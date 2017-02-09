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Мэрия Новокуйбышевска оставила без денег и электричества добровольную пожарную команду РЖС Гранный
Об этом сообщил представитель службы спасения ДПК. По информации источника, администрация города прекратила субсидирование команды. Ситуация осложняется тем, что в пожарном депо отключили электричество, несмотря на то, что добровольцы продолжают нести дежурство без оплаты труда. По некоторым данным, они даже …
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6 февраля 2017, 01:19
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На Волге под Самарой спасли замерзающего мужчину
В Самарской области спасен мужчина, замерзавший на волжском льду. В поисково-спасательную службу города Октябрьск позвонил очевидец. Он заметил лежавшего на льду человека около острова Большое Толовое.
К месту ЧП выехали трое спасателей на служебной машине.
«Мужчину, занесенного снегом, в неадекватном состоянии обнаружили …
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3 февраля 2017, 01:42
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Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области
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3 февраля 2017, 10:50
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На Волге около Тольятти - полуметровый лед (есть таблица)
Поисково-спасательная служба Самарской области опубликовала очередные результаты обследования толщины ледяного покрова на акватории реки Волга в губернии.
По нормативам МЧС, безопасным считается лед следующей толщины: для одиночного пешехода — 7 см, группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта— …
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29 января 2017, 03:09
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Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке
В социальных сетях появилась информация об аварии на льду Волги с участием пассажирского судна-амфибии. Столкнулись «Хивус-9», в котором находились водитель и четверо пассажиров, и неустановленный снегоход. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел 22 января в 8:30 на Рождественской Воложке.
Проверку …
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24 января 2017, 12:21
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«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»
Руководство национального парка «Самарская Лука» обратилось в Верховный суд России с требованием прекратить деятельность остановочного пункта «Шелехметь» на Волге. Заявитель считает, что установка причального сооружения и мостков-сходней пристани послужила причиной многочисленных нарушений режима нацпарка, выразившихся в обеспечении доставки граждан в …
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23 января 2017, 12:18
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В Самаре пропал пони, катавший детей на площади Куйбышева
Владелец частной самарской конюшни просит горожан помочь найти пони Грея. Самарцы могли видеть его на площади Куйбышева, на лошадке катались дети. Пони исчез 14 января, передает 63.ru.
Хозяин Грея сообщил, что написал заявление в полицию. Есть сведения, что …
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20 января 2017, 04:47
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В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний, есть фото
Подразделения ПСС с 18 по 19 января были переведены в режим повышенной готовности. Спасатели заступили на дежурство по обеспечению безопасности в местах массового купания во время церковного праздника Крещение Господне.
Специалистами ведомства были проведены мероприятия, связанные с обеспечением безопасности …
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19 января 2017, 10:16
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Гигантская бегающая летучая мышь найдена учеными в Новой Зеландии
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22 июня 2015, 08:26
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Героем YouTube стал ягнёнок с человеческим лицом, родившийся в Дагестане
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6 апреля 2015, 04:12