года побил мартовский мороз в Самарской области
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13 марта 2018, 03:25
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Медиапортал www.trkterra.ru обновил рекорд по посещаемости
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12 марта 2018, 05:02
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Рекордные для начала марта морозы зафиксировали в Самарской области
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12 марта 2018, 11:05
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Тверские велосипедисты проехали 560 километров по льду Байкала
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5 марта 2018, 07:40
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После службы в армии норвежская девушка пешком отправилась домой за 1,4 тысячи километров
21-летняя жительница Норвегии Санна Финсруд стала известной за пределами своей страны, преодолев 1 380 км до родного дома с армейским рюкзаком. Отслужив в армии, демобилизовавшаяся девушка надумала устроить себе дополнительное испытание. Она прошла пешком от заполярного архипелага Вестеролен до своего …
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2 ноября 2017, 09:52
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Крути педали: шотландец объехал весь мир на велосипеде за рекордные 79 дней
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19 сентября 2017, 12:09
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Два жителя Самарской области строят плот из бочек, чтобы доплыть до Саратова
Член Федерации бокса Сызрани Андрей Цикунов и директор ДОСААФ из Октябрьска Максим Сагайдак ищут 200-литровые бочки. Из них мужчины планируют построить плот и поплыть на нем вниз по Волге, аж до самого Саратова, передает "КТВ Луч".
Предположительно, маршрут …
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29 июля 2017, 04:29
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Ученые подсчитали объем грунтовых вод на Земле
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17 ноября 2015, 11:17
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Иркутские ученые рассказали об упавшем в Байкал метеорите
Специалисты вынуждены констатировать: упавший в озеро Байкал метеорит (болид) вряд ли удастся отыскать. Напомним, что российскими специалистами этот объект космического происхождения весом примерно в килограмм был зафиксирован при помощи высокоточной аппаратуры. Скорее всего, строят предположение эксперты, большая его часть сгорела …
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29 октября 2015, 08:36
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В Байкал упал метеорит 10-сантиметровый болид
Сибирские ученые заметили метеорит, который, по их расчетам, рухнул в озеро Байкал. Информация об этом появилась на портале Иркутского планетария. Предположительно это был 10-сантиметровый болид весом примерно килограмм. Его зафиксировали две автоматические наблюдательные станции в минувший четверг, 22 октября. Яркость …
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28 октября 2015, 03:49