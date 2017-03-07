В понедельник, 6 марта, двое самарцев на снегоходе едва не утонули в Волге. Инцидент произошел около поселка Гранный. О происшествии сообщили очевидцы. Они позвонили спасателям примерно в 11 часов вечера.
«Переправляясь от правого берега реки Волги на левый, водитель снегохода сбился с пути и, не доехав 150 метров до берега, попал в воду», - рассказали в поисково-спасательной службе.
На место происшествия была направлена группа на судне-амфибии «Гепард». Одного из пострадавших на берег вытащили очевидцы. Второго сильным течением унесло в сторону новокуйбышевского пляжа. Спасатели вели поиски с помощью прожектора. Когда пострадавшего отыскали, он находился в состоянии сильного переохлаждения. Лишь около полуночи спасенных людей передали бригаде скорой помощи.
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