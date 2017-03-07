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Бункер S

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Материалы по теме:

В Самаре закрывают маршрут воздушных подушек

В Самаре закрывают маршрут воздушных подушек

7 марта закрывается движение судов на воздушной подушке по маршруту Самара-Ширяево. Как сообщает местное речное пассажирское предприятие, в районе села Ширяево на Волге произошла подвижка льда. На линии Самара-Рождествено и Самара-Винновка суда продолжат работу по установленному ранее расписанию.
6 марта 2017, 02:29
Сызранец на снегоходе попал под поезд и скончался, есть фото

Сызранец на снегоходе попал под поезд и скончался, есть фото

ЧП произошло вчера, 23 февраля. Как информирует КТВ-Луч, молодой парень на снегоходе попал под поезд и скончался. По предварительным данным, сызранец решил выехать на закрытый ЖД-переезд, проигнорировал неоднократные сигналы машиниста и поезд протаранил снегоход. От удара водитель отлетел на несколько 
24 февраля 2017, 12:08
Самарская область впервые проведет Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA -2017

Самарская область впервые проведет Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA -2017

На следующей неделе Самарская область впервые примет на своей земле Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA -2017. В качестве площадки выбрана тольяттинская акватория Волги. И одновременно там же будет проходить традиционный всероссийский фестиваль "Жигулевское море".

 

Куйбышевское водохранилище в качестве 

17 февраля 2017, 07:45
Составлен список самых романтических мест Самары

Составлен список самых романтических мест Самары

В Самаре ко Дню всех влюбленных составили список романтических достопримечательностей города, пишет «Самарская газета». По мнению авторов списка, привлечь влюбленных из других регионов столица губернии может в первую очередь видовыми площадками. Самая знаковая среди них - знаменитая «вертолетка» в Управленческом. 

14 февраля 2017, 12:55
В Тольятти два мальчика помогли спасти травмированную в лесу женщину

В Тольятти два мальчика помогли спасти травмированную в лесу женщину

Два школьника помогли спасателям отыскать женщину, сломавшую ногу в лесу. Инцидент произошел 12 февраля около двух часов дня на лыжной тропе. Мимо проходили двое мальчиков, которые отправились встречать спасателей. Они прошло около полутора километров и провели их к месту, где 

13 февраля 2017, 03:13
Самарские спасатели достали лосенка из промоины на Волге

Самарские спасатели достали лосенка из промоины на Волге

В Самарской области спасатели выручили лосенка, провалившегося в промоину на Волге. Инцидент произошел в среду, 9 февраля, в городе Октябрьске в районе Угольного склада. Спасателей вызвал очевидец, увидевший, что животное попало в беду.

Спасательный отряд выехал к месту происшествия 
9 февраля 2017, 04:56
Мэрия Новокуйбышевска оставила без денег и электричества добровольную пожарную команду РЖС Гранный

Мэрия Новокуйбышевска оставила без денег и электричества добровольную пожарную команду РЖС Гранный

Об этом сообщил представитель службы спасения ДПК. По информации источника, администрация города прекратила субсидирование команды. Ситуация осложняется тем, что в пожарном депо отключили электричество, несмотря на то, что добровольцы продолжают нести дежурство без оплаты труда. По некоторым данным, они даже 

6 февраля 2017, 01:19
На Волге под Самарой спасли замерзающего мужчину

На Волге под Самарой спасли замерзающего мужчину

В Самарской области спасен мужчина, замерзавший на волжском льду. В поисково-спасательную службу города Октябрьск позвонил очевидец. Он заметил лежавшего на льду человека около острова Большое Толовое.

К месту ЧП выехали трое спасателей на служебной машине.

«Мужчину, занесенного снегом, в неадекватном состоянии обнаружили 

3 февраля 2017, 01:42
Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

В социальных сетях появилась информация об аварии на льду Волги с участием пассажирского судна-амфибии. Столкнулись «Хивус-9», в котором находились водитель и четверо пассажиров, и неустановленный снегоход. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел 22 января в 8:30 на Рождественской Воложке.

Проверку 

24 января 2017, 12:21
В Сызрани спасатели искали мужчину, заблудившегося между Заборовкой и Майоровским

В Сызрани спасатели искали мужчину, заблудившегося между Заборовкой и Майоровским

Вчера, 21 апреля, утром сотрудники сызранского подразделения поисково-спасательной службы проводили операцию по поиску 57-летнего жителя поселка Майоровский. Накануне, 20 апреля, он отмечал с односельчанами приближающийся День защитника Отечества и ранним утром засобирался домой, передает портал «Маленькая Сызрань». Однако на 
22 февраля 2016, 12:59
Под Тольятти на Волге перевернулся мужчина на снегоходе

Под Тольятти на Волге перевернулся мужчина на снегоходе

В Самарской области произошло ДТП с участием снегохода. Авария случилась на территории Ставропольского района ночью 10 января. 47-летний мужчина на снегоходе «Арктика» ехал по льду Волги со стороны села Подвалье в направлении села Ягодное.

Как полагают полицейские, водитель не 
11 января 2016, 12:33
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