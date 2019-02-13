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Современные Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери
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13 февраля 2019, 10:18
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В блогах: Россия после поколения бандитов
О росте молодежной смертности сообщает блогер Игорь Кондратьев. "Все, у кого родные и друзья лежат на городских кладбищах Самары и Тольятти, хорошо знают, какое количество молодых ребят положили туда в лихие 90-е годы. Рожденные, как правило, в 70-е годы, …
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13 февраля 2019, 09:47
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Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»
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13 февраля 2019, 08:07
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В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней
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13 февраля 2019, 05:04
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В Самарской области появятся 5 автоклубов
Самарская область получит в этом году пять автоклубов — культурных центров отечественного производства на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах. Новинки будут курсировать в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергиевском районах. Все автоклубы оснащены звуковым, световым и …
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13 февраля 2019, 04:05
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В Самарской области погиб электросварщик, которого зажало металлоконструкциями
В Самарской области специалисты расследуют обстоятельства гибели сотрудника завода металлоконструкций в Волжском районе. Как сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 10 февраля произошел несчастный случай с 46-летним электрогазосварщиком.
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13 февраля 2019, 11:15
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В Смышляевке рухнула стрела строительного крана
В среду рано утром, 13 февраля, в Смышляевке случилось ЧП. На одной из мтройплощадок новой очереди очереди "Кошелев-проекта" упала стрела башенного крана. По словам очевидцев, на передвижном кране рухнула выдвижная стрела. К счастью, обошлось без пострадавших. Как пояснили представители застройщика …
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13 февраля 2019, 10:47
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Сызрань замерзает! Более 40 домов без тепла
С возвращением мороза снова выросло число аварий на трассах теплосетей. После утреннего порыва в центре Самары, где под размытый кипятком асфальт провалились двое мужчин, стало известно о ЧП в Сызрани.
По сообщению городского комитета ЖКХ, порыв произошел в …
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12 февраля 2019, 05:20
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Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке
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24 декабря 2018, 11:14
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В Самарской области закрывается переправа к трем пристаням
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29 октября 2018, 11:57
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Спасатели эвакуировали беременную женщину из Рождествено в Самару
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15 августа 2018, 10:26
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Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре
Самарское речное предприятие возобновило продажу билетов на скоростные суда через интернет. Напомним, что по техническим причинам она была приостановлена 9 августа. Кстати, это не единственное изменение. Поменялось расписание «Восходов» на маршруте Самара-Тольятти. Теперь рейсы отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям. …
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13 августа 2018, 09:55
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Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево
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27 июня 2018, 10:19
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Появилось новое расписание парома из Самары в Рождествено
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7 мая 2018, 02:43
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Провалившегося под лед человека видели у Кировского моста в Самаре
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17 апреля 2018, 04:07
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Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено
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17 апреля 2018, 09:21
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Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает
Переправа через Волгу Самара - Рождествено на судах с воздушной подушкой (СВП) пока работает. Эту информацию подтвердили на самарском речном вокзале. Движение амфибий временно прекращалось с воскресенья из-за ледохода, но сейчас «подушки» снова ходят, речники постоянно следят за ситуацией, передает …
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10 апреля 2018, 11:28
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Водитель «Лады Весты» не заметил, как попал в ДТП в Сызрани
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29 марта 2018, 12:15
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МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары
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21 марта 2018, 12:37
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МЧС просит самарцев не выходить на волжский лед
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20 марта 2018, 03:21
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Глава областного ГУ МЧС предупредил самарцев об опасности на льду
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11 января 2018, 12:33
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Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина
В Самарской области в четверг, 7 декабря, произошло столкновение грузовиков. Погиб водитель и пострадали ребенок и женщина. ДТП случилось на территории Нефтегорского района, полицейские зарегистрировали его примерно в 6:30.
«По предварительной версии инспекторов ГИБДД на автодороге столкнулись автомашины «Урал» и другой …
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7 декабря 2017, 10:04
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На пляже во Флориде 80 человек создали живую цепь и спасли тонувшую семью
Группа из 80 человек на пляже во Флориде спасла семью, которую сильное течение отнесло от берега. Отдыхающие образовали стометровую живую цепь и коллективными стараниями вытащили терпящих бедствие на берег, информирует телеканал CBS.
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12 июля 2017, 12:17
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Детей эвакуировали: на Волге по пути в Самару сломался двигатель пассажирского судна
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2 мая 2017, 09:48
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Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке
В социальных сетях появилась информация об аварии на льду Волги с участием пассажирского судна-амфибии. Столкнулись «Хивус-9», в котором находились водитель и четверо пассажиров, и неустановленный снегоход. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел 22 января в 8:30 на Рождественской Воложке.
Проверку …
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24 января 2017, 12:21
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На переправе Самара – Рождествено появится два новых судна на воздушной подушке
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19 сентября 2016, 09:53
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Один человек пропал без вести при столкновении баржи и лодки на реке Самара
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18 сентября 2016, 02:08
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На реке Самара в опору моста врезался катер
Вчера около полуночи на реке Самара случилось чрезвычайное происшествие. Катер врезался в опору моста.
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8 сентября 2016, 09:50
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В Самаре ПАЗ с пассажирами улетел в кусты, есть фото
Сегодня, 30 июля, вечером на улице Обувной Куйбышевского района Самары произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Как передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев, «ПАЗик» 66-го маршрута столкнулся с иномаркой. По словам свидетелей инцидента, легковушка ехала по грунтовке. Водитель …
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31 июля 2016, 12:16
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В Самаре в Волге у лодочной станции нашли труп женщины
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14 июля 2016, 11:48
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В Самаре судно на воздушной подушке сбило насмерть рыбака
Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту обнаружения тела 73-летнего пенсионера, который был смертельно травмирован судном на воздушной подушке. По данным следствия, сегодня утром, 22 января, на 1735-м километре судового хода Волги вблизи Самары судно «Хивус-3» …
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22 января 2015, 11:08
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В Самаре при столкновении снегохода и судна-амфибии погиб человек
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11 марта 2014, 09:13
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