1
53
26
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                          8888888888  888        .d88888b.   888888888            
                          888         888       d88P" "Y88b  888                  
                          888         888       888     888  888                  
  .d88888  888  888  888  8888888     888       888     888  8888888b.   888  888 
 d88" 888  888  888  888  888         888       888     888       "Y88b  888  888 
 888  888  888  888  888  888         888       888 Y8b 888         888  888  888 
 Y88b 888  Y88b 888 d88P  888         888       Y88b.Y8b88P  Y88b  d88P  Y88b 888 
  "Y88888   "Y8888888P"   8888888888  88888888   "Y888888"    "Y8888P"    "Y88888 
      888                                              Y8b                        
      888                                                                         
      888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

На трассе в Башкирии Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer

На трассе в Башкирии Renault Fluence врезался в автобус Peugeot Boxer

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 24 января, на трассе в Башкирии. Близ населенного пункта Базилевка столкнулись Peugeot Boxer и Renault Fluence.
Как сообщают региональные информагентства, водитель иномарки оказался на встречке и лоб в лоб столкнулся с маршруткой. Автобус следовал по 

24 января 2017, 11:46
В Самаре на Революционной произошла утечка из канализации

В Самаре на Революционной произошла утечка из канализации

В понедельник, 23 января, в Самаре произошла коммунальная авария - излив канализации на улице Революционной, пишет блогер Наталья Ширяева.  

По словам коммунальщиков, чтобы прочистить канализационный колодец, необходимо открыть два соседних и работать через них. «Однако один соседний 
23 января 2017, 01:26
«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»

«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»

Руководство национального парка «Самарская Лука» обратилось в Верховный суд России с требованием прекратить деятельность остановочного пункта «Шелехметь» на Волге. Заявитель считает, что установка причального сооружения и мостков-сходней пристани послужила причиной многочисленных нарушений режима нацпарка, выразившихся в обеспечении доставки граждан в 

23 января 2017, 12:18
На трассе в Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»

На трассе в Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»

20 января на трассе в Башкирии, в Бижбулякском районе, случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись «Лада Гранта» и фура «МАЗ».
Авария произошла около одиннадцати часов дня на 18 км автодороги Бижбуляк-Аитово-граница Оренбургской области. Об этом информируют региональные агентства со ссылкой на 

20 января 2017, 03:21
Под Самарой проверяют концентрацию вредных веществ в воздухе после крупной аварии

Под Самарой проверяют концентрацию вредных веществ в воздухе после крупной аварии

В среду, 18 января, произошла авария на одном из предприятий под Самарой. В 15:47 в МЧС поступило сообщение об утечке газа в Волжском районе, рядом с селом Верхняя Подстепновка, передает «Российская газета».

По данным издания, поврежден газопровод диаметром 
19 января 2017, 08:18
На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге

На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге

В понедельник, 16 января, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко на совещании в мэрии рассказал об организации мест для купания на Крещение. По последним данным, толщина льда на Волге позволит оборудовать официальные купели, заявил чиновник.

Всего предполагается открыть пять купелей – 

16 января 2017, 12:29
В блогах: на лыжах к берегу Волги

В блогах: на лыжах к берегу Волги

Блогер Наталья Козловская рассказала про поход на лыжах до правого берега Волги в районе Тольятти. "Волга здесь разная. В самом узком месте - всего 3,5 километра, в самом широком - целых 17. Морозы последних недель сковали реку почти 10-сантиметровым 
29 декабря 2016, 08:22
В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак

В Самарской области на Волге спасен потерявший сознание рыбак

В среду, 14 декабря, спасатели города Октябрьск Самарской области спасли на Волге рыбака. При 20-градусном морозе мужчина потерял сознание в районе острова Большое Толовое. В поисковую службу позвонил очевидец, заметивший неподвижно лежащего на льду человека. В 13 часов 34 минуты 

15 декабря 2016, 10:12
На переправе Самара – Рождествено появится два новых судна на воздушной подушке

На переправе Самара – Рождествено появится два новых судна на воздушной подушке

К декабрю в Самару должны доставить два новых судна на воздушной подушке. Новый транспорт изготовит компания «Ховеркрофт». На ледовой переправе Самара – Рождествено появится два новых судна-амфибии «Нептун-23». За одну поездку они могут перевезти вдвое больше пассажиров, чем «Хивусы», которые 
19 сентября 2016, 09:53
В Сызрани спасатели искали мужчину, заблудившегося между Заборовкой и Майоровским

В Сызрани спасатели искали мужчину, заблудившегося между Заборовкой и Майоровским

Вчера, 21 апреля, утром сотрудники сызранского подразделения поисково-спасательной службы проводили операцию по поиску 57-летнего жителя поселка Майоровский. Накануне, 20 апреля, он отмечал с односельчанами приближающийся День защитника Отечества и ранним утром засобирался домой, передает портал «Маленькая Сызрань». Однако на 
22 февраля 2016, 12:59
Под Тольятти на Волге перевернулся мужчина на снегоходе

Под Тольятти на Волге перевернулся мужчина на снегоходе

В Самарской области произошло ДТП с участием снегохода. Авария случилась на территории Ставропольского района ночью 10 января. 47-летний мужчина на снегоходе «Арктика» ехал по льду Волги со стороны села Подвалье в направлении села Ягодное.

Как полагают полицейские, водитель не 
11 января 2016, 12:33
В Самаре судно на воздушной подушке сбило насмерть рыбака

В Самаре судно на воздушной подушке сбило насмерть рыбака

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту обнаружения тела 73-летнего пенсионера, который был смертельно травмирован судном на воздушной подушке. По данным следствия, сегодня утром, 22 января, на 1735-м километре судового хода Волги вблизи Самары судно «Хивус-3» 

22 января 2015, 11:08
В Самаре при столкновении снегохода и судна-амфибии погиб человек

В Самаре при столкновении снегохода и судна-амфибии погиб человек

Самарские спасатели накануне, 10 марта, были вызваны на место аварии, произошедшей на волжском льду. Примерно в 16:20 поступило сообщение о столкновении снегохода Polaris и судна на воздушной подушке «Хивус-10». Это произошло на стрелке рек Волги и Самары. Участники аварии следовали 

11 марта 2014, 09:13
В Самарской области мужчина пострадал, упав со снегохода

В Самарской области мужчина пострадал, упав со снегохода

4 января в Кинель-Черкасском районе 40-летний водитель снегохода "Тайга Патруль" не справился с управлением и на большой скорости упал с него, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Самарской области. Около 15:35 мужчину доставили в реанимацию центральной районной больницы. У пострадавшего 

5 февраля 2014, 01:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна