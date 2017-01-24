В социальных сетях появилась информация об аварии на льду Волги с участием пассажирского судна-амфибии. В «Хивус-9», в котором находились водитель и четверо пассажиров, врезался неустановленный снегоход. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел 22 января в 8:30 на Рождественской Воложке.
Проверку по факту данного происшествия проводят сотрудники транспортной прокуратуры и полиции. Водитель снегохода уехал с места аварии. Его ищут.
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