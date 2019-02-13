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«Бункер S» Эфир передачи от 12.02.2019  
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Материалы по теме:

Современные Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

Современные Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

Житель областной столицы запечатлел странную забаву самарской молодежи: он заснял, как сначала две молодые девушки пытаются выбраться из окна стоящего на месте трамвая № 3, но затем снова «ныряют» в салон транспортного средства. Позже их приятель закинул в вагон свой 
13 февраля 2019, 10:18
В блогах: Россия после поколения бандитов

В блогах: Россия после поколения бандитов

О росте молодежной смертности сообщает блогер Игорь Кондратьев. "Все, у кого родные и друзья лежат на городских кладбищах Самары и Тольятти, хорошо знают, какое количество молодых ребят положили туда в лихие 90-е годы. Рожденные, как правило, в 70-е годы, 
13 февраля 2019, 09:47
Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»

Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»

Во вторник, 12 февраля, тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов побывал в расположении самарского клуба «Крылья Советов» в Турции и посмотрел на игру самарцев и их соперников из казахстанского «Кайсара». Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу 
13 февраля 2019, 08:07
В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самарской области изменились правила эвакуации машин. В частности, изменения коснулись срока, в течение которого можно оплатить услуги по перемещению автомобиля на штрафстоянку и его хранение. Теперь забрать своего «железного коня» со штрафстоянки можно будет сразу, а внести деньги - 

13 февраля 2019, 05:04
В Самарской области появятся 5 автоклубов

В Самарской области появятся 5 автоклубов

Самарская область получит в этом году пять автоклубов — культурных центров отечественного производства на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах. Новинки будут курсировать в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергиевском районах. Все автоклубы оснащены звуковым, световым и 
13 февраля 2019, 04:05
В Самарской области погиб электросварщик, которого зажало металлоконструкциями

В Самарской области погиб электросварщик, которого зажало металлоконструкциями

В Самарской области специалисты расследуют обстоятельства гибели сотрудника завода металлоконструкций в Волжском районе. Как сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 10 февраля произошел несчастный случай с 46-летним электрогазосварщиком.
 
- Работник был зажат между металлическими конструкциями во время 
13 февраля 2019, 11:15
В Смышляевке рухнула стрела строительного крана

В Смышляевке рухнула стрела строительного крана

В среду рано утром, 13 февраля, в Смышляевке случилось ЧП. На одной из мтройплощадок новой очереди очереди "Кошелев-проекта"  упала стрела башенного крана. По словам очевидцев, на передвижном кране рухнула выдвижная стрела. К счастью, обошлось без пострадавших. Как пояснили представители застройщика 
13 февраля 2019, 10:47
Сызрань замерзает! Более 40 домов без тепла

Сызрань замерзает! Более 40 домов без тепла

С возвращением мороза снова выросло число аварий на трассах теплосетей. После утреннего порыва в центре Самары, где под размытый кипятком асфальт провалились двое мужчин, стало известно о ЧП в Сызрани.
 
По сообщению городского комитета ЖКХ, порыв произошел в 
12 февраля 2019, 05:20
Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке

Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке

С понедельника, 24 декабря, между областной столицей и селом Рождествено пустили суда на воздушной подушке. Планируется, что теперь они будут курсировать вплоть до весны 2019 года. Плата за проезд осталась прежней: 70 рублей для взрослого пассажира и 35 рублей - 
24 декабря 2018, 11:14
В Самарской области закрывается переправа к трем пристаням

В Самарской области закрывается переправа к трем пристаням

Со вторника, 30 октября, в Самарской области закроются еще несколько пристаней - Шелехметь, Нижний пляж и Винновка. А с 5 октября - Ширяево и Поляна имени Фрунзе, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие. Постепенно навигация на Волге подходит к концу, до 
29 октября 2018, 11:57
Спасатели эвакуировали беременную женщину из Рождествено в Самару

Спасатели эвакуировали беременную женщину из Рождествено в Самару

13 августа спасателям пришлось срочно выехать на катере в Рождествено. К ним поступил сигнал о том, что у 20-летней беременной девушки начались преждевременные роды. На место отправились трое человек на катере. Они взяли роженицу на судно и перевезли на причал 

15 августа 2018, 10:26
Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре

Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре

Самарское речное предприятие возобновило продажу билетов на скоростные суда через интернет. Напомним, что по техническим причинам она была приостановлена 9 августа. Кстати, это не единственное изменение. Поменялось расписание «Восходов» на маршруте Самара-Тольятти. Теперь рейсы отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям. 
13 августа 2018, 09:55
Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево

Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево

Самарское речное пассажирское предприятие выпустит на маршрут между областным центром и Ширяево скоростные суда «Восход». Они начнут ходить с 30 июня.

