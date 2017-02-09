Ветеринары не нашли объяснения необычному виду животного. Учёные заявляют, что такие мутанты живут, как правило, недолго. В то же время в последние годы в мире появляется всё больше животных с отклонениями. Так, в Хорватии в прошлом году родился восьминогий козлёнок-гермафродит, …