Рейсы будут выполняться по субботам и воскресеньям. По два в каждом направлении. По субботам «Восходы» из Самары будут уходить в 

27 июня 2018, 10:19
Появилось новое расписание парома из Самары в Рождествено

Появилось новое расписание парома из Самары в Рождествено

В Самаре с понедельника, 7 мая, внесены изменения в расписание по грузопассажирскому маршруту по Волге Октябрьский спуск – Рождествено. Число рейсов увеличено. С понедельника по четверг паром будет совершать по четыре рейса в день, а по пятницам  и по воскресеньям 
7 мая 2018, 02:43
Провалившегося под лед человека видели у Кировского моста в Самаре

Провалившегося под лед человека видели у Кировского моста в Самаре

В Самаре спасатели получили сообщение – у Кировского моста видели человека, провалившегося под лед на реке Самарке. Инцидент произошел в понедельник, 16 апреля. Спасательный отряд отправился к месту происшествия в 17:13.

«Сообщение поступило от очевидца, который сообщил, что в районе Кировского 

17 апреля 2018, 04:07
Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено

Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено

С 17 апреля возобновилась теплоходная переправа между Самарой и Рождествено. По пути между двумя конечными пунктами корабли будут заходить на остров Проран.

"Заход на остановочный пункт "Проран" осуществляется носом к берегу, посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап судна", - 
17 апреля 2018, 09:21
Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает

Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает

Переправа через Волгу Самара - Рождествено на судах с воздушной подушкой (СВП) пока работает. Эту информацию подтвердили на самарском речном вокзале. Движение амфибий временно прекращалось с воскресенья из-за ледохода, но сейчас «подушки» снова ходят, речники постоянно следят за ситуацией, передает 
10 апреля 2018, 11:28
Водитель «Лады Весты» не заметил, как попал в ДТП в Сызрани

Водитель «Лады Весты» не заметил, как попал в ДТП в Сызрани

Утром, 29 марта в центре Сызрани произошло столкновение автомобилей. Водитель «Лады Весты» подъехал к перекрестку улиц Фрунзе и Чапаева. Он хотел повернуть направо в сторону улицы Интернациональной, но остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. В этот момент легковушку сзади «догнал» 

29 марта 2018, 12:15
МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары

МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары

21 марта самарское управление МЧС начало SMS-оповещение жителей региона об опасности выхода на лед.

«В ближайшие дни на р. Волга прогнозируется образование промоин, выход воды на лед, местами разрушение ледового покрова. Выход на лед опасен для жизни! Будьте внимательны и осторожны! 

21 марта 2018, 12:37
МЧС просит самарцев не выходить на волжский лед

МЧС просит самарцев не выходить на волжский лед

Выходить на лед региональных рек и озер уже небезопасно, предупреждает региональное управление МЧС. Особенно это касается побережья Волги, где толщина льда еще составляет 50 сантиметров, но после того, как 21 марта Жигулевская ГЭС увеличит объем сбросов воды , ледовый покров 

20 марта 2018, 03:21
Глава областного ГУ МЧС предупредил самарцев об опасности на льду

Глава областного ГУ МЧС предупредил самарцев об опасности на льду

Толщина льда на Волге в районе Самары в настоящее время не достигает 10 сантиметров. Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко предупредил горожан об опасности выхода на тонкий лед. Он сообщил, что ледовый покров на акватории Волги неоднородный, 
11 января 2018, 12:33
Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина

Под Самарой в столкновении грузовиков погиб водитель и пострадали ребенок и женщина

В Самарской области в четверг, 7 декабря, произошло столкновение грузовиков. Погиб водитель и пострадали ребенок и женщина. ДТП случилось на территории Нефтегорского района, полицейские зарегистрировали его примерно в 6:30.

«По предварительной версии инспекторов ГИБДД на автодороге столкнулись автомашины «Урал» и другой 

7 декабря 2017, 10:04
На пляже во Флориде 80 человек создали живую цепь и спасли тонувшую семью

На пляже во Флориде 80 человек создали живую цепь и спасли тонувшую семью

Группа из 80 человек на пляже во Флориде спасла семью, которую сильное течение отнесло от берега. Отдыхающие образовали стометровую живую цепь и коллективными стараниями вытащили терпящих бедствие на берег, информирует телеканал CBS.
Инцидент произошел, когда американка Роберта Урсрей увидела, что 

12 июля 2017, 12:17
Детей эвакуировали: на Волге по пути в Самару сломался двигатель пассажирского судна

Детей эвакуировали: на Волге по пути в Самару сломался двигатель пассажирского судна

Скоростное судно «Восход» сломалось в первые дни работы в новом сезоне. Напомним, суда такого типа курсируют по Волге по маршруту Самара – Сызрань.

По сообщению «Маленькой Сызрани», в воскресенье, 30 апреля, возникли проблемы с мотором - предположительно, отказала система 
2 мая 2017, 09:48
Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

В социальных сетях появилась информация об аварии на льду Волги с участием пассажирского судна-амфибии. Столкнулись «Хивус-9», в котором находились водитель и четверо пассажиров, и неустановленный снегоход. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел 22 января в 8:30 на Рождественской Воложке.

Проверку 

24 января 2017, 12:21
На переправе Самара – Рождествено появится два новых судна на воздушной подушке

На переправе Самара – Рождествено появится два новых судна на воздушной подушке

К декабрю в Самару должны доставить два новых судна на воздушной подушке. Новый транспорт изготовит компания «Ховеркрофт». На ледовой переправе Самара – Рождествено появится два новых судна-амфибии «Нептун-23». За одну поездку они могут перевезти вдвое больше пассажиров, чем «Хивусы», которые 
19 сентября 2016, 09:53
Один человек пропал без вести при столкновении баржи и лодки на реке Самара

Один человек пропал без вести при столкновении баржи и лодки на реке Самара

Вчера, 17 сентября, в Куйбышевском районе Самары в результате столкновении баржи с лодкой пропал без вести один пассажир лодки, передает областной ГУ МЧС.
 
По данным ведомства, происшествие произошло примерно в 20:00 на реке Самара. По предварительной версии, водитель лодки 

18 сентября 2016, 02:08
На реке Самара в опору моста врезался катер

На реке Самара в опору моста врезался катер

Вчера около полуночи на реке Самара случилось чрезвычайное происшествие. Катер врезался в опору моста.
Как сообщают правоохранители, инцидент произошел близ спуска с улицы Мельничной. По предварительной информации, мужчина был трезв.
К счастью, после столкновения самарец остался жив, хотя травм ему 

8 сентября 2016, 09:50
В Самаре ПАЗ с пассажирами улетел в кусты, есть фото

В Самаре ПАЗ с пассажирами улетел в кусты, есть фото

Сегодня, 30 июля, вечером на улице Обувной Куйбышевского района Самары произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Как передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев, «ПАЗик» 66-го маршрута столкнулся с иномаркой. По словам свидетелей инцидента, легковушка ехала по грунтовке. Водитель 
31 июля 2016, 12:16
В Самаре в Волге у лодочной станции нашли труп женщины

В Самаре в Волге у лодочной станции нашли труп женщины

Накануне МЧС зарегистрировала на территории Самарской области три происшествия на воде. Погиб ребенок.

Первое происшествие случилось в Самаре на территории Промышленного района. В Волге напротив лодочной станции «Сатурн» нашли труп женщины. По данным спасателей, погибшей было 42 года. Тело 
14 июля 2016, 11:48
В Самаре судно на воздушной подушке сбило насмерть рыбака

В Самаре судно на воздушной подушке сбило насмерть рыбака

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту обнаружения тела 73-летнего пенсионера, который был смертельно травмирован судном на воздушной подушке. По данным следствия, сегодня утром, 22 января, на 1735-м километре судового хода Волги вблизи Самары судно «Хивус-3» 

22 января 2015, 11:08
В Самаре при столкновении снегохода и судна-амфибии погиб человек

В Самаре при столкновении снегохода и судна-амфибии погиб человек

Самарские спасатели накануне, 10 марта, были вызваны на место аварии, произошедшей на волжском льду. Примерно в 16:20 поступило сообщение о столкновении снегохода Polaris и судна на воздушной подушке «Хивус-10». Это произошло на стрелке рек Волги и Самары. Участники аварии следовали 

11 марта 2014, 09:13
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